Enzo Maresca tampak seperti penerus sejati Pep Guardiola setelah bulan pertama musim 2026-27. Manchester City membuka musim dengan delapan kemenangan beruntun, termasuk dua kemenangan yang sangat mengesankan di kandang Manchester United dan Liverpool. Mereka tampil penuh percaya diri layaknya penantang gelar sejati, meski klub dibayangi putusan bersalah dalam kasus finansial Liga Primer yang banyak diperdebatkan.

Dengan tetap memainkan sepakbola atraktif yang selalu diusung Guardiola di Stadion Etihad, Maresca tampak tengah membangun sesuatu yang istimewa setelah perombakan skuad besar-besaran pada musim panas. Namun, bagi para pendukung City, pesona itu memudar jauh lebih cepat daripada yang pernah mereka bayangkan.

City hanya memenangi satu dari tujuh laga terakhirnya di semua kompetisi, yakni kemenangan tipis 3-2 atas RB Leipzig di Jerman. Mereka pun baru lolos ke perempat-final Piala Carabao setelah menyingkirkan Brighton lewat adu penalti, menyusul hasil imbang 2-2 pada waktu normal. Di Liga Primer, pasukan Maresca dipermalukan Aston Villa, Brighton, dan Nottingham Forest sebelum ditahan imbang 1-1 di kandang oleh Fulham yang sedang kesulitan. Hasil itu membuat mereka tertinggal enam poin dari pemuncak klasemen Arsenal.

City punya peluang besar untuk bangkit pada Selasa saat menjamu Napoli yang tengah terpuruk di bawah Massimiliano Allegri, tetapi mereka menyia-nyiakannya. City akhirnya hanya mampu meraih hasil imbang 2-2, yang merugikan peluang mereka lolos otomatis ke babak 16 besar Liga Champions. Berikutnya, mereka harus bertandang ke Stadion Emirates, tempat Arsenal akan berusaha mengambil langkah besar menuju keberhasilan mempertahankan gelar.

Laga itu tampak berpotensi berlangsung timpang karena City kini berada dalam kekacauan. Musim mereka terancam berantakan menjelang periode akhir tahun, kecuali Maresca mampu memulihkan kekompakan tim. Namun, apa sebenarnya yang begitu keliru?