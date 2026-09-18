Arthur Dias: Permata remaja yang berubah dari striker yang tak diinginkan menjadi prospek bek terpanas Brasil
Jarang ada pemain yang mengalami transformasi sedrastis beralih dari penyerang yang tak lagi diprioritaskan dan berada di ambang dilepas menjadi salah satu bek tengah muda paling diburu dalam sepak bola Amerika Selatan. Namun, itulah tepatnya kisah Arthur Dias, sensasi Athletico Paranaense berusia 19 tahun yang saat ini tengah menggebrak Brasil.
Dengan 49 penampilan senior, bek tangguh itu sudah mendapat panggilan ke skuad senior Brasil, dan perkembangan pesatnya juga menarik perhatian klub-klub Eropa. Tottenham cukup terkesan untuk mengajukan tawaran transfer pada musim panas, tetapi ditolak karena Athletico ingin terus mematangkan bek yang sedang berkembang pesat itu.
Jadi, bagaimana seorang mantan penyerang tengah bisa menjadi denyut nadi lini belakang Athletico dan menarik perhatian pelatih Brasil Carlo Ancelotti?
Di tempat semuanya bermula
Tumbuh besar di Campo Grande, Dias mulai bermain futsal saat masih kecil, di mana kehadiran fisiknya dan bakat alaminya dengan cepat membuatnya berbeda dari anak-anak lain seusianya.
"Dia sangat istimewa. Di level U-11, dia sudah menjadi bintang; dia menarik perhatian, terutama karena fisiknya. Tubuhnya sangat besar untuk usianya," kenang pelatih Sergio Pavao dalam wawancara dengan Fatimanews.
Postur Dias yang mengesankan dan bakat alaminya membuat dia mendominasi kategori usia muda lokal sebagai penyerang saat beralih ke lapangan rumput. Pemandu bakat lokal Murilo menyaksikan penampilannya yang dominan di level junior.
"Dia mencetak banyak gol di kejuaraan regional, baik di futsal maupun sepak bola," kata Murilo. "Dia selalu menonjol, bermain di kategori yang lebih tinggi. Dia selalu tinggi, besar, terampil, dan punya banyak karakter di lapangan."
Pada 2022, saat berusia 15 tahun, Dias pindah dari Campo Grande untuk bergabung dengan akademi Athletico Paranaense dan menandatangani kontrak profesional pertamanya setahun kemudian. Datang sebagai penyerang tengah, dia awalnya kesulitan menegaskan diri di sepertiga akhir dalam pertandingan level junior, dan pada satu titik, staf pelatih klub siap berpisah dengannya.
Kariernya diselamatkan oleh pelatih Rodrigo Bellao, yang kini bekerja di Botafogo, yang melihat potensi bertahan pada penyerang bertubuh fisik kuat itu.
"Dia sempat masuk daftar transfer di klub pada satu titik, dan saya adalah orang yang mencegah dia dilepas karena saya mulai melihat potensi yang berbeda dalam dirinya, potensi besar untuk menjadi bek," ujar Bellao. "Karena dia sangat kuat, dia kurang memiliki beberapa kemampuan sebagai penyerang, dan banyak orang di klub ingin menyingkirkannya."
Dia mengatakan kepada UmDois Esportes: "Itu lucu. Itu bukan keputusan yang terjadi sekali saja, itu terjadi sepanjang proses. Dia mengalami kesulitan sebagai penyerang, dan saya banyak melakukan latihan satu lawan satu, di mana semua orang menyerang dan bertahan. Arthur adalah penjaga yang lebih baik daripada penyerang. Dia punya kekuatan yang sangat besar."
Peralihan itu berlangsung secara bertahap, dengan Bellao memindahkannya dari penyerang tengah ke sayap, lalu ke lini tengah, bek sayap, dan akhirnya bek tengah. Gagasan itu awalnya mendapat penolakan dari sang pemain muda dan orang-orang di sekelilingnya, tetapi intervensi sang pelatih mengubah arah kariernya.
"Dia memanggil saya untuk berbicara dan berkata: 'Dengar, Bellao, saya tidak ingin bermain sebagai bek tengah. Ibu saya merasa saya tidak seharusnya bermain di sana, agen saya juga begitu, teman-teman saya merasa saya bukan bek tengah'," tambah Bellao.
"Lalu saya berkata: 'Ayolah, saya punya pengalaman 18 tahun. Maksudmu ibu Anda, agen Anda, teman-teman Anda lebih paham soal sepak bola?' Dia tertawa sekali, dan dalam percakapan itu, saya mengatakan bahwa saya melihat dia akan segera menandatangani kontrak profesional dan masuk tim nasional. Saat saya membicarakan hal ini dengannya, lucu melihat bagaimana dia berubah dari murung menjadi tersenyum."
