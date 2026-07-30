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Al Riyadh v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Yang terbaru Jaissle: Kisah 3 pelatih yang mengejutkan Al Ahli dan meninggalkannya secara terpaksa

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Al Ahli
M. Jaissle
C. Gross
V. Pereira
V. Pereira
Saudi Pro League
Arab Saudi
Jerman
Swiss
Portugal

Pelatih Jerman itu menempatkan "Al-Raqi" dalam kesulitan

Pelatih asal Jerman Matthias Jaissle, direktur teknik klub Al Ahli Saudi, bukanlah pelatih pertama yang memutuskan hengkang dari kursi kepelatihan "Al Raqi" selama era Liga Pro, karena sebelumnya sudah ada dua pelatih lain yang mendahuluinya.

Sejumlah laporan media memastikan bahwa Jaissle mengajukan pengunduran dirinya dari kursi kepelatihan Al Ahli, pada hari Kamis ini, untuk menukangi Newcastle United pada musim mendatang, menggantikan pelatih sebelumnya Eddie Howe.

  • 33 era kepelatihan

    Sejak awal era profesionalisme di Liga Arab Saudi, pada musim 2008-2009, Al-Ahli telah melakukan 33 kali pergantian pelatih dengan berbagai alasan.

    Pergantian-pergantian ini mencakup beberapa pelatih yang menjabat lebih dari satu kali, seperti pelatih asal Swiss Christian Gross, ada pula yang ditunjuk secara sementara seperti Saleh Al-Mohammadi, dan ada juga yang melakukannya lebih dari sekali seperti Youssef Anbar.

    Namun, dari 33 pergantian tersebut, tidak ada seorang pun yang meninggalkan kursi kepelatihan Al-Ahli atas kemauannya sendiri kecuali 3 pelatih saja, yang terakhir di antaranya adalah pelatih asal Jerman Matthias Jaissle, menurut surat kabar Saudi "Al-Riyadhiah".

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  • Vitor Pereira: Kepergian Mengejutkan dan Kemungkinan Kembali

    Orang pertama yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih Al Ahli adalah pelatih asal Portugal, Vitor Pereira, setelah membawa tim menjalani satu musim pada 2013-2014. Ironisnya, ia menjadi salah satu kandidat untuk menggantikan Jaissle saat ini.

    Setelah berakhirnya musim 2013-2014, Pereira masih memiliki satu musim lagi dalam kontraknya bersama Al Ahli, dan klub Saudi tersebut ingin mempertahankannya, bahkan seandainya ia meminta gaji dua kali lipat, menurut pengakuan presiden klub saat itu, Pangeran Fahd bin Khalid.

    Pereira sebelumnya meraih peringkat ketiga bersama Al Ahli di Liga Saudi, serta mencapai final Piala Pelayan Dua Tanah Suci, sebelum kalah dari Al Shabab dengan skor telak 3-0, hingga membuatnya menjadi sasaran serangan besar-besaran usai pertandingan tersebut.

    Sebagian pihak menganggap serangan ini sebagai penyebab sebenarnya di balik kepergian pelatih asal Portugal itu, namun ia mengumumkan bahwa dirinya terikat dengan keadaan khusus di negaranya, yang mendorongnya untuk pergi meski ia ingin tetap bertahan bersama "Al Raqi".

    Dan benar saja, Vitor Pereira tidak langsung berpindah untuk melatih tim mana pun, hingga Januari 2015, ketika ia menukangi Olympiacos, sebelum menjalani perjalanan panjang bersama sejumlah klub, seperti Fenerbahce, Munich 1860, Shanghai, Corinthians, Flamengo, Al Shabab, Wolverhampton, dan Nottingham Forest.

    Anehnya, ketika Vitor Pereira kembali ke Liga Roshn pada awal 2024 untuk menangani Al Shabab, ia segera pergi pada akhir tahun yang sama, dengan alasan yang sama seperti Jaissle, yaitu setelah menerima tawaran untuk bekerja di Liga Inggris bersama Wolverhampton.

    Nama pelatih asal Portugal itu dikaitkan dengan kembalinya ke Liga Roshn lagi pada musim mendatang, di mana ia dicalonkan untuk menangani Al Hilal menggantikan pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, dan juga masuk dalam perhitungan Al Ahli saat ini untuk menggantikan Jaissle.

  • Christian Gross: Kepergian Sang Juara

    Setelah kepergian Pereira, pelatih asal Swiss Christian Gross mengambil alih kendali Al Ahli pada 2014, membawa timnya meraih gelar Piala Putra Mahkota, serta menyuguhkan musim yang istimewa di Liga Arab Saudi, meski hanya finis di posisi kedua di belakang Al Nassr.

    Musim kedua menjadi yang terbaik dalam sejarah Al Ahli, dan mungkin juga bagi Gross, di mana pelatih Swiss yang "elegan" itu membawa timnya meraih dobel gelar Liga Arab Saudi dan Piala Pelayan Dua Kota Suci untuk pertama kalinya dalam sejarah klub.

    Saat itu, Al Ahli menawarkan kepada sang pelatih Swiss perpanjangan kontrak yang sebenarnya sudah berakhir, namun ia menolaknya, seraya menegaskan kebutuhannya untuk beristirahat setelah dua musim kerja keras di Liga Arab Saudi.

    Gross membantah adanya perselisihan finansial antara dirinya dan manajemen Al Ahli terkait perpanjangan kontrak, seraya menegaskan bahwa ia terikat dengan kondisi keluarga yang menghalanginya untuk melanjutkan bersama klub Arab Saudi tersebut.

    Anehnya, masa istirahat itu tidak berlangsung lama, karena Gross kembali menukangi Al Ahli pada Oktober 2016, setelah hasil-hasil negatif yang dialami tim di bawah kepemimpinan pelatih asal Portugal Jose Gomes.

    Pelatih Swiss itu bertahan hingga akhir musim, tanpa membawa tim meraih gelar apa pun, hingga akhirnya melepaskan jabatannya, dan digantikan oleh pelatih asal Ukraina Serhiy Rebrov.

    Yang lebih aneh lagi, Gross kembali ke Al Ahli untuk ketiga kalinya, pada Oktober 2019, tetapi kali ini akhirnya berlangsung pahit, karena ia dipecat dari jabatannya sekitar 4 bulan setelah penunjukannya, akibat buruknya hasil-hasil yang diraih.

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