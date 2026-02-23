AFP
Dick Advocaat mundur dari jabatannya sebagai pelatih Curacao karena alasan yang menyedihkan, hanya empat bulan sebelum penampilan bersejarah di Piala Dunia
Curacao mengalami pukulan telak di Piala Dunia.
Mantan manajer Rangers dan Sunderland, Advocaat, mengungkapkan bahwa keputusannya untuk mundur didorong oleh masalah pribadi yang sangat mendalam terkait kesehatan putrinya. Advocaat, yang telah meniti karier selama lebih dari empat dekade, memprioritaskan tanggung jawab sebagai ayah daripada kesempatan untuk memimpin sebuah negara di panggung sepak bola dunia. "Saya selalu mengatakan bahwa keluarga lebih penting daripada sepak bola," kata Advocaat dalam siaran pers dari Federasi Sepak Bola Curacao (FFK). "Jadi ini adalah keputusan yang wajar. Namun demikian, saya akan sangat merindukan Curacao, orang-orang di sana, dan rekan-rekan saya."
Sebuah pencapaian bersejarah yang belum selesai.
Masa jabatan Advocaat akan dikenang karena pencapaian olahraga yang monumental, setelah berhasil membawa negara pulau kecil tersebut melalui kampanye kualifikasi CONCACAF yang berat. Pada November, ia memimpin tim ke posisi bersejarah di babak final, menjadikan mereka negara terkecil dalam sejarah Piala Dunia dengan populasi hanya 156.000. Meskipun absen dalam pertandingan penentu melawan Jamaika karena alasan keluarga, dampaknya terhadap kemunculan tim ini tetap tak terbantahkan.
Menyikapi pencapaian bersejarah ini, 'Little General' mengungkapkan kebanggaan yang besar atas warisan yang ia tinggalkan bagi sepak bola Curacao. "Saya menganggap kualifikasi negara FIFA terkecil di dunia untuk Piala Dunia sebagai salah satu puncak karier saya," kata Advocaat. "Saya bangga pada para pemain, staf, dan anggota dewan yang percaya pada kami."
Gagal mencetak rekor di Piala Dunia
Dengan mundur sekarang, nama Advocaat tidak akan tercatat dalam buku sejarah sebagai manajer tertua yang mencapai rekor usia tertentu yang seharusnya dicapainya pada Juni ini. Pada usia 78 tahun, ia sedang dalam jalur untuk menjadi manajer tertua yang memimpin tim di final Piala Dunia. Rekor tersebut masih dipegang oleh ikon Jerman Otto Rehhagel, yang berusia 71 tahun dan 317 hari saat memimpin pertandingan terakhir Yunani di turnamen 2010 di Afrika Selatan. Mengingat sejarah Advocaat yang pernah kembali dari pensiun, masih harus dilihat apakah ia akan kembali ke pinggir lapangan.
FFK merespons dengan penuh pengertian terkait situasi manajer yang akan mundur, dengan fokus pada rasa terima kasih mereka atas kerja transformatifnya. "Kami hanya bisa menghormati keputusannya," kata ketua federasi Gilbert Martina. "Dick telah menorehkan sejarah bersama tim nasional sepak bola. Curacao akan selalu berterima kasih kepada Dick."
Fred Rutten akan memimpin Gelombang Biru
Dengan pertandingan pembuka melawan Jerman yang akan digelar pada 14 Juni, FFK bergerak cepat untuk menunjuk pengganti guna memastikan stabilitas. Fred Rutten, mantan manajer PSV dan Schalke berusia 63 tahun, telah resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala baru. Rutten akan memimpin tim yang juga akan menghadapi Ekuador pada 21 Juni dan Pantai Gading pada 25 Juni di Grup E.
Transisi ini terjadi pada saat yang kritis bagi Curacao saat mereka bersiap untuk kampanye yang akan disaksikan oleh jutaan orang di seluruh dunia. Meskipun keahlian taktis Advocaat akan dirindukan, fondasi yang dia bangun memberikan Rutten skuad yang kompetitif siap untuk menguji diri mereka melawan tim-tim elit. Dunia sepak bola kini menantikan apakah 'The Blue Wave' dapat menghormati karya Advocaat dengan menciptakan kejutan di panggung terbesar, meskipun arsitek utama mereka menonton dari rumah bersama keluarganya.
