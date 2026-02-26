BOOM! Xavi Hernandez Kembali, Latih Timnas Ini Di Piala Dunia 2026?

PSSI-nya Maroko (FRMF) menjadikan Xavi sebagai kandidat “impian” untuk membawa tim Singa Atlas mereka ke level berikutnya, menurut laporan Marca. Posisi Walid Regragui saat ini berada di bawah sorotan tajam, meski sebelumnya sukses membawa mereka finis keempat di Piala Dunia 2022 di Qatar.

Meski mencapai final, kegagalan Maroko menjuarai Piala Afrika 2025 di tanah air sendiri membuat evaluasi besar dilakukan. Maroko tergabung di Grup C Piala Dunia 2026 bersama Brasil, Skotlandia, dan Haiti yang disebut-sebut sebagai salah satu grup terberat pada turnamen yang digelar di Amerika Utara itu. FRMF meyakini Xavi memiliki kapasitas taktik dan reputasi elite untuk menghadapi tekanan turnamen besar dalam waktu persiapan yang relatif singkat.

Bagi Xavi, kesempatan melatih skuad bertabur talenta seperti Brahim Diaz, Noussair Mazraoui, hingga Yassine Bounou tentu menjadi prospek menarik. Meski transisi dari sepakbola klub ke tim nasional bukan langkah mudah, pengalaman dan wawasannya dianggap cukup untuk melakukan lompatan tersebut.