Dan ketika pembicaraan beralih ke Ballon d'Or, Yamal tidak menghindar dari kenyataan bahwa dirinya adalah salah satu kandidat terkuat untuk penghargaan tersebut, tetapi ia menegaskan bahwa keputusan akhir tidak berada di tangannya, dan bahwa apa yang telah ia persembahkan bersama Barcelona dan timnas Spanyol adalah faktor terpenting dalam menentukan peluangnya.

Yamal mengatakan: "Hal pertama adalah bahwa ini tidak bergantung padaku, melainkan bergantung pada kalian," merujuk pada media. "Kerja yang telah kami lakukan bersama tim dan timnas sangat luar biasa, dan jika itu terjadi, hal pertama yang akan kulakukan adalah berterima kasih kepada tim dan timnasku. Aku rasa aku memiliki peluang besar, tetapi kita lihat saja nanti."

Yamal tidak hanya menegaskan bahwa ia memiliki peluang untuk memenangkan penghargaan tersebut, tetapi juga menyampaikan pesan yang jelas mengenai cara ia menyikapi persaingan Ballon d'Or, dengan menolak terlibat dalam kampanye pribadi demi memperoleh suara para pemilih, berbeda dengan bintang Real Madrid Kylian Mbappe yang mengklaim bahwa dirinyalah yang paling berhak atas penghargaan itu.

Bintang Barcelona itu mengatakan: "Aku rasa aku tidak membutuhkan hal itu, karena aku tidak memikirkannya. Aku bangga dengan tim dan timnasku, kami adalah juara dunia dan aku tidak bisa meminta lebih dari itu. Ini adalah pekerjaan kalian, dan aku tidak akan mulai memohon untuk mendapatkan sesuatu."