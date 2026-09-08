AFP
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Waspadai Villarreal! Niko Kovac memperingatkan Dortmund yang sedang melesat agar tidak meremehkan Villarreal
Raksasa Jerman menuntut fokus
Borussia Dortmund memulai kampanye fase liga Liga Champions 2026-27 mereka dengan menjamu Villarreal pada Selasa malam. Tuan rumah asal Jerman itu datang dengan performa gemilang setelah memenangi dua pertandingan pembuka Bundesliga mereka sekaligus melaju mulus di DFB-Pokal. Meski Borussia Dortmund membantai lawan mereka dari Spanyol itu 4-0 dalam laga yang sama persis musim lalu, Kovac telah memperingatkan agar tidak lengah.
- Kirchner-Media
Kovac menghormati tradisi Spanyol
Kovac menegaskan bahwa finis Villarreal di peringkat ketiga La Liga musim lalu menggarisbawahi pedigree elite mereka di kancah Eropa. Berbicara menjelang kick-off, juru taktik asal Kroasia itu menyatakan: "Mereka finis di peringkat ketiga tahun lalu dan bermain di Liga Champions untuk tahun kedua secara beruntun. Biasanya, tiga posisi teratas di Spanyol sudah terkunci. Jika Anda bisa menembus kelompok itu, itu benar-benar mengatakan sesuatu!"
Menanggapi ancaman taktis yang dibawa tim tamu, ia menambahkan: "Mereka punya pelatih baru sekarang, tetapi mereka tetap bermain dengan gaya Spanyol dengan penguasaan bola yang tinggi. Mereka sangat baik secara teknis dan sangat presisi dalam eksekusi. Saat mereka menguasai bola, tim ini membuat sangat sedikit kesalahan. Kami harus memastikan kami mengurangi waktu mereka dalam penguasaan bola. Saat kami menguasai bola, mereka tidak bisa memainkan permainan mereka dan harus lebih banyak bertahan, yang semoga akan menguntungkan kami. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit."
Tim tamu memburu penebusan di Eropa
Kapal Selam Kuning saat ini terpuruk di dekat dasar klasemen La Liga setelah mencatat dua hasil imbang dan dua kekalahan dalam laga-laga domestik pembuka mereka. Mereka juga bertekad untuk menebus kampanye Eropa yang menyedihkan musim lalu, yang membuat mereka tersingkir di peringkat ke-35 setelah menelan tujuh kekalahan. Lawatan ke Westfalenstadion pada hari Selasa menjadi peluang vital bagi tim asal Castellon itu untuk membuktikan kapasitas mereka melawan salah satu raksasa Eropa.
- Kirchner-Media
Absennya sejumlah pemain menguji kedalaman skuad
Dortmund menghadapi perombakan di lini belakang setelah bek tengah Filippo Mane mengalami cedera saat kemenangan akhir pekan atas Hoffenheim. Krisis di lini pertahanan kian diperparah oleh absennya Giannis Konstantelias dan Emre Can yang masih berlanjut, ditambah skorsing disipliner untuk Nico Schlotterbeck dan Ramy Bensebaini. Kabar baiknya, Daniel Svensson dan Konstantinos Karetsas sepenuhnya fit untuk tampil setelah hanya absen dari latihan demi mengatur beban kerja mereka.
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