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Wrexham mengejek Southampton terkait skandal Spygate setelah dirilisnya jadwal pertandingan Championship musim 2026-27
Red Dragons gencar di media sosial
Musim Championship 2025-26 didominasi oleh berita-berita seputar operasi rahasia Southampton. Setelah finis di peringkat keempat di bawah asuhan Tonda Eckert dan mengalahkan Middlesbrough di semifinal play-off, The Saints secara mengejutkan didiskualifikasi dari kompetisi karena memperoleh informasi rahasia mengenai rival-rival mereka. Saat jadwal pertandingan musim 2026-27 dikonfirmasi, tim media Wrexham melihat peluang emas untuk menyindir mereka.
Dijadwalkan untuk menghadapi tim asal South Coast tersebut pada bulan September, Wrexham membagikan gambar daftar jadwal pertandingan mereka dengan keterangan yang sangat spesifik. “Membawa kami menuju jeda internasional,” demikian bunyi postingan tersebut, disertai dengan emoji kaca pembesar dan mata-mata yang menyinggung. Postingan tersebut langsung menjadi viral karena para penggemar menangkap referensi yang disengaja terhadap skandal yang mengguncang sepak bola Inggris beberapa bulan sebelumnya.
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Detail-detail tersembunyi di dalam gambar
Tindakan provokasi Wrexham tidak berhenti pada sekadar emoji. Sebuah catatan pengingat ditulis di kalender dua hari sebelum laga melawan Southampton, yang hanya meminta staf untuk "memeriksa lapangan latihan", sebuah isyarat terhadap paranoia yang kini melingkupi lawan-lawan The Saints.
Yang lebih cerdik lagi adalah modifikasi lambang klub Southampton. Para pendukung yang jeli melihat bahwa admin Wrexham telah mengedit logo tersebut dengan menambahkan siluet seorang pria yang bersembunyi di balik pohon. Ini merupakan referensi langsung terhadap foto-foto bocoran yang terkenal dari magang Southampton, William Salt, yang tertangkap basah sedang merekam sesi latihan Middlesbrough dari area berhutan pada puncak penyelidikan Spygate.
Dampak dari skandal tersebut
Konsekuensi yang dialami Southampton sangat berat, jauh melampaui ejekan di media sosial. Selain digantikan oleh Middlesbrough di final play-off, The Saints juga dikenai pengurangan empat poin untuk musim Championship 2026-27 mendatang. Hal ini memastikan mereka memulai upaya terbaru mereka untuk promosi ke Liga Premier dengan beban yang cukup berat.
Klub tersebut berusaha melawan sanksi tersebut, namun banding mereka baru-baru ini ditolak. Sebuah panel independen menegaskan bahwa semua hukuman semula akan dipertahankan, dan klub telah diberi tahu bahwa mereka tidak memiliki jalan hukum lebih lanjut melalui Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS).
- Getty Images Sport
Southampton menanggapi banding yang ditolak
Menyusul keputusan untuk mempertahankan sanksi tersebut, Southampton mengeluarkan pernyataan resmi yang berjanji untuk "memperbaiki keadaan" sesegera mungkin. "Meskipun kami sepenuhnya menyadari keseriusan masalah ini dan sorotan yang muncul setelahnya, klub secara konsisten meyakini bahwa sanksi olahraga awal tersebut tidak proporsional, sebuah pandangan yang juga dianut oleh banyak pihak di komunitas sepak bola," demikian bunyi pernyataan tersebut.
"Southampton Football Club memiliki sejarah yang membanggakan dan fondasi yang kokoh, namun jelas bahwa kepercayaan kini perlu dibangun kembali. Upaya tersebut akan dimulai segera. Klub akan merenungkan dengan cermat peristiwa-peristiwa yang telah membawa kami ke titik ini, belajar darinya, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melangkah maju secara bertanggung jawab. Klub sepak bola ini akan merespons dengan kerendahan hati, tanggung jawab, dan tekad untuk memperbaiki keadaan."