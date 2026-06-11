Dalam perkembangan yang mengejutkan, UEFA telah mengonfirmasi bahwa Artan akan memimpin pertandingan pembuka musim antara PSG dan Aston Villa pada 12 Agustus. Pertandingan yang akan digelar di Salzburg ini menandai momen penting bagi dunia wasit Afrika, dengan Artan menjadi wasit pertama dari benua tersebut yang memimpin final besar UEFA.

Penunjukan ini terjadi hanya beberapa hari setelah Artan terpaksa kembali ke Somalia. Ia telah tiba di Miami untuk bergabung dengan markas wasit Piala Dunia, namun ditolak oleh Badan Perlindungan Perbatasan dan Bea Cukai AS. Pernyataan dari pihak berwenang menyebutkan "masalah verifikasi" sebagai alasan penolakannya, sebuah keputusan yang memicu perdebatan luas di dunia sepak bola.