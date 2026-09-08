Lamine Yamal, bintang muda Barcelona, menyampaikan pesan-pesan yang kuat dan lugas menjelang dimulainya perjalanan timnya di Liga Champions Eropa, dengan menegaskan bahwa ia memiliki peluang besar untuk memenangkan penghargaan Ballon d'Or, namun ia tidak akan menjalankan kampanye pribadi demi meraihnya atau memohon untuk mendapatkan suara.
Yamal berbicara dalam konferensi pers yang mendahului laga Barcelona melawan klub Belanda Feyenoord, pada pembuka perjalanan tim Catalan itu di Liga Champions Eropa, di mana ia menyinggung sejumlah topik, mulai dari peluang Barcelona untuk meraih gelar benua, berlanjut ke Ballon d'Or dan ban kapten tim, hingga hubungannya dengan duo Prancis Kylian Mbappé dan Ousmane Dembélé.