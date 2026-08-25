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Wayne Rooney mendesak Michael Carrick untuk mencadangkan dua bintang Manchester United saat melawan Ipswich
Rooney menuntut perubahan dari Carrick
Berbicara di The Overlap, Rooney meminta Carrick untuk mengambil keputusan tegas setelah Manchester United menelan kekalahan 2-0 dari Hull City. Klub itu menguasai 71 persen penguasaan bola tetapi kesulitan menciptakan peluang berarti.
Rooney meyakini susunan taktik hanya bagian dari masalah, dengan mengatakan: "Saya pikir para pemain perlu mengambil tanggung jawab di lapangan karena ketika Anda bermain melawan Hull City atau Ipswich, pada pertandingan berikutnya, Anda bisa menyiapkan tim bagaimana pun yang Anda inginkan dan sering kali itu bergantung pada keputusan." Ia menegaskan bahwa pilihan di atas lapangan pada akhirnya menentukan hasil.
- Getty Images Sport
Shaw dan Santos jadi sasaran kritik
Rooney secara khusus menyebut Shaw dan Santos sebagai pemain yang perlu dikorbankan saat Manchester United menjamu Ipswich pada hari Minggu.
Sambil menyarankan Patrick Dorgu seharusnya digeser ke lini pertahanan, Rooney menjelaskan: "Saya akan mengganti Luke Shaw dan memainkan Dorgu di bek kiri, agar sedikit lebih agresif. Saya rasa kita tidak bisa mengandalkannya [Shaw] untuk bermain di semua pertandingan, jadi ketika Anda bermain melawan tim yang baru promosi di kandang, saya akan memainkan Dorgu di bek kiri." Saat ditanya soal menyesuaikan duet gelandang, Rooney menambahkan: "Mungkin Mainoo, ya. Saya akan memasukkan Mainoo menggantikan Santos."
Carrick terpukul setelah kekalahan pada laga pembuka
Carrick harus menemukan formula kemenangan tanpa rekrutan musim panas Carlos Baleba, yang datang dengan nilai £70 juta tetapi saat ini menepi karena cedera ligamen pergelangan kaki.
Sang manajer mengakui dirinya sangat frustrasi dengan penampilan tim di Hull. Meski menampilkan sikap tenang di hadapan media, Carrick mengaku: "Hasil tetaplah hasil. Kami kalah, kami terluka dan ini bukan perasaan yang menyenangkan. Itu tidak berarti akan mengubah seluruh arah perjalanan kami sebagai tim atau sebagai klub sepakbola."
- Getty Images Sport
Apa langkah berikutnya untuk Manchester United?
Manchester United memiliki kesempatan langsung untuk bangkit saat menghadapi Ipswich di Old Trafford pada hari Minggu. Carrick harus memutuskan apakah akan mengikuti saran Rooney dan merotasi para bintangnya yang tampil di bawah performa. Kemenangan yang meyakinkan sangat penting untuk meredakan tekanan yang kian meningkat dan mengembalikan kampanye Premier League mereka ke jalur yang benar sebelum jadwal semakin padat.
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