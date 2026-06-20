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Yamal dan tiga bek... Apakah Donis akan terjebak dalam perangkap Piala Dunia?

FEATURES
L. Yamal
Spain vs Saudi Arabia
Spain
Saudi Arabia
World Cup
G. Donis
Spanyol
Arab Saudi
AS
Yunani

Al-Akhdar menghadapi tugas berat saat menghadapi si Penyihir La Roja

Menjelang pertandingan yang dinanti antara Arab Saudi dan Spanyol di Piala Dunia 2026, Lamine Yamal melontarkan pernyataan yang sekilas tampak biasa saja, namun sarat dengan makna taktis.

Bintang Spanyol dan Barcelona ini ditanya mengenai kemungkinan timnas Arab Saudi akan memberlakukan pengawasan khusus terhadapnya atau menghadapinya dengan lebih dari satu pemain, dan ia menjawab dengan tenang dan percaya diri: “Tidak masalah, saya sudah terbiasa dengan hal itu di Barcelona.”

Kata-kata ini mungkin merangkum seluruh dilema Georgios Donis menjelang pertandingan. Apakah solusinya adalah mengerahkan seluruh upaya untuk menghentikan Yamal? Atau apakah hal itu justru akan berubah menjadi jebakan taktis yang memberikan Spanyol apa yang mereka inginkan?

  • Spain Training And Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Yamal bukanlah satu-satunya masalah

    Wajar jika setiap pelatih memandang Yamal sebagai ancaman utama di tim nasional Spanyol. Pemain ini memiliki kecepatan, keterampilan, dan kemampuan untuk membuat perbedaan hanya dengan satu sentuhan, serta telah menjadi poros utama dalam sebagian besar serangan Spanyol.

    Namun, masalahnya adalah fokus yang berlebihan pada satu pemain dapat menyebabkan pengabaian terhadap sumber ancaman lainnya. Spanyol tidak hanya bergantung pada Yamal, melainkan memiliki sistem yang lengkap yang mampu menciptakan peluang dari berbagai sudut lapangan.

    Jika Donis memutuskan untuk menugaskan seorang bek sayap, gelandang, dan pemain sayap untuk terus-menerus mengawasi Yamal, hal itu akan menciptakan ruang kosong di area lain, dan baik Dani Olmo, Pedri, maupun para bek sayap yang naik ke depan akan menemukan ruang gerak yang lebih luas. Hal ini berpotensi membuat tim nasional Saudi membayar mahal akibat fokus pada satu bintang dan membiarkan senjata-senjata Spanyol lainnya beroperasi dengan bebas.

    Dalam sepak bola modern, hal paling berbahaya yang bisa dilakukan saat menghadapi tim kolektif seperti Spanyol adalah melupakan sistem permainan dan hanya mengejar satu pemain tertentu.

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  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mengapa Yamal tidak takut pada sensor?

    Alasannya sangat sederhana: karena ia mengalami skenario ini hampir setiap pekan bersama Barcelona, baik di level domestik maupun Eropa.

    Di Barcelona, Yamal bukan lagi pemain tak dikenal yang memberi ruang gerak bagi lawan. Kini, sebagian besar pelatih memasuki pertandingan dengan rencana khusus untuk menghentikannya; terkadang ia harus berhadapan dengan seorang bek dan gelandang, dan terkadang dengan tiga pemain di ruang yang sempit.

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    Namun, yang membedakan Yamal bukan hanya kemampuannya dalam menggiring bola, melainkan kemampuannya mengambil keputusan yang tepat di bawah tekanan. Saat para pemain berkumpul di sekelilingnya, ia tahu kapan harus mengoper, kapan harus bergerak, dan kapan harus menarik perhatian lawan untuk membuka ruang bagi rekan-rekannya.

    Itulah sebabnya ia tampak percaya diri dalam pernyataannya; ia tidak menganggap pengawasan sebagai masalah, melainkan sebagai bagian alami dari kehidupan sepak bolanya. Bahkan, beberapa bintang besar justru memanfaatkan pengawasan ketat tersebut karena hal itu membuka ruang bagi sisa tim.

    Dari sini muncullah pertanyaan: Apakah Donis Yamal akan tetap bisa berkontribusi tanpa menyadari jika pengawasan terhadapnya berlebihan?

  • FBL-WC-2026-MATCH13-KSA-URUAFP

    Apa rencana yang ideal bagi Al-Akhdar?

    Solusi yang paling masuk akal bukanlah mengejar Yamal ke mana pun ia pergi, melainkan mencegahnya menerima bola dalam situasi yang nyaman.

    Dengan kata lain, pengawasan terhadap ruang harus lebih diutamakan daripada pengawasan terhadap pemain itu sendiri. Ketika Yamal menerima bola sambil menghadap ke lapangan dan memiliki waktu yang cukup untuk berpikir, menghentikannya menjadi sangat sulit; namun, jika ia terpaksa menerima bola di bawah tekanan atau jauh dari area berbahaya, pengaruhnya akan berkurang secara signifikan.

    Di sinilah peran organisasi pertahanan Saudi menjadi penting; yang dibutuhkan bukanlah tiga bek di sekitar Yamal, melainkan pengetatan jarak antar lini dan pencegahan umpan-umpan yang sampai kepadanya di antara lini-lini tersebut. Selain itu, dukungan terhadap bek sayap oleh gelandang dan pemain sayap tampak lebih realistis daripada menugaskan lebih dari satu pemain untuk mengawasinya secara terus-menerus.

    Dengan cara ini, tim Hijau dapat mempertahankan keseimbangan pertahanannya tanpa membuka ruang di lini belakang atau di sisi lawan.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ancaman yang sesungguhnya bukanlah Yamal

    Pernyataan ini mungkin terdengar aneh, tetapi ancaman sesungguhnya bagi Arab Saudi mungkin bukanlah Yamal sendiri, melainkan reaksi Arab Saudi terhadapnya.

    Jika Yamal memasuki pertandingan dengan hanya memikirkan cara menghentikan bintang Barcelona tersebut, hal itu mungkin akan memberi Spanyol keunggulan taktis sejak awal. Namun, jika ia menghadapi pertandingan ini sebagai pertarungan melawan sistem secara keseluruhan, peluangnya untuk bertahan akan jauh lebih besar.

    Spanyol gemar menarik lawan ke titik tertentu lalu menyerang di tempat lain, dan Yamal sering kali menjadi umpan awal dari strategi tersebut.

    Oleh karena itu, keberhasilan Donis tidak akan diukur dari seberapa sering Yamal menyentuh bola, melainkan dari kemampuannya mencegah tim Spanyol secara keseluruhan memanfaatkan ruang kosong dan menciptakan keunggulan jumlah pemain.

    Pada akhirnya, pertarungan sesungguhnya bagi Arab Saudi mungkin bukanlah melawan Lamine Yamal, melainkan melawan godaan untuk mengubah pertandingan menjadi duel satu lawan satu dengannya, karena tim-tim besar tidak menang dengan menghentikan satu pemain, melainkan dengan menghentikan sistem secara keseluruhan.

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