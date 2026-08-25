Wayne Rooney mendesak Michael Carrick untuk mencadangkan dua bintang Manchester United saat melawan Ipswich

Berbicara di The Overlap, Rooney meminta Carrick untuk mengambil keputusan tegas setelah Manchester United menelan kekalahan 2-0 dari Hull City. Klub itu menguasai 71 persen penguasaan bola tetapi kesulitan menciptakan peluang berarti.

Rooney meyakini susunan taktik hanya bagian dari masalah, dengan mengatakan: "Saya pikir para pemain perlu mengambil tanggung jawab di lapangan karena ketika Anda bermain melawan Hull City atau Ipswich, pada pertandingan berikutnya, Anda bisa menyiapkan tim bagaimana pun yang Anda inginkan dan sering kali itu bergantung pada keputusan." Ia menegaskan bahwa pilihan di atas lapangan pada akhirnya menentukan hasil.