Waspadai Villarreal! Niko Kovac memperingatkan Dortmund yang sedang melesat agar tidak meremehkan Villarreal

Kovac menegaskan bahwa finis Villarreal di peringkat ketiga La Liga musim lalu menggarisbawahi pedigree elite mereka di kancah Eropa. Berbicara menjelang kick-off, juru taktik asal Kroasia itu menyatakan: "Mereka finis di peringkat ketiga tahun lalu dan bermain di Liga Champions untuk tahun kedua secara beruntun. Biasanya, tiga posisi teratas di Spanyol sudah terkunci. Jika Anda bisa menembus kelompok itu, itu benar-benar mengatakan sesuatu!"

Menanggapi ancaman taktis yang dibawa tim tamu, ia menambahkan: "Mereka punya pelatih baru sekarang, tetapi mereka tetap bermain dengan gaya Spanyol dengan penguasaan bola yang tinggi. Mereka sangat baik secara teknis dan sangat presisi dalam eksekusi. Saat mereka menguasai bola, tim ini membuat sangat sedikit kesalahan. Kami harus memastikan kami mengurangi waktu mereka dalam penguasaan bola. Saat kami menguasai bola, mereka tidak bisa memainkan permainan mereka dan harus lebih banyak bertahan, yang semoga akan menguntungkan kami. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit."