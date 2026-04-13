Mulai 1 Juli, ketika Ketua Bidang Olahraga Max Eberl, Direktur Olahraga Christoph Freund, dan CEO Jan-Christian Dreesen memasuki tahun terakhir kontrak mereka, pembicaraan konkret mengenai masa depan mereka akan dilakukan. Menurut laporan di majalah kicker, pada dasarnya dipertimbangkan untuk memperpanjang kontrak Freund. Pihak klub merasa puas dengan kinerja pria asal Austria tersebut, yang ke depannya akan menangani urusan Pusat Pelatihan Nasional (NLZ) bersama Kepala Kampus Jochen Sauer dan Kepala Program Pemuda yang baru, Michael Wiesinger.

Namun, masih dipertanyakan apakah Freund akan tetap bekerja bersama Eberl dalam jangka menengah hingga panjang. Hubungan di antara keduanya dilaporkan tegang, dan perbedaan pendapat dikabarkan semakin menumpuk. Harapan agar keduanya dapat membentuk duet serupa seperti Hoeneß dan Rummenigge belum terwujud hingga saat ini. Sebaliknya, majalah kicker menyebutnya sebagai "pernikahan paksa". Meskipun di balik layar situasi memanas, tim tidak boleh terpengaruh oleh hal tersebut. Saat ini, fokus penuh tertuju pada pertandingan-pertandingan penting di Liga Champions (leg kedua perempat final melawan Real Madrid) dan Piala DFB (semifinal melawan Bayer Leverkusen).

Telah terbentuk dua kubu. Di satu sisi ada Eberl dan Kepala Pemantau Talenta Nils Schmadtke, yang kontraknya kabarnya baru saja diperpanjang hingga 2027 – di sisi lain ada Freund dan rekan lamanya Sauer, yang sudah bekerja sama erat saat masih di RB Salzburg. Penyebab perselisihan ini: Setelah Eberl menandatangani kontrak dengan Bayern setengah tahun setelah Freund, ia secara bertahap menempatkan orang-orang kepercayaannya, yang juga dikabarkan memiliki kedekatan dengan konsultan Marc Kosicke. Di antaranya Markus Weinzierl (Direktur Olahraga NLZ, kontraknya berakhir setelah musim ini), Andre Hechelmann (Kepala Pencari Bakat, kini di Mönchengladbach), Christoph Kresse (Pencari Bakat), dan tentu saja Schmadtke.