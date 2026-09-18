Arthur Dias: Permata remaja yang berubah dari striker yang tak diinginkan menjadi prospek bek terpanas Brasil

Tumbuh besar di Campo Grande, Dias mulai bermain futsal saat masih kecil, di mana kehadiran fisiknya dan bakat alaminya dengan cepat membuatnya berbeda dari anak-anak lain seusianya.

"Dia sangat istimewa. Di level U-11, dia sudah menjadi bintang; dia menarik perhatian, terutama karena fisiknya. Tubuhnya sangat besar untuk usianya," kenang pelatih Sergio Pavao dalam wawancara dengan Fatimanews.

Postur Dias yang mengesankan dan bakat alaminya membuat dia mendominasi kategori usia muda lokal sebagai penyerang saat beralih ke lapangan rumput. Pemandu bakat lokal Murilo menyaksikan penampilannya yang dominan di level junior.

"Dia mencetak banyak gol di kejuaraan regional, baik di futsal maupun sepak bola," kata Murilo. "Dia selalu menonjol, bermain di kategori yang lebih tinggi. Dia selalu tinggi, besar, terampil, dan punya banyak karakter di lapangan."

Pada 2022, saat berusia 15 tahun, Dias pindah dari Campo Grande untuk bergabung dengan akademi Athletico Paranaense dan menandatangani kontrak profesional pertamanya setahun kemudian. Datang sebagai penyerang tengah, dia awalnya kesulitan menegaskan diri di sepertiga akhir dalam pertandingan level junior, dan pada satu titik, staf pelatih klub siap berpisah dengannya.

Kariernya diselamatkan oleh pelatih Rodrigo Bellao, yang kini bekerja di Botafogo, yang melihat potensi bertahan pada penyerang bertubuh fisik kuat itu.

"Dia sempat masuk daftar transfer di klub pada satu titik, dan saya adalah orang yang mencegah dia dilepas karena saya mulai melihat potensi yang berbeda dalam dirinya, potensi besar untuk menjadi bek," ujar Bellao. "Karena dia sangat kuat, dia kurang memiliki beberapa kemampuan sebagai penyerang, dan banyak orang di klub ingin menyingkirkannya."

Dia mengatakan kepada UmDois Esportes: "Itu lucu. Itu bukan keputusan yang terjadi sekali saja, itu terjadi sepanjang proses. Dia mengalami kesulitan sebagai penyerang, dan saya banyak melakukan latihan satu lawan satu, di mana semua orang menyerang dan bertahan. Arthur adalah penjaga yang lebih baik daripada penyerang. Dia punya kekuatan yang sangat besar."

Peralihan itu berlangsung secara bertahap, dengan Bellao memindahkannya dari penyerang tengah ke sayap, lalu ke lini tengah, bek sayap, dan akhirnya bek tengah. Gagasan itu awalnya mendapat penolakan dari sang pemain muda dan orang-orang di sekelilingnya, tetapi intervensi sang pelatih mengubah arah kariernya.

"Dia memanggil saya untuk berbicara dan berkata: 'Dengar, Bellao, saya tidak ingin bermain sebagai bek tengah. Ibu saya merasa saya tidak seharusnya bermain di sana, agen saya juga begitu, teman-teman saya merasa saya bukan bek tengah'," tambah Bellao.

"Lalu saya berkata: 'Ayolah, saya punya pengalaman 18 tahun. Maksudmu ibu Anda, agen Anda, teman-teman Anda lebih paham soal sepak bola?' Dia tertawa sekali, dan dalam percakapan itu, saya mengatakan bahwa saya melihat dia akan segera menandatangani kontrak profesional dan masuk tim nasional. Saat saya membicarakan hal ini dengannya, lucu melihat bagaimana dia berubah dari murung menjadi tersenyum."