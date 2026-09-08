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Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Yamal Sindir Mbappe dan Dembele: Saya Tak Akan Memohon untuk Menangi Ballon d'Or!

Ballon d'Or
Barcelona vs Feyenoord
Barcelona
Feyenoord
Champions League
K. Mbappe
O. Dembele
France vs Spain
France
Spain
World Cup
Spanyol
Belanda
Prancis
AS

Serangan artileri berat

Lamine Yamal, bintang muda Barcelona, menyampaikan pesan-pesan yang kuat dan lugas menjelang dimulainya perjalanan timnya di Liga Champions Eropa, dengan menegaskan bahwa ia memiliki peluang besar untuk memenangkan penghargaan Ballon d'Or, namun ia tidak akan menjalankan kampanye pribadi demi meraihnya atau memohon untuk mendapatkan suara.

Yamal berbicara dalam konferensi pers yang mendahului laga Barcelona melawan klub Belanda Feyenoord, pada pembuka perjalanan tim Catalan itu di Liga Champions Eropa, di mana ia menyinggung sejumlah topik, mulai dari peluang Barcelona untuk meraih gelar benua, berlanjut ke Ballon d'Or dan ban kapten tim, hingga hubungannya dengan duo Prancis Kylian Mbappé dan Ousmane Dembélé.

  • Liga Champions: Gelar yang Masih Kurang bagi Barcelona

    Yamal memulai pembicaraannya tentang target terbesar Barcelona pada musim ini, menegaskan bahwa keberadaan gelar Liga Champions dalam daftar trofi yang belum diraih tim menjadi motivasi luar biasa bagi para pemain.

    Bintang Barcelona itu mengatakan: "Tidak ada motivasi yang lebih besar daripada fakta bahwa Liga Champions adalah gelar yang tersisa untuk kami menangkan, inilah kompetisi yang tersisa untuk kami raih. Kami memiliki pemain-pemain hebat seperti Rodri, Gordon, dan Adeyemi, dan kami akan berusaha mewujudkannya".

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  • Yamal jadi kapten di usia 19 tahun: tanggung jawab yang lebih besar

    Yamal berbicara tentang ban kapten Barcelona yang belakangan ini ia kenakan, setelah menjadi kapten kelima dalam urutan kapten tim, seraya menegaskan bahwa mengenakan ban kapten di usia ini merupakan sumber kebanggaan besar baginya, namun pada saat yang sama juga melipatgandakan tanggung jawabnya terhadap rekan-rekan setimnya.

    Ia berkata: "Merupakan sebuah kehormatan besar untuk menjadi kapten Barcelona di usia 19 tahun, dan saya sangat berterima kasih kepada rekan-rekan setim saya, dan ini membuat saya lebih bertanggung jawab. Meski usia saya 19 tahun, saya akan berusaha memberikan yang terbaik demi tim."

  • Aku tidak akan memohon demi Ballon d'Or

    Dan ketika pembicaraan beralih ke Ballon d'Or, Yamal tidak menghindar dari kenyataan bahwa dirinya adalah salah satu kandidat terkuat untuk penghargaan tersebut, tetapi ia menegaskan bahwa keputusan akhir tidak berada di tangannya, dan bahwa apa yang telah ia persembahkan bersama Barcelona dan timnas Spanyol adalah faktor terpenting dalam menentukan peluangnya.

    Yamal mengatakan: "Hal pertama adalah bahwa ini tidak bergantung padaku, melainkan bergantung pada kalian," merujuk pada media. "Kerja yang telah kami lakukan bersama tim dan timnas sangat luar biasa, dan jika itu terjadi, hal pertama yang akan kulakukan adalah berterima kasih kepada tim dan timnasku. Aku rasa aku memiliki peluang besar, tetapi kita lihat saja nanti."

    Yamal tidak hanya menegaskan bahwa ia memiliki peluang untuk memenangkan penghargaan tersebut, tetapi juga menyampaikan pesan yang jelas mengenai cara ia menyikapi persaingan Ballon d'Or, dengan menolak terlibat dalam kampanye pribadi demi memperoleh suara para pemilih, berbeda dengan bintang Real Madrid Kylian Mbappe yang mengklaim bahwa dirinyalah yang paling berhak atas penghargaan itu.

