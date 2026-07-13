Wasit asal Belanda meninggal dunia pada usia 38 tahun setelah dicoret dari daftar peserta Piala Dunia

Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belanda (KNVB) mengonfirmasi meninggalnya Rob Dieperink pada hari Sabtu, sekaligus menyampaikan duka cita yang mendalam atas kepergian salah satu anggota tim wasit terkemuka mereka. Dieperink telah memantapkan dirinya sebagai sosok yang dihormati di kasta tertinggi sepak bola Belanda, setelah menjadi wasit di Eredivisie sejak 2017, dan baru-baru ini bertugas sebagai petugas VAR selama Euro 2024.

KNVB merilis pernyataan yang penuh empati menyusul kabar tersebut: "Dengan kepergian Rob, kami kehilangan seorang wasit yang sangat dihargai, namun di atas segalanya, seorang rekan yang baik hati dan berdedikasi. Doa dan pikiran kami tertuju kepada keluarganya, teman-temannya, dan semua orang yang mencintainya. Kami mendoakan agar mereka diberi kekuatan dan dukungan yang besar dalam menghadapi kehilangan yang sangat besar ini." Penyebab kematian pria berusia 38 tahun tersebut belum diungkapkan kepada publik.



