Legacy Morocco
WARISAN: Perjalanan Maroko di Piala Dunia - dari gurun Meksiko hingga kejayaan di Qatar

Inilah Legacy, serial podcast dan fitur dari GOAL yang menghitung mundur menuju Piala Dunia 2026. Setiap minggu, kami mengulas kisah-kisah dan semangat di balik negara-negara yang menjadi bagian tak terpisahkan dari olahraga sepak bola dunia. Minggu ini, kami menengok kembali pertandingan-pertandingan yang membentuk identitas Maroko, para pelatih dan pemain yang menjadi penopang harapan sebuah bangsa, serta momen yang membuktikan bahwa tak ada yang mustahil ketika sebuah negara memutuskan untuk bermimpi bersama.

Ini adalah kisah para singa yang tak pernah mengenal kata menyerah, tentang para pria yang membawa bendera Maroko ke penjuru dunia yang terjauh dan membuat seluruh dunia mengingat nama negara mereka. Kisah ini bermula di gurun Meksiko pada tahun 1970 dan melambung tinggi ke langit Qatar lebih dari setengah abad kemudian.

Sepak bola bukan sekadar permainan; ia adalah cerminan kehidupan itu sendiri. Ia adalah mimpi, ambisi, dan kebanggaan seluruh bangsa. Maroko menjadi tim Arab pertama dalam sejarah yang mencapai semifinal Piala Dunia, namun kisah mereka jauh melampaui itu; melalui lima Piala Dunia, masing-masing menulis bab baru dalam sejarah Maroko, masing-masing meninggalkan luka atau senyuman di hati setiap penggemar Singa Atlas.

    Menanam benih

    Pada tahun 1970, terjadi sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya: Maroko menjadi tim Afrika pertama yang lolos ke Piala Dunia melalui babak kualifikasi resmi sebagai satu-satunya wakil benua tersebut setelah boikot turnamen tahun 1966.

    Dalam penampilan pertama Maroko di panggung dunia, ketidak berpengalaman mereka terlihat jelas, kalah 2-1 dari Jerman Barat dan 3-0 dari Peru. Surat kabar Eropa menulis, "Maroko datang untuk berpartisipasi, bukan untuk bersaing", tetapi tim tersebut tetap mempertahankan martabatnya.

    Dalam pertandingan terakhir melawan Bulgaria, Maouhoub Ghazouani mencetak gol indah untuk mengamankan hasil imbang 1-1. Para pemain Maroko menari di lapangan, menjadi tim Afrika pertama yang meraih satu poin di Piala Dunia.

    Hanya beberapa ribu warga Maroko yang hadir di tribun, tetapi suara mereka memenuhi stadion. Sementara itu, jutaan orang merayakannya di jalan-jalan di tanah air. Maroko menanam benih harapan Afrika pada hari itu, memberi tahu dunia untuk tidak pernah meremehkan mereka lagi.

    Menyampaikan pesan

    Enam belas tahun penantian yang panjang, penuh impian dan harapan. Dan sekali lagi, pada tahun 1986, takdir membawa Maroko kembali ke Meksiko, seolah-olah nasib ingin mereka merebut kembali apa yang telah mereka tinggalkan.

    Pelatih tim asal Brasil, Jose Faria, memeluk agama Islam dan menjadi ‘Mahdi Faria,’ sementara Raja Hassan II bahkan memberinya kewarganegaraan Maroko.

    Maroko ditempatkan di grup yang sulit bersama Inggris, Polandia, dan Portugal, dan media Eropa sama sekali mengabaikan tim Afrika Utara ini dalam ulasan pra-turnamen mereka. Sementara itu, hotel-hotel mewah disediakan untuk ‘tim-tim besar’, sedangkan Maroko ditempatkan di penginapan sederhana. Namun, mereka tidak mau dipermalukan, dan malah menggunakan hal itu sebagai motivasi.

