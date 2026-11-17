Meski sepakbola klub akan kembali bergulir dalam beberapa hari mendatang, perhatian sebagian pesepakbola muda terbaik dunia masih akan tertuju pada ajang internasional saat Piala Dunia U-17 dimulai di Qatar pada Kamis. Sejumlah talenta muda papan atas akan tampil di Timur Tengah untuk berupaya menggantikan Portugal sebagai juara dunia kelompok usia mereka.

Turnamen ini terdampak pengunduran diri Amerika Serikat pada saat-saat terakhir karena kekhawatiran soal keselamatan. Namun, 47 skuad lainnya diperkirakan tetap berpartisipasi sesuai rencana, sehingga para penggemar bisa mengamati lebih dekat sejumlah calon superstar selama tiga setengah pekan ke depan.

Cesc Fabregas, Toni Kroos, dan Phil Foden hanyalah beberapa pemain yang pernah memenangi Bola Emas Piala Dunia U-17. Turnamen ini pun memiliki rekam jejak kuat sebagai panggung bagi para pemain yang sangat berbakat untuk bersinar. Namun, siapa saja yang patut Anda pantau pada 2026? GOAL memilih 10 pemain muda berbakat yang patut diperhatikan di Piala Dunia U-17 tahun ini...