Bagaimana Boca Juniors menjadi klub sepakbola yang paling relevan secara budaya di luar Eropa
Semua orang tahu bahwa Eropa menjadi rumah bagi sebagian besar apa yang disebut 'superklub', dari Real Madrid dan Barcelona di La Liga hingga Manchester United dan Liverpool di Premier League. Sepakbola Italia diwakili oleh mesin pemenang bersejarah seperti AC Milan, Juventus, dan Inter, sementara Bayern Munich dan Paris Saint-Germain masing-masing menjadi kekuatan dominan di Jerman dan Prancis.
Lalu ada Chelsea, Manchester City, Arsenal, Atletico Madrid, dan Borussia Dortmund yang mengikuti dari dekat, dengan institusi yang sangat dihormati seperti Roma, Napoli, Ajax, Benfica, Porto, Tottenham, dan Aston Villa berada di tingkat berikutnya. Liga-liga Eropa mendapatkan kesepakatan hak siar TV paling menguntungkan dan menarik para pemain terbaik, yang pada gilirannya membantu memperkuat basis penggemar dari tahun ke tahun.
Hanya kelompok yang sangat kecil dari klub-klub luar negeri yang bahkan bisa mendekati prestise elite Eropa, sebut saja River Plate, Flamengo, Palmeiras, Club America, Al-Hilal, Urawa Red Diamonds, dan Al Ahly. Namun, ada satu klub yang membayangi semuanya dalam hal relevansi kultural: Boca Juniors.
Meskipun River bisa mengklaim sama suksesnya dengan rival abadinya di Argentina, Boca memiliki jejak internasional yang lebih besar. Identitas merek mereka yang khas beresonansi kuat dengan para penggemar di seluruh dunia, dan popularitas mereka terus melambung dari tahun ke tahun.
Kisah di balik jersey ikonik
Boca pada awalnya mengenakan kostum polos hitam-putih setelah didirikan pada 1905, yang berbenturan dengan milik Nottingham de Almagro saat kedua tim bertemu dalam laga play-off pada tahun berikutnya. Diputuskan bahwa pemenangnya akan mempertahankan hak atas desain kostum tersebut, dan ketika Boca akhirnya berada di pihak yang kalah, hal itu membuat mereka harus kembali mencari desain baru.
Lima keturunan muda imigran Italia dari keluarga-keluarga asal Genoa yang mendirikan klub itu pada akhirnya memutuskan untuk mengadopsi warna dari kapal berikutnya yang tiba di pelabuhan La Boca, lingkungan industri yang keras, yang ternyata merupakan kapal Swedia bernama Drottning Sophia. Sejak momen penting itu, Boca mengenakan azul y oro (biru dan emas), dengan versi paling awal dari kostumnya menampilkan selempang diagonal berwarna kuning.
Pada 1913, pita emas horizontal diperkenalkan melintang di dada untuk memecah warna biru pada seragam, yang tetap menjadi ciri khas jersey tersebut hingga hari ini. Warna-warna itu dengan cepat melekat pada identitas kelas pekerja Argentina dan sejarah imigran Buenos Aires.
Namun, menentukan tema untuk lencana klub memakan waktu sedikit lebih lama. Monogram sederhana berbentuk lingkaran muncul pada dokumen-dokumen Boca hingga 1922, saat tata letak perisai pertama muncul dengan inisial bertaut 'CABJ', yang merupakan singkatan dari Atletico Club Boca Juniors. Lambang itu terus berevolusi, yang berpuncak pada langkah inovatif pada 1970 dari presiden klub saat itu Alberto Armando, yang menambahkan satu bintang ke dalam perisai untuk setiap gelar Argentina yang telah dimenangkan klub. Itu tetap menjadi elemen utama desain tersebut hingga awal tahun ini, ketika Boca beralih ke tampilan retro tanpa bintang yang dibuat untuk ulang tahun ke-120 mereka di kanal media sosial mereka.