    Pertandingan pertama Maroko melawan Polandia berakhir 0–0. Bagaimana mungkin tim Afrika bisa menahan tim Eropa?! Dunia terkejut. Kemudian diikuti hasil imbang 0–0 lainnya melawan Inggris, di mana kiper Maroko, Badou Zaki—yang akan dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Afrika—menjadi tembok baja dalam menahan serangan The Three Lions.

    Media Spanyol menjuluki grup tersebut sebagai ‘Grup Tidur’ karena sangat sedikit gol yang tercipta. Namun, pada pertandingan terakhir, Singa Atlas terbangun. Portugal, yang telah mengalahkan Inggris dan mengejek Maroko sebelum pertandingan, adalah tim yang terpecah belah dan berselisih soal bonus. Sebaliknya, Maroko bersatu, lapar akan kemenangan, dan bangga.

    Pada menit ke-19, Abderrazak Khairi mencetak gol. Delapan menit kemudian, ia mengulangi aksinya. Pada menit ke-62, Krimau menambah gol ketiga. 3-1! Untuk pertama kalinya, Maroko mencetak tiga gol dalam pertandingan Piala Dunia, dan dengan memuncaki grup, mereka menjadi tim Afrika pertama yang pernah mencapai babak 16 besar. Maroko meledak dalam perayaan. Orang-orang menari, bernyanyi, dan menangis haru.

    Selanjutnya datang Jerman Barat, salah satu tim terkuat di dunia, dan selama 85 menit, Maroko berjuang dengan sekuat tenaga. Zaki melakukan penyelamatan yang mustahil sementara Aziz Bouderbala nyaris mencetak gol. Kemudian, lima menit menjelang akhir, Lothar Matthaus mencetak gol lewat tendangan bebas, dan mimpi Maroko pun berakhir.

    Saat pertandingan berakhir, para penonton di dalam stadion, termasuk mereka yang mendukung Jerman, berdiri untuk memberi tepuk tangan kepada Maroko. Mereka telah mendapatkan penghormatan dunia. The Times of London menyatakan: "Maroko mengubah wajah sepak bola Afrika." Mereka mungkin kalah dengan selisih satu gol, tetapi mereka tidak pernah benar-benar dikalahkan.

    Kematian yang kejam

    Setelah absen selama 12 tahun lagi, Maroko kembali berlaga di Piala Dunia pada tahun 1998, yang diselenggarakan di Prancis—negara yang menjadi tempat tinggal bagi banyak imigran Maroko. Maroko bahkan dilatih oleh seorang pelatih asal Prancis, Henri Michel, namun mereka tergabung dalam grup yang sangat berat bersama juara bertahan Brasil, serta Norwegia dan Skotlandia.

    Atlas Lions bermain imbang 2-2 dengan Norwegia berkat gol-gol indah dari Abdeljalil Hadda dan Salaheddine Bassir, tetapi kalah 3–0 dari tim Brasil yang terlalu kuat.

    Kemudian datanglah pertandingan terakhir melawan Skotlandia, di mana Maroko bermain dengan keberanian dan semangat untuk menang 3–0. Bassir mencetak dua gol sementara Hadda menambahkan gol ketiga saat para penggemar Maroko memenuhi tribun, mengibarkan bendera, dan bernyanyi dengan bangga.

    Maroko yakin telah lolos ke babak gugur, namun nasib memiliki rencana lain. Pada saat yang sama di Marseille, Norwegia sedang bertanding melawan Brasil, dan sementara Maroko sudah merayakan di Saint-Etienne, pada menit ke-83, Norwegia menyamakan kedudukan. Lima menit kemudian, bencana bagi Atlas Lions, saat penalti yang sangat ringan diberikan kepada Norwegia yang berhasil mereka konversi. 2–1; Maroko tersingkir.

    Para pemain Maroko sudah dengan gembira bertukar jersey dengan para pemain Skotlandia, tanpa menyadari apa yang terjadi di tempat lain dalam grup mereka. Ketika berita itu akhirnya sampai kepada mereka, pelatih Michel menendang bangku cadangan karena marah. Para pemain, penggemar, dan seluruh bangsa pun menangis.

