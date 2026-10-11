Rogers telah membuktikan dirinya sebagai ancaman serbabisa di sepertiga akhir lapangan, dengan mencetak gol ke gawang Fulham, Arsenal, dan Hull City sebelum gol terbarunya. Selain empat gol yang ia buat, ia juga telah menyumbang empat assist hanya dalam delapan penampilan, menegaskan statusnya sebagai salah satu rekrutan musim panas paling produktif di Premier League.

Yang membuat dampak Rogers semakin luar biasa adalah besarnya jumlah pertandingan yang ia jalani dalam 12 bulan terakhir. Penyerang itu merupakan bagian penting dari skuad Inggris yang mengamankan finis peringkat ketiga di Piala Dunia musim panas ini, yang membuat masa pramusimnya jauh lebih singkat. Meski minim waktu istirahat, ia tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan, dengan tetap mempertahankan level intensitas tinggi dalam setiap penampilan Premier League sejauh musim ini.

Statistik menunjukkan bahwa Rogers telah tampil dalam lebih dari 70 pertandingan untuk klub dan negaranya sejak awal musim lalu, beban yang akan menguji bahkan para veteran paling berpengalaman sekalipun. Namun, ketahanan fisiknya telah menjadi aset besar bagi Chelsea saat mereka berusaha naik di klasemen. Alonso mencatat bahwa kemampuan sang pemain untuk terus tersedia untuk dipilih dari pekan ke pekan sama pentingnya dengan kontribusi teknisnya di lapangan pada hari pertandingan.