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wayne-rooney(C)Getty Images
Khaled Mahmoud
Diterjemahkan oleh

'Yang datang lebih dulu!' - Wayne Rooney mengungkap hanya dua pekerjaan yang bisa membujuknya kembali melatih

W. Rooney
Manchester United
Everton
Premier League

Legenda Manchester United Wayne Rooney mengaku bahwa waktunya di kursi pelatih mungkin sudah berakhir kecuali salah satu mantan klubnya datang memanggil. Mantan striker ikonis itu, yang telah beralih ke karier sebagai pundit yang sukses, hanya menyebut dua lowongan yang bisa menggoda dirinya kembali ke pinggir lapangan.

  • Rooney mengungkapkan impian kembali melatih

    Rooney telah membuka ambisi kepelatihannya, dengan mengungkapkan bahwa Manchester United dan Everton adalah dua klub yang mampu menariknya kembali ke dunia manajerial.

    Berbicara di Virgin Radio, Rooney blak-blakan soal sempitnya cakupan minatnya untuk menjadi manajer. Ketika ditanya tentang rencananya untuk kemungkinan comeback, mantan striker itu mengakui bahwa ia tidak melihat dirinya mengambil pekerjaan di luar dua mantan klubnya tersebut. Ia menjelaskan: 'Saya ragu, lagi pula saya tahu saya sudah menjalani empat pekerjaan yang sulit. Satu-satunya cara saya akan kembali dalam kapasitas apa pun adalah di Everton atau Manchester United. Tapi itu sangat kecil kemungkinannya.' Saat didesak soal mana dari dua posisi itu yang lebih ia pilih, ia bercanda: 'Yang datang lebih dulu!'

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    Transisi sulit menuju kepelatihan

    Terlepas dari kesuksesannya yang tak tertandingi sebagai pemain, karier manajerial Rooney ditandai oleh tantangan besar dalam beberapa periode kepelatihan. Setelah memulai perjalanan kepelatihannya di Derby County, di mana ia mendapat pujian karena menavigasi klub melewati gejolak finansial, ia kemudian pindah ke MLS bersama DC United sebelum menjalani periode sulit di Birmingham City dan Plymouth Argyle. Kesulitan mereplikasi kecemerlangannya di lapangan dari area teknis, legenda Manchester United berusia 40 tahun itu telah menganggur dari dunia kepelatihan sejak dipecat Plymouth pada akhir 2024.

    Kesulitan Rooney untuk mengulang kecemerlangannya semasa bermain dari area teknis telah mendorongnya menjalani periode refleksi terkait jalur profesionalnya. Beralih dari pinggir lapangan, mantan kapten Inggris itu menjalani perpindahan mulus ke dunia penyiaran, menjadikan dirinya sosok analis yang rutin tampil dan wajah yang akrab di acara-acara unggulan seperti Match of the Day dan The Overlap.

  • Menemukan tujuan baru lewat peran sebagai pundit

    Ketidakpastian masa kerja seorang manajer tampaknya menjadi faktor utama dalam keraguan Rooney untuk kembali terjun ke proyek baru. Berbeda dengan jalur karier sebagai pemain yang terstruktur, ketika ia mencatatkan 559 penampilan dan mencetak rekor 253 gol untuk Manchester United sebelum sempat bermain di Everton, DC United, dan Derby County yang berujung pada pensiunnya pada 2021, kepelatihan menawarkan sangat sedikit jaminan pekerjaan, sesuatu yang sangat disadari ikon United tersebut.

    'Ada kemungkinan saya tidak akan pernah melatih lagi ke depannya,' aku Rooney saat membahas kehidupan barunya jauh dari lapangan. 'Saya pikir Anda tahu sebagai pemain kapan karier Anda akan berakhir dan Anda bisa mempersiapkan diri untuk itu. Jadi tahap berikutnya dalam kepelatihan misalnya, Anda tidak tahu apakah akan berada di sana selama satu tahun, dua tahun, 10 tahun, atau tiga bulan. Saya menikmati Match of the Day dan ini saatnya belajar serta menjadi lebih baik dalam apa yang saya lakukan.'

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    Kehidupan di luar area teknis

    Untuk saat ini, sosok yang berdiri sebagai salah satu figur paling berprestasi dalam sejarah sepakbola Inggris, setelah meraih lima gelar Premier League, satu trofi Liga Champions, dan Piala FA di antara segunung trofi utama lainnya, merasa cukup puas fokus pada kehidupan pribadinya dan komitmen di media.

    "Saya tidak melakukannya demi uang, saya melakukannya karena sebuah tujuan, bukan sekadar berada di rumah sepanjang hari," ujar Rooney. Pergeseran fokus ini menunjukkan bahwa meski daya tarik Manchester United atau Everton tetap kuat, sang penyerang legendaris tidak terburu-buru meninggalkan studio televisi.

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