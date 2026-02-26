BOOM! Xavi Hernandez Kembali, Latih Timnas Ini Di Piala Dunia 2026?

Article continues below
Article continues below
Article continues below
Mantan gelandang timnas Spanyol itu tak pernah menyembunyikan kecintaannya pada sepak bola. Dalam wawancara bersama The Athletic tahun lalu, Xavi mengungkapkan kebiasaannya mengikuti berbagai liga dunia.
“La Liga paling sering, lalu Liga Inggris. Tidak terlalu sering Liga Prancis, tapi kadang saya menonton PSG atau Marseille, terutama Paris. Italia — saya mengikuti Como karena punya beberapa teman di sana, Sergi Roberto dan Cesc Fabregas. Saya juga punya teman dekat di Arab Saudi dan Qatar, jadi saya mengikuti liga di sana. Saya banyak menonton. Saya mencintai sepakbola. Saya juga mengikuti Panama karena teman saya ada di sana. Dan terkadang Liga India, karena banyak pelatih Spanyol di sana,” ujarnya.
PSSI-nya Maroko (FRMF) menjadikan Xavi sebagai kandidat “impian” untuk membawa tim Singa Atlas mereka ke level berikutnya, menurut laporan Marca. Posisi Walid Regragui saat ini berada di bawah sorotan tajam, meski sebelumnya sukses membawa mereka finis keempat di Piala Dunia 2022 di Qatar.
Meski mencapai final, kegagalan Maroko menjuarai Piala Afrika 2025 di tanah air sendiri membuat evaluasi besar dilakukan. Maroko tergabung di Grup C Piala Dunia 2026 bersama Brasil, Skotlandia, dan Haiti yang disebut-sebut sebagai salah satu grup terberat pada turnamen yang digelar di Amerika Utara itu. FRMF meyakini Xavi memiliki kapasitas taktik dan reputasi elite untuk menghadapi tekanan turnamen besar dalam waktu persiapan yang relatif singkat.
Bagi Xavi, kesempatan melatih skuad bertabur talenta seperti Brahim Diaz, Noussair Mazraoui, hingga Yassine Bounou tentu menjadi prospek menarik. Meski transisi dari sepakbola klub ke tim nasional bukan langkah mudah, pengalaman dan wawasannya dianggap cukup untuk melakukan lompatan tersebut.
Meski spekulasi soal Xavi menguat, FRMF secara resmi membantah kabar perpisahan dengan Regragui dengan merilsi pernyataan singkat: “Federasi Sepakbola Kerajaan Maroko membantah informasi yang beredar terkait perpisahan dengan pelatih Tuan Walid Regragui.”
Kekalahan menyakitkan dari Senegal di final Piala Afrika, yang diwarnai drama walk out dari tim tamu serta kegagalan penalti dramatis Diaz di menit akhir, membuat tekanan meningkat drastis.
Jika perubahan benar terjadi, Maroko tak akan menjadi tim pertama yang melakukan pergantian pelatih dengan Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Curacao baru-baru ini ditinggal Dick Advocaat yang mundur karena alasan pribadi.
Pelatih berusia 78 tahun itu menjelaskan keputusannya dengan mengatakan: “Saya selalu mengatakan bahwa keluarga lebih utama daripada sepakbola. Karena itu ini adalah keputusan yang wajar. Meski begitu, saya akan sangat merindukan Curacao, masyarakatnya, dan rekan-rekan saya. Saya menganggap meloloskan negara terkecil di dunia ke Piala Dunia sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam karier saya.”
Dengan hitung mundur menuju laga pembuka di Estadio Azteca terus berjalan, potensi tawaran melatih Maroko menjadi kesempatan membuktikan kapasitasnya di luar tekanan Camp Nou. Kini, perhatian tertuju ke Rabat, akankah “impian” itu benar-benar menjadi kenyataan?