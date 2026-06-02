WARISAN: Perjalanan Maroko di Piala Dunia - dari gurun Meksiko hingga kejayaan di Qatar

Enam belas tahun penantian yang panjang, penuh impian dan harapan. Dan sekali lagi, pada tahun 1986, takdir membawa Maroko kembali ke Meksiko, seolah-olah nasib ingin mereka merebut kembali apa yang telah mereka tinggalkan.

Pelatih tim asal Brasil, Jose Faria, memeluk agama Islam dan menjadi ‘Mahdi Faria,’ sementara Raja Hassan II bahkan memberinya kewarganegaraan Maroko.

Maroko ditempatkan di grup yang sulit bersama Inggris, Polandia, dan Portugal, dan media Eropa sama sekali mengabaikan tim Afrika Utara ini dalam ulasan pra-turnamen mereka. Sementara itu, hotel-hotel mewah disediakan untuk ‘tim-tim besar’, sedangkan Maroko ditempatkan di penginapan sederhana. Namun, mereka tidak mau dipermalukan, dan malah menggunakan hal itu sebagai motivasi.

Pertandingan pertama Maroko melawan Polandia berakhir 0–0. Bagaimana mungkin tim Afrika bisa menahan tim Eropa?! Dunia terkejut. Kemudian diikuti hasil imbang 0–0 lainnya melawan Inggris, di mana kiper Maroko, Badou Zaki—yang akan dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Afrika—menjadi tembok baja dalam menahan serangan The Three Lions.

Media Spanyol menjuluki grup tersebut sebagai ‘Grup Tidur’ karena sangat sedikit gol yang tercipta. Namun, pada pertandingan terakhir, Singa Atlas terbangun. Portugal, yang telah mengalahkan Inggris dan mengejek Maroko sebelum pertandingan, adalah tim yang terpecah belah dan berselisih soal bonus. Sebaliknya, Maroko bersatu, lapar akan kemenangan, dan bangga.

Pada menit ke-19, Abderrazak Khairi mencetak gol. Delapan menit kemudian, ia mengulangi aksinya. Pada menit ke-62, Krimau menambah gol ketiga. 3-1! Untuk pertama kalinya, Maroko mencetak tiga gol dalam pertandingan Piala Dunia, dan dengan memuncaki grup, mereka menjadi tim Afrika pertama yang pernah mencapai babak 16 besar. Maroko meledak dalam perayaan. Orang-orang menari, bernyanyi, dan menangis haru.

Selanjutnya datang Jerman Barat, salah satu tim terkuat di dunia, dan selama 85 menit, Maroko berjuang dengan sekuat tenaga. Zaki melakukan penyelamatan yang mustahil sementara Aziz Bouderbala nyaris mencetak gol. Kemudian, lima menit menjelang akhir, Lothar Matthaus mencetak gol lewat tendangan bebas, dan mimpi Maroko pun berakhir.

Saat pertandingan berakhir, para penonton di dalam stadion, termasuk mereka yang mendukung Jerman, berdiri untuk memberi tepuk tangan kepada Maroko. Mereka telah mendapatkan penghormatan dunia. The Times of London menyatakan: "Maroko mengubah wajah sepak bola Afrika." Mereka mungkin kalah dengan selisih satu gol, tetapi mereka tidak pernah benar-benar dikalahkan.