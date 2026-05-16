Wrexham mengonfirmasi kepergian beberapa pemain dengan status bebas transfer, termasuk seorang penyerang yang pernah bermain bersama Wayne Rooney di timnas Inggris
Red Dragons merombak skuad
Wrexham sedang melakukan perombakan skuad setelah mencatatkan kemajuan luar biasa di bawah asuhan manajer Phil Parkinson. Rodriguez, yang pernah sekali membela timnas Inggris, menjadi pemain pertama yang dilepas pada bursa transfer musim panas ini, hanya 15 bulan setelah bergabung dari Burnley. Cannon juga hengkang setelah cedera lutut serius mengganggu musimnya, bersama para pemain jebolan akademi Reuben Egan, Callum Edwards, Tom Kelly, dan Max Purvis. Di sisi lain, klub asal Wales ini telah memperpanjang kontrak para pemain muda berbakat Aaron James, Alex Moore, dan Rio Owen.
Klub menyampaikan ucapan terima kasih
Wrexham mengonfirmasi kepergian mereka melalui pernyataan resmi klub, sekaligus mengucapkan terima kasih atas upaya para pemain senior yang berperan penting dalam kesuksesan mereka belakangan ini. The Red Dragons menyatakan: "Mereka dilepas dengan ucapan terima kasih yang tulus dari klub atas upaya dan kontribusi mereka selama membela klub sepak bola ini."
Rodriguez hengkang setelah mencetak dua gol selama kampanye promosi musim 2024–25, sementara Cannon pergi dengan catatan 86 penampilan sejak bergabung dari Hull City pada 2022.
Prestasi internasional Rodriguez dikenang
Kepergian Rodriguez menandai berakhirnya masa bakti singkat bagi seorang pemain yang pernah mencapai puncak tertinggi sepak bola Inggris. Penampilannya yang satu-satunya bersama Timnas Inggris terjadi pada November 2013, ketika manajer Roy Hodgson menurunkannya sebagai starter dalam laga persahabatan yang berakhir dengan kekalahan 2-0 melawan Chili di Stadion Wembley. Penyerang veteran itu bermain berdampingan dengan legenda Inggris, Rooney, pada malam itu sebelum akhirnya diganti pada menit ke-57 pertandingan.
Parkinson akan menjalani perombakan tim pada musim panas
Baik Rodriguez maupun Cannon kini akan memasuki pasar pemain bebas untuk mencari klub yang bersedia memberi mereka kesempatan bermain reguler di tim utama. Sementara itu, Wrexham harus segera beralih ke upaya perekrutan intensif pada musim panas ini guna menggantikan para pemain berpengalaman tersebut dengan tepat. Tim asuhan Parkinson akan berupaya memperkuat skuad mereka setelah finis di peringkat ketujuh pada musim 2025-26, dengan beberapa nama besar yang kemungkinan tertarik untuk bergabung ke Racecourse Ground.