Zinedine Zidane membela Cristiano Ronaldo dan mengenang masa-masa kejayaan Real Madrid

Menepis gelombang kritik tajam yang diarahkan kepada sang penyerang, Zidane mengatakan dalam konferensi persnya: "Tidak, saya pikir dia pantas diberi selamat atas kariernya yang luar biasa. Apa yang dia lakukan sangat istimewa."

Juru taktik asal Prancis itu juga ingin menegaskan rasa terima kasihnya yang mendalam atas kontribusi krusial sang bintang selama kebersamaan mereka, dengan menambahkan: "Saya beruntung memilikinya bersama saya dan dia membuat saya memenangkan hal-hal yang luar biasa, jadi saya angkat topi untuk Cristiano.

"Saya akan selalu menaruh respek besar kepadanya, seperti kepada semua pemain, tetapi terlebih lagi kepada mereka yang bersama saya dalam waktu yang sangat lama, dan khususnya Cristiano, yang membuat kami memenangkan begitu banyak hal."