Terobosan besar
Keputusan itu membuahkan hasil. Pada usia 17 tahun, Dias sudah berlatih bersama tim utama Athletico dan secara resmi mendapatkan tempat permanen di skuad senior pada tahun berikutnya. Ia terlihat nyaman di antara para pemain yang lebih berpengalaman, hingga meyakinkan pelatih Odair Hellmann untuk memberinya debut senior pada babak kedua laga Serie B melawan America Mineiro.
Itu menjadi pengalaman belajar yang berat bagi bintang akademi tersebut karena ia menyebabkan penalti akibat mendorong penyerang Willian Bigode pada masa injury time. Meski kiper Santos menggagalkan tendangan penalti itu untuk memastikan Athletico meraih satu poin, Dias tak kuasa menghadapi momen tersebut dan kemudian menangis tersedu-sedu.
"Setelah pertandingan, saya sangat kesal. Saya tidak menangis, tetapi dalam perjalanan pulang, setelah latihan, saya tidak tahan lagi. Saya duduk di lapangan dan mulai menangis deras," kata pemain muda itu kepada Globo. "Lalu Papito [Hellmann] berbicara kepada saya, membantu saya. Dia bilang itu akan sulit, tetapi dia percaya pada potensi saya. Saya percaya kepadanya dan rekan-rekan saya, dan saya berterima kasih kepada semua orang yang mendukung saya pada masa sulit itu."
Hellmann membela pemain muda tersebut setelah kesalahan itu dan mendorongnya untuk melihatnya sebagai kesempatan berkembang sebagai pemain.
"Dari luar, kami berkata: 'Singkirkan dia, buang dia, cadangkan dia'. Tetapi keputusan apa pun yang dibuat pelatih punya konsekuensi," ujarnya. "Yang terjadi dengan Arthur adalah dia pemain muda menjanjikan yang mulai berlatih dengan tim profesional, menunjukkan kualitas bagus, sebuah kesempatan muncul saat pertandingan, dan dia melakukan kesalahan. Kesalahan yang tidak normal. Jika kita menonton pertandingan-pertandingan setelah itu, saya belum melihat pemain mana pun mendorong pemain lain di area penalti seperti yang dilakukan Arthur pada momen itu.
"Saya tersentuh di situ, setelah pertandingan. Saat kami kembali, ada sebuah kejadian ketika Arthur, setelah latihan, duduk sendirian di satu sudut dan menangis. Saya berada di luar, saya membiarkan semua orang pulang.
"Saya menyeberangi lapangan, menghampirinya dan berkata: 'Kamu harus menangis. Penting untuk melepaskan kesedihan dan kemarahan yang kamu rasakan ini. Tetapi terkadang, Tuhan menaruh beberapa kemunduran di jalan kita agar kita bisa menoleh ke belakang dan mengatakan bahwa kita tidak berada di jalur yang tepat. Kamu harus menjadikan kemalangan ini sebagai kesempatan untuk berkembang. Kamu bisa yakin bahwa tidak ada seorang pun di sini yang akan memperlakukanmu seperti kriminal, pemain terburuk di dunia, atau orang yang bersalah atas apa pun. Kamu adalah pemain menjanjikan, dari klub ini, dan saya akan merangkulmu. Kelompok ini tidak akan memperlakukanmu seperti pemain yang tak bisa lagi ditolong, tetapi kamu harus tahu bahwa kamu membuat kesalahan dan harus berkembang sebagai atlet.' Itu bagian dari permainan."
Dukungan dan kata-kata bijak itu membantu memulihkan kepercayaan diri Dias, dan ia bangkit untuk menjadi pilar tim Brasil U-20, memimpin negaranya meraih kemenangan di Kejuaraan Amerika Selatan U-20.
Bagaimana perkembangannya
Transisi Dias ke sepak bola senior terbilang luar biasa. Awalnya dimasukkan ke starting XI untuk menutupi badai cedera, ia tidak butuh waktu lama untuk memantapkan diri sebagai pemain reguler. Ia kemudian tampil 17 kali musim lalu saat Athletico mengamankan promosi ke Serie A dan perannya terus kian penting sejak itu, dengan sejauh ini mencatatkan 25 penampilan di kasta tertinggi sepanjang 2026.
Insting menyerangnya di masa lalu masih terlihat saat maju ke depan, dan ia bahkan mencetak gol senior pertamanya dalam hasil imbang 3-3 baru-baru ini melawan Coritiba, mengontrol bola dengan sentuhan pertama yang fantastis saat bola turun di kotak penalti dari sepak pojok sebelum dengan tenang melepaskan tembakan ke gawang untuk membawa timnya unggul 2-0.
