Orang pertama yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih Al Ahli adalah pelatih asal Portugal, Vitor Pereira, setelah membawa tim menjalani satu musim pada 2013-2014. Ironisnya, ia menjadi salah satu kandidat untuk menggantikan Jaissle saat ini.

Setelah berakhirnya musim 2013-2014, Pereira masih memiliki satu musim lagi dalam kontraknya bersama Al Ahli, dan klub Saudi tersebut ingin mempertahankannya, bahkan seandainya ia meminta gaji dua kali lipat, menurut pengakuan presiden klub saat itu, Pangeran Fahd bin Khalid.

Pereira sebelumnya meraih peringkat ketiga bersama Al Ahli di Liga Saudi, serta mencapai final Piala Pelayan Dua Tanah Suci, sebelum kalah dari Al Shabab dengan skor telak 3-0, hingga membuatnya menjadi sasaran serangan besar-besaran usai pertandingan tersebut.

Sebagian pihak menganggap serangan ini sebagai penyebab sebenarnya di balik kepergian pelatih asal Portugal itu, namun ia mengumumkan bahwa dirinya terikat dengan keadaan khusus di negaranya, yang mendorongnya untuk pergi meski ia ingin tetap bertahan bersama "Al Raqi".

Dan benar saja, Vitor Pereira tidak langsung berpindah untuk melatih tim mana pun, hingga Januari 2015, ketika ia menukangi Olympiacos, sebelum menjalani perjalanan panjang bersama sejumlah klub, seperti Fenerbahce, Munich 1860, Shanghai, Corinthians, Flamengo, Al Shabab, Wolverhampton, dan Nottingham Forest.

Anehnya, ketika Vitor Pereira kembali ke Liga Roshn pada awal 2024 untuk menangani Al Shabab, ia segera pergi pada akhir tahun yang sama, dengan alasan yang sama seperti Jaissle, yaitu setelah menerima tawaran untuk bekerja di Liga Inggris bersama Wolverhampton.

Nama pelatih asal Portugal itu dikaitkan dengan kembalinya ke Liga Roshn lagi pada musim mendatang, di mana ia dicalonkan untuk menangani Al Hilal menggantikan pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, dan juga masuk dalam perhitungan Al Ahli saat ini untuk menggantikan Jaissle.