Pengalaman di La Bombonera
Boca, yang dijuluki Los Xeneizes karena hubungan historis mereka dengan kota di Italia tersebut, bermain di beberapa lokasi sebelum membeli lahan di dekat jalan Brandsen dan Del Valle Iberlucea pada 1931 serta menyediakan tribun kayu untuk digunakan para penggemar pada hari pertandingan. Namun, seiring mereka makin menonjol, kebutuhan untuk membangun stadion yang layak menjadi semakin mendesak.
Pembangunan venue beton itu dimulai pada 1938, dengan para arsitek menghadapi keterbatasan ruang yang ketat karena adanya lahan permukiman di salah satu sisi lapangan. Mereka pada akhirnya membangun dinding vertikal berisi boks VIP di sisi itu untuk mengatasi masalah tersebut, yang juga membantu menahan suara agar berputar ke seluruh bagian stadion lainnya, yang disempurnakan oleh dua tingkat tribun curam.
Secara resmi bernama Estadio Alberto J. Armando saat dibuka pada 25 Mei 1940, stadion itu kemudian dikenal sebagai La Bombonera setelah penambahan tingkat ketiga yang memberinya bentuk D yang unik. Tingkat keempat ditambahkan pada 1996 untuk menampung lebih banyak boks VIP dan kantor, dan stadion itu saat ini memiliki kapasitas 57.000.
Angka tersebut memang tidak sebanding dengan venue bersejarah di Eropa seperti Camp Nou, Bernabeu, Signal Iduna Park, San Siro, atau Old Trafford, tetapi La Bombonera dipandang sebagai destinasi 'wajib dikunjungi' yang mengungguli semuanya dalam hal atmosfer. Dengan para penggemar berdiri begitu dekat dengan lapangan, strukturnya benar-benar bergetar ketika mereka mulai melompat serempak, dengan frasa terkenal “La Bombonera no tiembla, late” (Bombonera tidak bergetar, melainkan berdetak) membuat stadion itu terasa seperti entitas hidup dengan jantung yang berdetak mengikuti aksi tim.
Para suporter bernyanyi, berseru, dan bahkan menabuh drum dari peluit pertama hingga terakhir, dengan spanduk raksasa, tifo, dan suar yang sering kali semakin menyempurnakan pengalaman. La Bombonera diliputi tradisi yang begitu kuat sehingga mungkin terasa berlebihan bagi sebagian orang luar, tetapi GOAL creative content co-ordinator Rupert Fryer, yang cukup beruntung menyaksikan Boca secara langsung dalam beberapa kesempatan, menegaskan bahwa semua hype itu sepenuhnya layak, dengan menggambarkan atmosfernya sebagai "yang terbaik yang pernah saya rasakan di mana pun di dunia".
Yang terpenting, tempat itu juga memunculkan rasa takut yang melumpuhkan pada lawan-lawan Boca. "Banyak 'pemimpin' yang ketakutan setengah mati di stadion ini, banyak sekali, yang bilang mereka sudah bermain di berbagai tempat di seluruh dunia, dan ketika mereka datang ke sini, mereka berkali-kali pergi ke kamar mandi," kata Diego Maradona pada 2001. "Itulah mengapa tidak ada stadion seperti ini. Untuk dinikmati, untuk menekan lawan. Itulah mengapa saya berterima kasih kepada Tuhan karena menciptakan La Bombonera."
Sangat setia
Armando, yang sempat menjalani dua periode sebagai presiden Boca, juga merupakan sosok di balik lahirnya frasa La mitad mas uno (setengah plus satu). Maknanya sesederhana bunyinya, Armando mengklaim bahwa setengah orang di setiap ruangan, ditambah satu, adalah suporter Boca, dan slogan itu terus bertahan melampaui ujian waktu.
Kelompok ultras Boca, atau barras bravas, bernama La Doce (Si 12), dan asal-usul kelompok terorganisasi itu bermula pada 1925, ketika suporter kaya Victoriano "Toto" Caffarena ikut membiayai tur Eropa tim. Setelah kembali ke Argentina, Caffarena dengan penuh afeksi dijuluki sebagai "pemain ke-12", dan konsep itu diformalkan oleh kelompok ultras pada 1960-an.
