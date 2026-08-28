Dua gol Palermo ke gawang Madrid menunjukkan ciri khas seorang pemain yang selalu tampil saat Boca membutuhkannya di momen-momen terbesar.

"Martin Palermo adalah legenda sejati klub yang benar-benar mewujudkan semua hal yang seharusnya menjadi identitas klub ini, hati, hasrat, dan keberanian di atas bakat," kata Fryer tentang sosok yang dijuluki fans Boca sebagai 'El Titan'. "Anda seharusnya berdarah untuk seragam Boca, dan Palermo menderita seperti tidak ada orang lain."

Dengan 236 gol dari 404 pertandingan dalam dua periode di La Bombonera, Palermo adalah pencetak gol terbanyak sepanjang masa Boca yang memiliki daya juang luar biasa untuk menutupi kekurangan dalam kemampuan teknis. Boca pertama kali merekrutnya saat berusia 24 tahun dari Estudiantes de la Plata pada 1997, dan setelah awal yang lambat, Palermo menjelma menjadi mesin gol ulung sekaligus idola suporter.

Ia tidak diberkahi mobilitas atau olah kaki yang hebat, tetapi ia cepat, kuat, dan luar biasa dalam duel udara. Boca selalu bisa mengandalkan Palermo untuk berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat, dan ia memberi teladan cemerlang lewat kekuatan mental serta dedikasinya yang tak tergoyahkan kepada klub.

Hal itu mungkin tak pernah terlihat lebih jelas daripada pada 24 Mei 2000, ketika Boca mengalahkan River 3-0 pada leg kedua perempat-final Copa Libertadores. Palermo menepi sejak November tahun sebelumnya setelah ligamen krusiatnya robek dalam laga melawan Colon, dan secara luar biasa ia sempat mencetak gol ke-100 dalam kariernya sebelum tertatih keluar lapangan.

Keputusan Bianchi menempatkan Palermo di bangku cadangan untuk laga melawan River dianggap hanya sebagai upaya untuk mengacaukan pikiran lawan, tetapi ia memasukkan striker jangkung itu pada menit ke-77, saat Boca unggul 1-0 tetapi agregat masih imbang 2-2. Palermo terlihat kaku dan sesekali tampak pincang dengan satu kaki, tetapi ia tetap menjadi penentu akhir jalannya laga.

Riquelme membuat skor menjadi 2-0 lewat titik penalti pada menit ke-84, dan Palermo memastikan kemenangan jauh di masa injury time. Pertahanan River memberinya terlalu banyak ruang di kotak penalti untuk berbalik, dan setelah tampak membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan posisi menembak, Palermo melepaskan tembakan indah ke pojok bawah gawang untuk mencetak gol yang kemudian dikenal sebagai gol de la muleta (Gol Kruk). Ia berlari ke arah kamera sambil terisak tak terkendali dan wasit meniup peluit akhir ketika para fans menyerbu rumput Bombonera untuk merayakan kemenangan.

Palermo kemudian bermain di Spanyol antara 2001 dan 2004, untuk Villarreal, Real Betis, dan Alaves, tetapi cedera aneh yang mengerikan membuatnya tidak bisa menikmati karier panjang di Eropa. Saat merayakan gol untuk Villarreal, Palermo patah kaki di dua titik ketika dinding penahan beton runtuh menimpanya, dan ia butuh hampir setahun untuk pulih sepenuhnya.

Saat ia kembali ke Boca dalam usia yang sudah melewati 30 tahun, sebagian orang merasa ia hanya datang untuk mengakhiri kariernya secara perlahan. Namun Palermo membungkam para peragu dengan mencetak dua gol pada debut keduanya di liga, dan kemudian menembus angka 100 gol untuk klub saat Boca menang 2-0 atas Bolivar di final Copa Sudamericano 2004.

Pada Agustus 2006, Palermo secara tragis kehilangan putranya yang baru lahir, tetapi meminta tetap dimainkan melawan Banfield pada Minggu berikutnya. Ia mencetak dua gol dalam kemenangan 3-0, lalu pecah dalam tangis saat merayakan kedua gol tersebut, dan tak ada satu pun mata yang kering di Bombonera ketika ia ditarik keluar lapangan diiringi standing ovation yang sangat mengharukan.

Palermo memang harus menanggung penderitaan lebih besar daripada yang bisa dibayangkan oleh kebanyakan pesepakbola, tetapi ia tidak pernah tetap terpuruk. Penyerang Argentina dengan 15 caps itu juga memainkan peran penting dalam keberhasilan Boca menjuarai Copa Libertadores 2007, dan ia pensiun di klub tersebut empat tahun kemudian setelah memenangi total 14 trofi bersama Boca. Ia juga menambahkan gol sundulan dari jarak 40 yard ke dalam rangkaian cuplikan terbaiknya dalam bentrokan melawan Velez Sarsfield pada 2009.

Di luar negaranya, Palermo paling dikenal karena gagal mengeksekusi tiga penalti dalam satu pertandingan untuk Argentina, yaitu laga Copa America 1999 melawan Kolombia, tetapi ia akan selamanya menjadi legenda di Argentina. Bahkan, ada lelucon yang terus hidup di negara itu bahwa 'Tuhan sedang menyutradarai film biografinya sendiri dan memilih Palermo untuk memerankan diri-Nya', yang menjadi rujukan indah untuk hal-hal luar biasa yang terjadi kepadanya dan momen-momen mendalam yang ia jalani di lapangan.