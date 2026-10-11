Getty Images Sport
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Xabi Alonso terkesima oleh sensasi Chelsea Morgan Rogers setelah Bournemouth dilumat lima gol tanpa balas
Alonso memuji Rogers yang "komplet"
Alonso tidak bisa menyembunyikan kekagumannya kepada Rogers setelah aksi terbaru sang penyerang dalam mencetak gol pada kemenangan telak 5-1 atas Bournemouth. Pemain berusia 24 tahun itu, yang datang dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas, dengan cepat memantapkan dirinya sebagai salah satu pilar utama tim racikan baru pelatih asal Spanyol itu di Stamford Bridge. Meski berada di bawah tekanan karena kepindahan yang menyita perhatian besar, Rogers menunjukkan tingkat kematangan dan kualitas teknik yang membuat manajernya sangat terkesan dengan kontribusi awalnya bagi tim.
Sang manajer juga menegaskan bahwa atribut fisik pemain tersebut sangat cocok dengan tuntutan permainan modern, yang memungkinkannya mendominasi bek lawan dengan kekuatan dan kecerdasan. "Tidak, [performanya bukan kejutan] karena dia masih muda, dia bugar, dia kuat dan dia cepat, dia adalah pesepakbola modern yang sangat komplet," jelas Alonso.
- AFP
Membangun koneksi di Stamford Bridge
Di luar keunggulan fisik dan tekniknya, Rogers mendapat pujian atas seberapa cepat ia beradaptasi ke ruang ganti Chelsea. Pindah ke klub sebesar itu sering kali membutuhkan masa transisi yang panjang, tetapi mantan pemain Villa itu tampaknya benar-benar melewati fase tersebut. Hubungannya dengan sesama pemain kreatif seperti Cole Palmer menjadi salah satu sorotan musim ini, memberi Chelsea ancaman serangan yang dinamis dan sulit ditebak yang sama sekali tidak bisa dibendung Bournemouth.
"Ketersediaannya juga sangat tinggi dan ini sangat penting," lanjut Alonso saat membahas adaptasi instan sang penyerang. "Dia terlihat segar dan dia menikmatinya [sepak bolanya] karena dia sosok yang hebat dan terhubung dengan sangat baik dengan rekan-rekan setimnya, dan dengan semua orang. Dia memberi dampak yang sangat besar bagi tim dan klub."
Daya tahan dan ketangguhan bersinar
Rogers telah membuktikan dirinya sebagai ancaman serbabisa di sepertiga akhir lapangan, dengan mencetak gol ke gawang Fulham, Arsenal, dan Hull City sebelum gol terbarunya. Selain empat gol yang ia buat, ia juga telah menyumbang empat assist hanya dalam delapan penampilan, menegaskan statusnya sebagai salah satu rekrutan musim panas paling produktif di Premier League.
Yang membuat dampak Rogers semakin luar biasa adalah besarnya jumlah pertandingan yang ia jalani dalam 12 bulan terakhir. Penyerang itu merupakan bagian penting dari skuad Inggris yang mengamankan finis peringkat ketiga di Piala Dunia musim panas ini, yang membuat masa pramusimnya jauh lebih singkat. Meski minim waktu istirahat, ia tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan, dengan tetap mempertahankan level intensitas tinggi dalam setiap penampilan Premier League sejauh musim ini.
Statistik menunjukkan bahwa Rogers telah tampil dalam lebih dari 70 pertandingan untuk klub dan negaranya sejak awal musim lalu, beban yang akan menguji bahkan para veteran paling berpengalaman sekalipun. Namun, ketahanan fisiknya telah menjadi aset besar bagi Chelsea saat mereka berusaha naik di klasemen. Alonso mencatat bahwa kemampuan sang pemain untuk terus tersedia untuk dipilih dari pekan ke pekan sama pentingnya dengan kontribusi teknisnya di lapangan pada hari pertandingan.
- Getty Images Sport
Masa depan cerah di bawah Alonso
Kemenangan 5-1 atas Bournemouth menjadi pernyataan niat Chelsea, dengan Rogers menjadi pusat dari segala hal positif. Dengan memadukan kekuatan fisik dengan olah kaki yang halus, ia telah menjadi prototipe pemain yang ingin dijadikan Alonso sebagai fondasi proyeknya. Seiring musim berjalan, pengelolaan menit bermain Rogers akan menjadi krusial mengingat beban kerjanya yang berat, tetapi untuk saat ini, Chelsea memetik hasil dari investasi mereka pada musim panas. Dengan empat gol dan empat assist sudah dikantongi, pemain berusia 24 tahun itu sedang berada di jalur yang tepat menuju musim terbaik dalam kariernya.
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