La Dolce secara rutin menggelar penyambutan stadion yang rumit dan menakjubkan, termasuk dengan piroteknik, untuk membantu mengubah La Bombonera menjadi kawah yang mengintimidasi. Para pemimpin kelompok itu kerap diselidiki atas dugaan kekerasan, korupsi, dan penjualan tiket ilegal, tetapi perpaduan perlindungan institusional yang kuat dan romantisisme membuat La Dolce tetap bertahan, serta dijunjung sebagai contoh tertinggi pengabdian terhadap sepakbola.
Rivalitas sengit Superclasico dengan River, yang membelah lebih dari 70 persen suporter di Argentina, menambah bobot pada legenda Boca. River juga memulai kisahnya di kawasan La Boca sebelum pindah ke area Nunez yang lebih makmur, dan sejak saat itu Boca memakai hal tersebut untuk memperkuat citra mereka sebagai klub kelas pekerja, meski kenyataannya tidak sesederhana hitam dan putih.
"Gagasan bahwa 'rakyat' mendukung Boca dan bahwa River adalah klub untuk kalangan elite atau kaya sangat usang dan tidak benar," tambah Fryer. "Keduanya sama-sama sepenuhnya melampaui kelas sosial, tetapi itu adalah bagian dari yang membentuk identitas Boca."
River telah memenangkan 38 gelar liga dibandingkan 35 milik Boca, tetapi Los Xeneizes unggul dalam jumlah kemenangan di Copa Libertadores level kontinental (enam berbanding empat). Boca juga unggul 94-88 dalam rekor pertemuan langsung antara kedua klub, yang menimbulkan getaran ke seluruh Amerika Selatan setiap kali mereka berjumpa.
La Bombonera dan stadion Mas Monumental milik River bisa menjadi tempat yang berbahaya pada hari derby. Polisi berulang kali dipaksa menangani kekerasan suporter yang menutupi kejadian di lapangan, dan pada 2018, leg kedua final Libertadores antara kedua tim ditunda dan pada akhirnya dipindahkan ke Madrid setelah suporter River menyerang bus tim Boca dalam perjalanan menuju Monumental.
Kenangan tentang Maradona
Boca juga telah menjadi rumah bagi deretan panjang superstar, dan tak ada yang lebih terkenal daripada Maradona yang legendaris. Ia bergabung dengan klub itu dari Argentinos Juniors dalam kesepakatan senilai $4 juta pada Februari 1981 saat masih berusia 20 tahun, sembari menolak pindah ke River, dan langsung memperkenalkan diri dengan dua gol pada debutnya melawan Talleres.
Maradona mencetak 26 gol lagi pada musim debutnya untuk Boca, termasuk satu gol tak terlupakan dalam kemenangan 3-0 di Superclasico di La Bombonera. Dalam kondisi sulit yang diguyur hujan, ia dengan sempurna mengontrol umpan silang dari Carlos Cordoba sebelum membuat kiper Ubaldo Fillol, sesama juara Piala Dunia bersama Argentina, bertekuk lutut dengan gerak tipu khasnya lalu menggulirkan bola melewati bek terakhir River yang tak berdaya, Alberto Terrini.
Boca memenangkan gelar Metropolitano ke-20 mereka dan Maradona menjadi salah satu sosok kunci di balik keberhasilan itu, bersama Hugo Gatti, Roberto Mouzo, dan Jorge Benítez. Ia menegaskan statusnya sebagai salah satu nomor 10 terbaik di dunia dan sangat mengangkat pamor Boca dengan karisma menularnya, tetapi pada akhirnya meninggalkan klub itu di pertengahan 1982 ketika Barcelona datang memanggil.
Kisah cinta antara Maradona dan Boca kemudian kembali terjalin sekitar 13 tahun setelahnya. Tak lama setelah skorsing dopingnya di Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat, Boca merekrut kembali Maradona, dan dengan garis rambut berwarna emas, sang jenius bertubuh mungil itu menghadirkan dua tahun hiburan lagi bagi para pendukung setia Bombonera, yang dengan penuh kasih menjulukinya D10S (permainan kata dari Dios/Tuhan dan nomor punggung 10 miliknya).
