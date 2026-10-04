JNA Press
Diterjemahkan oleh
Zinedine Zidane membela Cristiano Ronaldo dan mengenang masa-masa kejayaan Real Madrid
Pelatih asal Prancis melindungi mantan penyerang
Pelatih Prancis itu dengan tegas menepis anggapan dari publik luas bahwa penyerang ikonik tersebut sedang menjalani akhir yang menyedihkan dalam karier internasionalnya. Berbicara dalam konferensi pers jelang laga Nations League melawan Belgia, Zidane meredam drama seputar kepergian mendadak sang striker dari pemusatan latihan Portugal di Kopenhagen setelah berselisih dengan Jorge Jesus.
Setelah mengawasi dominasi bersejarah Real Madrid di Eropa antara 2016 dan 2018, sang juru taktik mengandalkan warisan bersama itu untuk menegaskan kembali rasa hormatnya yang tak pernah luntur kepada mantan anak asuhnya.
- AFLOSPORT
Pelatih legendaris memuji pencapaian luar biasa
Menepis gelombang kritik tajam yang diarahkan kepada sang penyerang, Zidane mengatakan dalam konferensi persnya: "Tidak, saya pikir dia pantas diberi selamat atas kariernya yang luar biasa. Apa yang dia lakukan sangat istimewa."
Juru taktik asal Prancis itu juga ingin menegaskan rasa terima kasihnya yang mendalam atas kontribusi krusial sang bintang selama kebersamaan mereka, dengan menambahkan: "Saya beruntung memilikinya bersama saya dan dia membuat saya memenangkan hal-hal yang luar biasa, jadi saya angkat topi untuk Cristiano.
"Saya akan selalu menaruh respek besar kepadanya, seperti kepada semua pemain, tetapi terlebih lagi kepada mereka yang bersama saya dalam waktu yang sangat lama, dan khususnya Cristiano, yang membuat kami memenangkan begitu banyak hal."
Beradaptasi dengan ritme di tim nasional pasca karier klub
Saat mantan anak asuhnya bergulat dengan friksi di luar lapangan, Zidane menikmati awal yang produktif dalam kehidupan barunya di kursi pelatih timnas Prancis, dengan meraih kemenangan tandang atas Turki dan Belgia serta hasil imbang di kandang melawan Italia di Paris.
Membandingkan intensitas tanpa henti sepakbola klub dengan level internasional, ia menjelaskan dalam konferensi persnya: "Mungkin bedanya adalah di klub itu tidak pernah berhenti; berlangsung dari hari ke hari, dan sangat menyita segalanya. Saya suka melakukannya, dan sekarang saya memiliki sisi lain dari itu dan saya akan mencoba melakukannya dengan cara ini, yang akan sedikit berbeda. Namun bagaimanapun juga, keinginan untuk bekerja dengan baik di sekitar tim saya tetap sama."
- Getty Images Sport
Memburu puncak klasemen di tengah distraksi
Prioritas langsung Zidane adalah memperpanjang laju tak terkalahkan Prancis demi mengamankan posisi puncak di grup UEFA Nations League mereka. Namun, bahkan ketika Prancis melaju mulus di bawah arahannya, perhatian dunia tetap tertuju pada janji Ronaldo untuk mengungkap kebenaran di balik kepergiannya dari tim Portugal.
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