Perkembangan pesat Dias menarik minat dari berbagai penjuru dunia, dengan Tottenham mengirim pemandu bakat untuk mengamatinya pada April. Penampilannya meyakinkan mereka untuk mengajukan tawaran resmi sekitar €21 juta, tetapi tawaran itu ditolak. Dengan kontraknya yang masih tersisa lebih dari dua tahun dan klausul rilis €60 juta, Athletico sangat ingin melihatnya melanjutkan perkembangannya di Curitiba.
Kemajuannya mencapai tonggak baru ketika pelatih Brasil Ancelotti memanggil Dias ke skuad Brasil untuk laga persahabatan internasional melawan Australia dan India. Pengalamannya bersama tim senior akan membuatnya belajar dari bek-bek kelas dunia seperti kapten Paris Saint-Germain Marquinhos dan bintang Arsenal Gabriel Magalhaes, sekaligus memaksanya bersaing dengan pemain-pemain seperti penyerang Barcelona yang sedang on fire, Raphinha, dan winger Real Madrid Vinicius Jr dalam sesi latihan.
Kekuatan terbesar
Latar belakang Dias yang beragam sebagai mantan penyerang dan pemain futsal memberinya profil unik sebagai bek tengah modern. Dengan kekuatan fisik luar biasa dan kemampuan duel udara yang menonjol, lawan kesulitan melewatinya dalam duel satu lawan satu.
Tekelnya tegas saat ia melancarkan tantangan kepada lawan, baik dengan sliding tackle maupun adu badan, dan pembacaan permainannya memungkinkannya memotong alur serangan dengan bersih. Tak kalah mengesankan adalah ketenangan dan tekniknya dalam permainan membangun serangan, memaksimalkan keterampilan yang ia kembangkan saat masih menjadi penyerang di area yang berbeda.
Seperti yang disoroti Bellao: "Bagi saya, dia mewujudkan semangat Athletico, dia adalah segala yang Athletico inginkan dari seorang bek, karena dia sangat bagus dalam bertahan, sangat kuat. Kemampuan duel udaranya kelas atas. Tekelnya sangat krusial. Dan dia punya banyak kualitas dalam permainan membangun serangan, sesuatu yang dia warisi dari masanya sebagai penyerang."
Masih ada ruang untuk perbaikan
Di usia 19 tahun, Dias masih menyempurnakan pemahaman taktisnya dan sesekali kedapatan kehilangan posisi dalam pertandingan Serie A yang berlangsung cepat. Bermain menghadapi penyerang papan atas yang berpengalaman berarti sedikit saja kehilangan konsentrasi bisa dimanfaatkan lawan, sementara kesiapannya untuk melakukan tekel sliding dapat menimbulkan beberapa masalah jika ia salah menentukan waktu bergerak.
Kemunduran pada debutnya lewat penalti itu menunjukkan bahwa mengelola intensitas emosi pada momen-momen bertekanan tinggi adalah area yang masih akan terus ia poles, tetapi fakta bahwa ia telah menjalani dua sanksi akumulasi kartu kuning di Serie A musim ini, dengan total 10 kartu dalam 50 pertandingan senior, menunjukkan masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan.
Menjaga konsistensi di level klub akan menjadi fokus utamanya hingga sisa musim ini, tetapi laga-laga persahabatan Brasil yang akan datang akan menawarkan jenis ujian yang berbeda bersama para bintang internasional yang sudah mapan.
Berikutnya... Thiago Silva?
Setelah beradaptasi mulus dari penyerang menjadi bek tengah, Dias memiliki banyak atribut yang sama dengan bek modern yang piawai mengalirkan bola, membawa kualitas teknis setingkat gelandang dan penyerang ke lini belakang.
Ia mengidolakan mantan bintang Chelsea, AC Milan, dan PSG, Thiago Silva, dan menggambarkan pertemuan baru-baru ini dengannya sebagai "hari paling bahagia dalam hidup saya". Seperti legenda Brasil itu, Dias memiliki kekuatan fisik dan keberanian untuk tampil menonjol di level tinggi.
Apa selanjutnya?
Dalam kurun hanya empat tahun, dari seorang penyerang yang berada di ambang dilepas oleh tim mudanya hingga masuk ke tim Brasil asuhan Ancelotti, remaja itu telah melalui periode yang penuh gejolak sekaligus mengalami kenaikan pesat.
Prioritas terdekat sekarang adalah membela Brasil dalam laga-laga persahabatan dan memberi kesan yang cukup besar agar Dias tetap menjadi bagian dari rencana Ancelotti saat mereka membangun tim menuju Copa America pada 2028.
Di level klub, Athletico menghadapi perjuangan untuk mempertahankan jangkar pertahanan mereka. Dengan hampir 50 penampilan senior atas namanya dan statusnya yang terus menanjak, akan ada lebih banyak peminat dari Eropa yang mendekati Dias jika ia melanjutkan laju ini. Pada kesempatan berikutnya, Athletico mungkin tidak akan mampu menahan mereka.