Namun, ia hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu. Kecepatan Maradona sudah hilang dan kondisi fisiknya tak ideal, sementara masalah pribadinya yang terus berlanjut mencegahnya membangun ritme yang benar-benar berarti. Sesekali masih ada momen-momen magis, tetapi ia lebih sering menjadi berita karena komentar-komentar usilnya kepada media dan koleksi mobil mewahnya ketimbang permainannya di lapangan. Pertandingan terakhirnya terjadi melawan River pada Oktober 1997, ketika ia meminta untuk diganti saat jeda babak pertama dan posisinya digantikan oleh Juan Roman Riquelme yang saat itu masih remaja, yang kemudian terbukti menjadi penerus yang lebih dari layak.
Maradona selalu mengklaim dirinya sebagai pendukung Boca seumur hidup, dan setelah pensiun ia menjadi sosok rutin di boks eksekutif, membakar semangat penonton di setiap kesempatan. Boca secara permanen menghormati Maradona di La Bombonera melalui mural stadion dan pajangan museum, dan klub itu menggelar penghormatan yang menyentuh setelah kematiannya pada 2020, dengan mematikan seluruh lampu stadion kecuali satu lampu di suite pribadinya.
Keagungan abadi
Meski kemampuan dan kepribadiannya yang luar biasa membuatnya menjadi idola di kalangan fan Boca, puncak karier Maradona datang saat di Napoli. Ada beberapa pemain yang berada di depannya dalam daftar pemain terbaik Boca sepanjang masa, dan Riquelme adalah sosok yang menempati posisi paling atas.
Sama seperti Maradona, Riquelme menimba ilmu di Argentinos Juniors dan menolak River demi Boca, dengan menuntaskan kepindahan senilai $800.000 di Buenos Aires pada 1996. Ia menghabiskan enam tahun pertama kariernya di Boca, memenangi enam trofi, termasuk gelar Copa Libertadores secara beruntun pada 2000 dan 2001 di bawah pelatih legendaris Argentina Carlos Bianchi.
Riquelme adalah gelandang serang yang sangat kreatif dan sulit ditebak, yang berkembang berkat cinta yang ia terima dari para pendukung Boca. Mayoritas dari 44 gol yang ia cetak pada periode itu tergolong spektakuler, termasuk tendangan bebas jarak jauh, sontekan berani, dan aksi individu yang membuat para bek menggelengkan kepala tak percaya, sementara ia juga mencatatkan 66 assist, dengan jangkauan umpan luar biasa yang tak mampu dihentikan tim lawan.
Sudah tak terelakkan bahwa elite Eropa pada akhirnya akan memboyong Riquelme dari tanah kelahirannya, dan pada Juli 2002, ia menuntaskan transfer senilai €11 juta ke Barcelona, tidak lama setelah pengalaman mengerikan yang membuatnya membayar tebusan setelah saudaranya diculik, yang turut memengaruhi keputusannya meninggalkan Boca. Namun, Riquelme tidak pernah benar-benar beradaptasi di Camp Nou, dan bergabung dengan Villarreal dengan status pinjaman setelah hanya satu musim, sebelum kepindahannya dipermanenkan pada 2005.
Ia mengeluarkan seluruh potensinya di El Madrigal sambil membantu Villarreal menjadi penantang di La Liga dan Liga Champions, tetapi kemudian berselisih dengan pelatih Manuel Pellegrini dan jajaran klub, yang membuka jalan bagi Boca untuk mengatur kepulangannya. Riquelme kembali dengan kesepakatan pinjaman awal pada Februari 2007 pada usia 29 tahun, sebelum Boca merekrutnya kembali secara permanen tujuh bulan kemudian dengan biaya $15 juta.
