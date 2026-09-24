Rooney telah membuka ambisi kepelatihannya, dengan mengungkapkan bahwa Manchester United dan Everton adalah dua klub yang mampu menariknya kembali ke dunia manajerial.

Berbicara di Virgin Radio, Rooney blak-blakan soal sempitnya cakupan minatnya untuk menjadi manajer. Ketika ditanya tentang rencananya untuk kemungkinan comeback, mantan striker itu mengakui bahwa ia tidak melihat dirinya mengambil pekerjaan di luar dua mantan klubnya tersebut. Ia menjelaskan: 'Saya ragu, lagi pula saya tahu saya sudah menjalani empat pekerjaan yang sulit. Satu-satunya cara saya akan kembali dalam kapasitas apa pun adalah di Everton atau Manchester United. Tapi itu sangat kecil kemungkinannya.' Saat didesak soal mana dari dua posisi itu yang lebih ia pilih, ia bercanda: 'Yang datang lebih dulu!'