    Bintang Barcelona itu mengatakan: "Aku rasa aku tidak membutuhkan hal itu, karena aku tidak memikirkannya. Aku bangga dengan tim dan timnasku, kami adalah juara dunia dan aku tidak bisa meminta lebih dari itu. Ini adalah pekerjaan kalian, dan aku tidak akan mulai memohon untuk mendapatkan sesuatu."

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  • Dembele Abaikan Yamal, Bintang Barcelona Beri Balasan Sinis

    Ketika Yamal ditanya tentang daftar kandidat Ballon d'Or versi Ousmane Dembele, setelah bintang Prancis itu tidak memasukkannya ke dalam pilihan-pilihannya, pemain Barcelona itu memilih untuk merespons dengan cara yang penuh sindiran, dengan menyinggung hubungan yang menjalin Dembele dengan Kylian Mbappe.

    Yamal berkata: "Siapa yang tidak memasukkan saya? Dembele? Dia teman Kylian, bukan begitu? Saya sangat senang, pada beberapa kesempatan saya bermain melawan mereka berdua, saya pasti telah membuat mereka kesal karena suatu alasan, tetapi hubungan saya dengan Ousmane sangat baik."

    Pertemuan terakhir yang mempertemukan Yamal dengan duo Prancis tersebut terjadi pada semifinal Piala Dunia, ketika timnas Spanyol berhasil menyingkirkan Prancis dengan mengalahkannya dua gol tanpa balas.

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  • Jika tidak berlari, kamu akan kalah

    Pembicaraan beralih ke peran defensif yang dijalankan Yamal, khususnya keterlibatannya dalam menekan lawan setelah kehilangan bola, mengingat statusnya sebagai salah satu bintang Barcelona di lini serang.

    Pemain muda itu menegaskan bahwa statusnya sebagai bintang bukan berarti ia dibebaskan dari kerja keras demi tim, sembari menekankan bahwa berlari dan menekan adalah dua elemen mendasar jika Barcelona ingin bersaing memperebutkan gelar.

    Ia berkata: "Cukup kita lihat tim-tim terakhir yang memenangi gelar, kita sudah melihat Paris Saint-Germain. Jika kamu tidak berlari, semua tim akan mengalahkanmu. Demi tim, jika kita ingin menang, kita harus berlari. Jika kamu tidak berlari, kamu akan kalah."

  • Rahasia Kemarahan di Elche

    Setelah menegaskan bahwa meraih trofi Liga Champions merupakan tantangan terbesar baginya dan bagi Barcelona, Yamal mengungkap alasan sebenarnya di balik raut wajahnya yang tampak marah saat ditarik keluar dalam pertandingan melawan Elche pada pekan pertama Liga Spanyol.

    Ia menjelaskan: "Saya tidak tahu, itu tergantung harinya dan bagaimana perasaan saya. Sederhananya, apa yang terjadi di Elche disebabkan karena cuacanya sangat panas, saya kelelahan, dan kalian membuat empat puluh ribu cerita soal itu, padahal satu-satunya kenyataannya adalah kami bermain dalam suhu 40 derajat Celsius."

  • Momen paling bahagia dalam hidupku

    Kendati dilingkupi hiruk-pikuk pemberitaan yang luar biasa besar saat ini, Yamal justru tampak heran dengan besarnya perhatian yang ia terima, seraya menegaskan bahwa ia tengah menjalani salah satu periode paling bahagia dalam hidupnya, terutama setelah meraih Piala Dunia bersama timnas Spanyol dan menikmati liburan yang ia sebut sebagai yang terbaik dalam hidupnya.

    Ia berkata: "Saya sangat bahagia, dan saya tidak tahu mengapa saya dibicarakan sebesar ini. Saya baru saja kembali dari kemenangan di Piala Dunia, dan saya menghabiskan liburan terbaik dalam hidup saya. Saya tidak tahu mengapa saya dibicarakan sebanyak ini, ini adalah momen paling bahagia dalam hidup saya."

    Terkait kemungkinan mengemban tanggung jawab kepemimpinan yang lebih besar di masa depan, Yamal menegaskan bahwa ia tidak takut terhadap tanggung jawab tersebut, seraya menyebutkan bahwa Barcelona memiliki jumlah pemain yang cukup untuk mampu mengenakan ban kapten jika suatu hari sang pelatih Hansi Flick memutuskan untuk mengandalkannya.

    Ia berkata: "Saya tidak takut untuk menjadi seperti itu, kami memiliki cukup banyak pemain jika sang pelatih memutuskan hal itu suatu hari nanti."

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