Boca memenangi satu Copa Libertadores lagi dan dua gelar Apertura bersama Riquelme, yang membukukan 102 kontribusi gol tambahan dalam seragam emas dan biru yang sakral itu, dan ia tetap menjadi denyut nadi tim hingga 2014, ketika ia pergi untuk menutup karier bermainnya di Argentinos Juniors. Setelah pensiun, Riquelme menjadi wakil presiden Boca, dan ia memenangi pemilihan klub pada 2023 untuk menjadi presiden penuh, posisi yang masih dipegangnya hingga sekarang.
Menaklukkan Madrid
Salah satu penampilan Riquelme yang paling dikenang untuk Boca datang di Piala Interkontinental 2000, pendahulu langsung Piala Dunia Antarklub FIFA saat ini, ketika klub Argentina itu berhadapan dengan Real Madrid yang bertabur bintang dalam final akbar di Stadion Nasional, Tokyo, Jepang.
Bagi Boca dan Amerika Selatan secara keseluruhan, itu adalah ajang sangat besar yang dipandang sebagai puncak pencapaian sepakbola. Meski tidak terlalu berarti sebesar itu bagi Real, mereka tetap menanggapinya dengan sangat serius dan berada di bawah tekanan besar untuk menunjukkan dominasi global lewat kemenangan. Susunan pemain pilihan Vincente del Bosque mencerminkan hal itu, dengan Iker Casillas, Roberto Carlos, Fernando Hierro, Claude Makelele, Raul, Guti, dan rekrutan marquee kontroversial dari Barcelona, Luis Figo, semuanya turun sebagai starter. Itu adalah tim yang dipenuhi talenta, dan juara bertahan Eropa itu memang pantas menjadi favorit mutlak.
Sebaliknya, Boca racikan Bianchi dibangun di sekitar Riquelme, dengan pemain-pemain sistem melengkapi XI-nya alih-alih nama-nama besar. Namun Bianchi punya rencana untuk meredam Madrid, dan timnya mengeksekusinya dengan sempurna. Trio lini tengah Sebastian Battaglia, Mauricio Serna, dan Jose Basualdo memenangi duel fisik melawan Figo dan Steve McManaman, sementara formasi kaku 4-4-2 milik Del Bosque meninggalkan celah besar untuk dimanfaatkan Riquelme dan winger kiri Marcelo Delgado.
Boca mengejutkan Madrid dengan dua gol dalam enam menit pertama, keduanya dicetak striker andalan Martin Palermo. Gol pertama lahir setelah Delgado melakukan tusukan panjang yang menguras tenaga, menyelinap di belakang Hierro untuk mengirim umpan silang mendatar berbahaya yang diselesaikan Palermo dari jarak dekat. Riquelme menjadi arsitek gol kedua dengan melepaskan umpan luar biasa sejauh 40 yard kepada Palermo dari jauh di dalam wilayahnya sendiri, dan sang striker menuntaskannya dengan penyelesaian satu sentuhan yang sama impresifnya serta membuat Casillas kelabakan.
Carlos membawa Real Madrid kembali ke dalam pertandingan dengan tendangan voli keras yang masuk setelah mengenai mistar, dan setelah itu Madrid mengerahkan segalanya untuk menekan Boca. Namun tim asuhan Bianchi bertahan dengan kokoh, dan ketenangan serta kualitas Riquelme saat menguasai bola membuat mereka mampu menjaga penguasaan pada periode-periode krusial di antara setiap gempuran Real. Saat peluit akhir akhirnya berbunyi, Boca layak menjadi pemenang, dan perayaannya berlangsung dalam euforia.
Para pemain menyelimuti diri mereka dengan bendera Argentina dan mengarak Bianchi mengelilingi stadion di atas bahu mereka. Sementara itu di Buenos Aires, pada dini hari, ratusan dan ribuan suporter turun ke jalan dan memadati ikon Obelisco dalam lautan warna biru dan emas. Barisan suporter sepanjang satu mil juga mengiringi bus atap terbuka yang membawa skuad kembali ke pusat kota setibanya mereka di tanah air.
"Kemenangan ini bukan hanya untuk Boca, tetapi untuk Argentina," kata Bianchi setelah pertandingan. "Argentina adalah negara nomor satu di dunia dalam sepakbola."
