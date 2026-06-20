Menjelang pertandingan yang dinanti antara Arab Saudi dan Spanyol di Piala Dunia 2026, Lamine Yamal melontarkan pernyataan yang sekilas tampak biasa saja, namun sarat dengan makna taktis.
Bintang Spanyol dan Barcelona ini ditanya mengenai kemungkinan timnas Arab Saudi akan memberlakukan pengawasan khusus terhadapnya atau menghadapinya dengan lebih dari satu pemain, dan ia menjawab dengan tenang dan percaya diri: “Tidak masalah, saya sudah terbiasa dengan hal itu di Barcelona.”
Kata-kata ini mungkin merangkum seluruh dilema Georgios Donis menjelang pertandingan. Apakah solusinya adalah mengerahkan seluruh upaya untuk menghentikan Yamal? Atau apakah hal itu justru akan berubah menjadi jebakan taktis yang memberikan Spanyol apa yang mereka inginkan?