Wrexham mengejek Southampton terkait skandal Spygate setelah dirilisnya jadwal pertandingan Championship musim 2026-27

Musim Championship 2025-26 didominasi oleh berita-berita seputar operasi rahasia Southampton. Setelah finis di peringkat keempat di bawah asuhan Tonda Eckert dan mengalahkan Middlesbrough di semifinal play-off, The Saints secara mengejutkan didiskualifikasi dari kompetisi karena memperoleh informasi rahasia mengenai rival-rival mereka. Saat jadwal pertandingan musim 2026-27 dikonfirmasi, tim media Wrexham melihat peluang emas untuk menyindir mereka.

Dijadwalkan untuk menghadapi tim asal South Coast tersebut pada bulan September, Wrexham membagikan gambar daftar jadwal pertandingan mereka dengan keterangan yang sangat spesifik. “Membawa kami menuju jeda internasional,” demikian bunyi postingan tersebut, disertai dengan emoji kaca pembesar dan mata-mata yang menyinggung. Postingan tersebut langsung menjadi viral karena para penggemar menangkap referensi yang disengaja terhadap skandal yang mengguncang sepak bola Inggris beberapa bulan sebelumnya.