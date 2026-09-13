Gary Neville menyampaikan pandangan yang berbeda di Sky Sports, dengan menunjukkan simpati yang lebih sedikit kepada Foden sambil mengungkapkan keterkejutannya karena Fernandes lolos tanpa hukuman. "Oh dear, dia tidak menerimanya, Foden, VAR akan melihatnya," kata Neville.

"Terlihat Foden bereaksi. Ada tendangan ke perut di sana. Dia tidak akan lolos begitu saja dari itu. Ini salah satu situasi ketika dia nyaris menendang secara kekanak-kanakan, bukan? Ini salah satu hal yang akan Anda lihat kembali sebagai Phil Foden dan berpikir: jika saya akan mendapat kartu merah maka saya sekalian saja menendangnya sedikit lebih keras! Itu hanya reaksi kecil yang kekanak-kanakan. Dia ditendang saat berada di lantai." Mantan bek itu kemudian menambahkan: "Momen yang menyakitkan bagi Foden ketika harus berjalan menyusuri terowongan panjang itu. Saya terkejut Fernandes tidak mendapat kartu kuning karena tendangan saat berada di lantai itu, dia jelas memancing reaksi dari Foden yang akan membantu rekan-rekan setimnya."