Xabi Alonso 'siap' mengambil alih jabatan manajer di Liverpool jika Arne Slot dipecat
Musim yang terus merosot
Optimisme yang muncul pasca gelar juara Liverpool pada 2025 telah sirna di bawah asuhan Slot, yang timnya kesulitan mempertahankan konsistensi musim ini, dengan total menelan sepuluh kekalahan di Liga Premier. Meskipun telah melakukan investasi sebesar €500 juta musim panas lalu—termasuk perekrutan bintang Florian Wirtz dari Bayer Leverkusen—Slot gagal membentuk skuad bertabur bintang tersebut menjadi sebuah tim yang kompak. Menurut SPORT BILD, jajaran petinggi di Anfield, yang dipimpin oleh Michael Edwards, telah mengidentifikasi mantan gelandang The Reds, Alonso, sebagai sosok yang akan memimpin perombakan besar-besaran pada musim panas nanti. Penunjukan potensial ini akan bertepatan dengan kepergian ikon klub Mohamed Salah, yang hengkangnya pada akhir musim diharapkan dapat memfasilitasi perubahan taktik yang sesungguhnya di bawah kepemimpinan baru.
Pelajaran dari Madrid
Laporan-laporan tersebut menunjukkan bahwa meskipun Alonso "siap" menerima tawaran konkret dari Liverpool, ia telah menetapkan syarat-syarat ketat terkait pengaruhnya dalam proses perekrutan dan perencanaan skuad. Sikap tegas ini berakar dari masa jabatannya yang sulit di Madrid, di mana ia dilaporkan merasa preferensi spesifiknya terkait skuad diabaikan sebelum kedatangannya. Agen Alonso, Inaki Ibanez, telah mengonfirmasi bahwa tawaran konkret telah diajukan kepada pemain asal Spanyol tersebut, yang telah memenangkan 18 trofi besar selama kariernya sebagai pemain. Alonso dikabarkan waspada agar tidak mengulangi kesalahan mahal yang pernah dilakukannya di Spanyol, di mana ia mengambil alih skuad yang tidak sejalan dengan keyakinan taktisnya, yang pada akhirnya menyebabkan pemecatannya pada pertengahan Januari.
Hubungan dengan Edwards
Edwards telah lama menjadi pengagum Alonso yang vokal, setelah sebelumnya berusaha membawa pemain asal Spanyol itu kembali ke Anfield pada musim semi 2024 sebelum Slot ditunjuk. Saat itu, Alonso memilih untuk tetap bertahan di Bayer Leverkusen guna menyelesaikan perburuan gelar Bundesliga tanpa kekalahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun Slot akhirnya tiba, Edwards dilaporkan tetap menjalin kontak dengan perwakilan Alonso sepanjang musim 2024-25. Liverpool memandang reuni potensial ini sebagai kesempatan sempurna untuk menghidupkan kembali Wirtz, yang berkembang menjadi talenta kelas dunia di bawah asuhan Alonso di Jerman.
Transisi musim panas
Liverpool tertinggal lima poin dari Aston Villa yang berada di peringkat keempat dengan tujuh pertandingan Liga Premier tersisa, meskipun Alonso dilaporkan telah menampik kemungkinan adanya pengambilalihan klub di tengah musim dan lebih memilih untuk memulai dari awal pada musim panas nanti. Hal ini berarti Slot kemungkinan besar akan tetap memimpin tim hingga akhir musim domestik dan pertandingan perempat final Liga Champions yang krusial melawan Paris Saint-Germain. Bulan-bulan mendatang akan menjadi ujian karakter yang signifikan bagi skuad yang menghadapi kemungkinan kepergian manajer dan Salah, sementara bagi Alonso, masa depan mungkin masih menyimpan kembalinya yang bersejarah ke klub tempat ia mencatatkan 210 penampilan.