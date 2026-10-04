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imago-sport-1084069067.jpgJNA Press
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Zinedine Zidane membela Cristiano Ronaldo dan mengenang masa-masa kejayaan Real Madrid

Z. Zidane
C. Ronaldo
France
France vs Belgium
Belgium
UEFA Nations League A
Portugal
Real Madrid
LaLiga

Pelatih Prancis Zinedine Zidane dengan tegas membela mantan pemain andalannya, Cristiano Ronaldo, setelah sorotan media yang sangat intens terkait kepergian mendadak sang penyerang dari tugas bersama Portugal. Mengenang kejayaan bersejarah yang mereka raih bersama di Santiago Bernabeu, sang pelatih menepis anggapan bahwa karier Ronaldo telah ternoda sambil menjelaskan perpindahannya sendiri ke kancah kepelatihan tim nasional.

  • Pelatih asal Prancis melindungi mantan penyerang

    Pelatih Prancis itu dengan tegas menepis anggapan dari publik luas bahwa penyerang ikonik tersebut sedang menjalani akhir yang menyedihkan dalam karier internasionalnya. Berbicara dalam konferensi pers jelang laga Nations League melawan Belgia, Zidane meredam drama seputar kepergian mendadak sang striker dari pemusatan latihan Portugal di Kopenhagen setelah berselisih dengan Jorge Jesus.

    Setelah mengawasi dominasi bersejarah Real Madrid di Eropa antara 2016 dan 2018, sang juru taktik mengandalkan warisan bersama itu untuk menegaskan kembali rasa hormatnya yang tak pernah luntur kepada mantan anak asuhnya.

  • imago-sport-34867878.jpgAFLOSPORT

    Pelatih legendaris memuji pencapaian luar biasa

    Menepis gelombang kritik tajam yang diarahkan kepada sang penyerang, Zidane mengatakan dalam konferensi persnya: "Tidak, saya pikir dia pantas diberi selamat atas kariernya yang luar biasa. Apa yang dia lakukan sangat istimewa."

    Juru taktik asal Prancis itu juga ingin menegaskan rasa terima kasihnya yang mendalam atas kontribusi krusial sang bintang selama kebersamaan mereka, dengan menambahkan: "Saya beruntung memilikinya bersama saya dan dia membuat saya memenangkan hal-hal yang luar biasa, jadi saya angkat topi untuk Cristiano.

    "Saya akan selalu menaruh respek besar kepadanya, seperti kepada semua pemain, tetapi terlebih lagi kepada mereka yang bersama saya dalam waktu yang sangat lama, dan khususnya Cristiano, yang membuat kami memenangkan begitu banyak hal."

  • Beradaptasi dengan ritme di tim nasional pasca karier klub

    Saat mantan anak asuhnya bergulat dengan friksi di luar lapangan, Zidane menikmati awal yang produktif dalam kehidupan barunya di kursi pelatih timnas Prancis, dengan meraih kemenangan tandang atas Turki dan Belgia serta hasil imbang di kandang melawan Italia di Paris.

    Membandingkan intensitas tanpa henti sepakbola klub dengan level internasional, ia menjelaskan dalam konferensi persnya: "Mungkin bedanya adalah di klub itu tidak pernah berhenti; berlangsung dari hari ke hari, dan sangat menyita segalanya. Saya suka melakukannya, dan sekarang saya memiliki sisi lain dari itu dan saya akan mencoba melakukannya dengan cara ini, yang akan sedikit berbeda. Namun bagaimanapun juga, keinginan untuk bekerja dengan baik di sekitar tim saya tetap sama."

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  • France v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD3Getty Images Sport

    Memburu puncak klasemen di tengah distraksi

    Prioritas langsung Zidane adalah memperpanjang laju tak terkalahkan Prancis demi mengamankan posisi puncak di grup UEFA Nations League mereka. Namun, bahkan ketika Prancis melaju mulus di bawah arahannya, perhatian dunia tetap tertuju pada janji Ronaldo untuk mengungkap kebenaran di balik kepergiannya dari tim Portugal.

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