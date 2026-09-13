AFP
Diterjemahkan oleh
Wayne Rooney dan Gary Neville berselisih soal kartu merah kontroversial Phil Foden dalam derbi Manchester
Drama kartu merah terjadi di Old Trafford
Derby Manchester yang berlangsung sengit itu memanas ketika Foden diusir keluar pada menit ke-23 pada Minggu, saat Bruno Fernandes tampak menjatuhkan Foden ke tanah dalam duel fisik di dekat garis tepi. Saat terbaring di lapangan, Foden membalas dengan menendang bagian perut gelandang Portugal itu, yang langsung terjatuh sambil meringis kesakitan. Wasit Michael Oliver dengan cepat mengeluarkan kartu merah langsung untuk Foden, membuat Manchester City harus menjalani sisa laga Premier League itu dengan 10 pemain.
- AFP
Wayne Rooney mempertanyakan keputusan ketat wasit
Terlepas dari tindakan keras yang diperlihatkan Foden, Wayne Rooney sangat yakin hukuman itu terlalu berat. Mantan penyerang Manchester United itu merasa klub lamanya diuntungkan oleh keputusan yang lunak dari ofisial pertandingan.
Memberikan pendapatnya kepada BBC, Rooney mengatakan: "Itu tidak mungkin kartu merah. Itu lebih seperti sentilan atau gestur, ketimbang tendangan." Asisten wasit video memeriksa insiden tersebut, tetapi pada akhirnya mengonfirmasi keputusan di lapangan, yang berarti Foden menjadi baru pemain kedua Manchester City dalam sejarah Premier League yang menerima kartu merah dalam derby, dan yang pertama sejak Bernardo Corradi pada 2006.
Gary Neville mengkritik kedua pemain atas keributan tersebut
Gary Neville menyampaikan pandangan yang berbeda di Sky Sports, dengan menunjukkan simpati yang lebih sedikit kepada Foden sambil mengungkapkan keterkejutannya karena Fernandes lolos tanpa hukuman. "Oh dear, dia tidak menerimanya, Foden, VAR akan melihatnya," kata Neville.
"Terlihat Foden bereaksi. Ada tendangan ke perut di sana. Dia tidak akan lolos begitu saja dari itu. Ini salah satu situasi ketika dia nyaris menendang secara kekanak-kanakan, bukan? Ini salah satu hal yang akan Anda lihat kembali sebagai Phil Foden dan berpikir: jika saya akan mendapat kartu merah maka saya sekalian saja menendangnya sedikit lebih keras! Itu hanya reaksi kecil yang kekanak-kanakan. Dia ditendang saat berada di lantai." Mantan bek itu kemudian menambahkan: "Momen yang menyakitkan bagi Foden ketika harus berjalan menyusuri terowongan panjang itu. Saya terkejut Fernandes tidak mendapat kartu kuning karena tendangan saat berada di lantai itu, dia jelas memancing reaksi dari Foden yang akan membantu rekan-rekan setimnya."
- Getty Images Sport
Apa yang menanti Manchester City dan Foden?
Meski kalah jumlah pemain, Manchester City berhasil bertahan hingga Erling Haaland membawa mereka unggul pada menit ke-60. Ke depan, Foden kemungkinan akan menghadapi skorsing standar tiga pertandingan karena tindakan kekerasan, memaksa Enzo Maresca mencari alternatif kreatif dalam rangkaian laga krusial.
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