'El Titan'
Dua gol Palermo ke gawang Madrid menunjukkan ciri khas seorang pemain yang selalu tampil saat Boca membutuhkannya di momen-momen terbesar.
"Martin Palermo adalah legenda sejati klub yang benar-benar mewujudkan semua hal yang seharusnya menjadi identitas klub ini, hati, hasrat, dan keberanian di atas bakat," kata Fryer tentang sosok yang dijuluki fans Boca sebagai 'El Titan'. "Anda seharusnya berdarah untuk seragam Boca, dan Palermo menderita seperti tidak ada orang lain."
Dengan 236 gol dari 404 pertandingan dalam dua periode di La Bombonera, Palermo adalah pencetak gol terbanyak sepanjang masa Boca yang memiliki daya juang luar biasa untuk menutupi kekurangan dalam kemampuan teknis. Boca pertama kali merekrutnya saat berusia 24 tahun dari Estudiantes de la Plata pada 1997, dan setelah awal yang lambat, Palermo menjelma menjadi mesin gol ulung sekaligus idola suporter.
Ia tidak diberkahi mobilitas atau olah kaki yang hebat, tetapi ia cepat, kuat, dan luar biasa dalam duel udara. Boca selalu bisa mengandalkan Palermo untuk berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat, dan ia memberi teladan cemerlang lewat kekuatan mental serta dedikasinya yang tak tergoyahkan kepada klub.
Hal itu mungkin tak pernah terlihat lebih jelas daripada pada 24 Mei 2000, ketika Boca mengalahkan River 3-0 pada leg kedua perempat-final Copa Libertadores. Palermo menepi sejak November tahun sebelumnya setelah ligamen krusiatnya robek dalam laga melawan Colon, dan secara luar biasa ia sempat mencetak gol ke-100 dalam kariernya sebelum tertatih keluar lapangan.
Keputusan Bianchi menempatkan Palermo di bangku cadangan untuk laga melawan River dianggap hanya sebagai upaya untuk mengacaukan pikiran lawan, tetapi ia memasukkan striker jangkung itu pada menit ke-77, saat Boca unggul 1-0 tetapi agregat masih imbang 2-2. Palermo terlihat kaku dan sesekali tampak pincang dengan satu kaki, tetapi ia tetap menjadi penentu akhir jalannya laga.
Riquelme membuat skor menjadi 2-0 lewat titik penalti pada menit ke-84, dan Palermo memastikan kemenangan jauh di masa injury time. Pertahanan River memberinya terlalu banyak ruang di kotak penalti untuk berbalik, dan setelah tampak membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan posisi menembak, Palermo melepaskan tembakan indah ke pojok bawah gawang untuk mencetak gol yang kemudian dikenal sebagai gol de la muleta (Gol Kruk). Ia berlari ke arah kamera sambil terisak tak terkendali dan wasit meniup peluit akhir ketika para fans menyerbu rumput Bombonera untuk merayakan kemenangan.
Palermo kemudian bermain di Spanyol antara 2001 dan 2004, untuk Villarreal, Real Betis, dan Alaves, tetapi cedera aneh yang mengerikan membuatnya tidak bisa menikmati karier panjang di Eropa. Saat merayakan gol untuk Villarreal, Palermo patah kaki di dua titik ketika dinding penahan beton runtuh menimpanya, dan ia butuh hampir setahun untuk pulih sepenuhnya.
Saat ia kembali ke Boca dalam usia yang sudah melewati 30 tahun, sebagian orang merasa ia hanya datang untuk mengakhiri kariernya secara perlahan. Namun Palermo membungkam para peragu dengan mencetak dua gol pada debut keduanya di liga, dan kemudian menembus angka 100 gol untuk klub saat Boca menang 2-0 atas Bolivar di final Copa Sudamericano 2004.
Pada Agustus 2006, Palermo secara tragis kehilangan putranya yang baru lahir, tetapi meminta tetap dimainkan melawan Banfield pada Minggu berikutnya. Ia mencetak dua gol dalam kemenangan 3-0, lalu pecah dalam tangis saat merayakan kedua gol tersebut, dan tak ada satu pun mata yang kering di Bombonera ketika ia ditarik keluar lapangan diiringi standing ovation yang sangat mengharukan.
