Alasannya sangat sederhana: karena ia mengalami skenario ini hampir setiap pekan bersama Barcelona, baik di level domestik maupun Eropa.

Di Barcelona, Yamal bukan lagi pemain tak dikenal yang memberi ruang gerak bagi lawan. Kini, sebagian besar pelatih memasuki pertandingan dengan rencana khusus untuk menghentikannya; terkadang ia harus berhadapan dengan seorang bek dan gelandang, dan terkadang dengan tiga pemain di ruang yang sempit.

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Namun, yang membedakan Yamal bukan hanya kemampuannya dalam menggiring bola, melainkan kemampuannya mengambil keputusan yang tepat di bawah tekanan. Saat para pemain berkumpul di sekelilingnya, ia tahu kapan harus mengoper, kapan harus bergerak, dan kapan harus menarik perhatian lawan untuk membuka ruang bagi rekan-rekannya.

Itulah sebabnya ia tampak percaya diri dalam pernyataannya; ia tidak menganggap pengawasan sebagai masalah, melainkan sebagai bagian alami dari kehidupan sepak bolanya. Bahkan, beberapa bintang besar justru memanfaatkan pengawasan ketat tersebut karena hal itu membuka ruang bagi sisa tim.

Dari sini muncullah pertanyaan: Apakah Donis Yamal akan tetap bisa berkontribusi tanpa menyadari jika pengawasan terhadapnya berlebihan?