Palermo memang harus menanggung penderitaan lebih besar daripada yang bisa dibayangkan oleh kebanyakan pesepakbola, tetapi ia tidak pernah tetap terpuruk. Penyerang Argentina dengan 15 caps itu juga memainkan peran penting dalam keberhasilan Boca menjuarai Copa Libertadores 2007, dan ia pensiun di klub tersebut empat tahun kemudian setelah memenangi total 14 trofi bersama Boca. Ia juga menambahkan gol sundulan dari jarak 40 yard ke dalam rangkaian cuplikan terbaiknya dalam bentrokan melawan Velez Sarsfield pada 2009.
Di luar negaranya, Palermo paling dikenal karena gagal mengeksekusi tiga penalti dalam satu pertandingan untuk Argentina, yaitu laga Copa America 1999 melawan Kolombia, tetapi ia akan selamanya menjadi legenda di Argentina. Bahkan, ada lelucon yang terus hidup di negara itu bahwa 'Tuhan sedang menyutradarai film biografinya sendiri dan memilih Palermo untuk memerankan diri-Nya', yang menjadi rujukan indah untuk hal-hal luar biasa yang terjadi kepadanya dan momen-momen mendalam yang ia jalani di lapangan.
Ikon-ikon Boca lainnya
Sejumlah bintang lain juga meninggalkan jejak abadi di La Bombonera. Pada 1950-an dan 1960-an, Antonio Rattin dan Silvio Marzolini menjadi pahlawan Boca, dengan nama pertama memimpin tim meraih tiga gelar domestik sebagai jimat lini tengah, dan nama kedua membukukan lebih dari 400 penampilan sebagai salah satu bek kiri terbaik yang pernah menginjak lapangan.
Sementara itu,Gatti, yang juga dikenal sebagai El Loco (Si Gila), merevolusi posisi penjaga gawang di Argentina sebagai sweeper-keeper yang agresif, dan menggagalkan penalti penentu dalam kemenangan adu penalti Boca atas Cruzeiro untuk memberi mereka gelar Libertadores pertama pada 1977. Mouzo memimpin lini pertahanan di depan Gatti, dan meraih pengakuan luas berkat keberanian serta kepemimpinannya dalam sebuah era keemasan; ia masih memegang rekor untuk jumlah pertandingan resmi terbanyak yang dimainkan bagi klub (426).
Sebagai pilar tim Bianchi yang meraih begitu banyak hal antara 1998 dan 2001, Battaglia dan Hugo Ibarra juga masuk dalam Boca Hall of Fame. Battaglia, gelandang perebut bola yang ulet, adalah pemain Boca paling berprestasi sepanjang masa dengan 17 gelar, dan Ibarra dianggap sebagai bek kanan terbaik dalam sejarah klub.
Mantan penyerang Manchester United dan Manchester City Carlos Tevezjuga memiliki tempat istimewa di hati para pendukung setia Boca. Tevez menjalani tiga periode di Boca, dengan total 279 penampilan dan 94 gol meski memainkan sebagian besar kariernya di Eropa. Ia memenangi lima gelar liga, Copa Libertadores, dan satu Piala Interkontinental bersama Boca, yang mengangkat trofi terakhir itu untuk kedua kalinya pada 2003 setelah mengalahkan tim AC Milan yang diperkuat pemain-pemain seperti Kaka, Paolo Maldini, dan Andrea Pirlo, serta menghadirkan selebrasi klasik 'tarian ayam' saat melawan River untuk mengukuhkan status legendarisnya.
Boca adalah klub istimewa yang tidak pernah kesulitan menarik pemain-pemain istimewa dari tahun ke tahun. Dengan pengerjaan ekspansi La Bombonera senilai $60 juta yang kini telah dimulai, yang akan menambah kapasitasnya menjadi 80.000, daya tarik mitologis mereka hanya akan terus tumbuh.