    Maroko telah mencetak lima gol namun tersingkir karena satu penalti kontroversial di pertandingan lain. Gelandang Brasil, Leonardo, berkata: “Saya merasa sedih untuk Maroko. Mereka bermain sepak bola yang indah. Ini menyedihkan.”

    Ya, itu kejam, tetapi Maroko pulang dengan bangga. Raja Hassan II menyambut tim tersebut dan memberikan kewarganegaraan Maroko kepada manajer Michel sesuai permintaannya.

    Keluar dari padang gurun

    Kemudian, selama 20 tahun, Maroko menghilang dari Piala Dunia. Seluruh generasi tumbuh besar tanpa pernah melihat tim nasional mereka berlaga di panggung dunia.

    Setiap empat tahun sekali, warga Maroko menonton tim lain bertanding, terkadang mendukung tim Arab atau Afrika, tetapi hati mereka selalu merindukan tim mereka sendiri. Beberapa mulai kehilangan harapan.

    Lalu tibalah tahun 2018, di Rusia. Setelah dua dekade, Maroko kembali, dan harapan pun hidup kembali. Mereka berjuang dengan gagah berani melawan Iran, Portugal, dan Spanyol, tetapi kalah dalam ketiga pertandingan tersebut dengan selisih satu gol. Begitu dekat, namun belum cukup.

    Namun, takdir menyimpan sesuatu yang lebih besar. Di gurun Arab, di Qatar, Maroko akan membuat sejarah…


    Keajaiban

    Menjelang Piala Dunia pertama yang pernah digelar di tanah Arab, Walid Regragui, pelatih muda Maroko, mengambil alih tim hanya tiga bulan sebelum turnamen dimulai. Semua orang mengatakan itu adalah tugas yang mustahil; ia memiliki waktu yang terlalu singkat untuk menyelesaikan tugas sebesar itu. Namun, Regragui berkata kepada para pemainnya: "Siapa pun yang tidak percaya kita bisa memenangkan Piala Dunia, jangan datang ke Qatar."

    Dia mengumpulkan para bintang sepak bola Eropa, seperti Hakim Ziyech, Achraf Hakimi, dan Noussair Mazraoui, dan menggabungkannya dengan talenta muda dari Akademi Mohammed VI. Satu tim, satu hati.

    Ditempatkan di Grup F bersama runner-up Piala Dunia 2018, Kroasia, tim peringkat dua dunia, Belgia, dan Kanada yang sedang bangkit, sedikit yang mengharapkan Maroko akan membuat dampak besar. Dan hal itu terbukti dalam pertandingan pertama mereka, imbang 0-0 melawan Kroasia.

    Kemudian keajaiban dimulai, dengan kemenangan 2-0 atas Belgia. Dunia Arab meledak dalam perayaan. Di Mesir, di Arab Saudi, di Yordania, di Uni Emirat Arab—semua orang bersorak untuk Maroko. Mereka mengukuhkan itu dengan kemenangan 2-1 atas Kanada, kembali memuncaki grup, sama seperti pada 1986. Namun kali ini, Singa Atlas belum selesai.

    Di babak 16 besar, mereka akan menghadapi Spanyol yang perkasa, juara dunia 2010 yang telah mencetak tujuh gol ke gawang Kosta Rika di babak grup. Namun, Maroko berjuang selama 120 menit, meraih hasil imbang 0-0. Kemudian datang adu penalti; Pablo Sarabia membentur tiang gawang, sementara Yassine Bounou, kiper fenomenal Maroko, menjadi legenda, menggagalkan tendangan Carlos Soler dan Sergio Busquets. Spanyol tidak mencetak satu gol pun dari tendangan penalti, dan Hakimi memastikan kemenangan dengan tendangan Panenka yang cerdik.

    Maroko: negara Arab pertama yang pernah mencapai perempat final Piala Dunia. Seluruh dunia Arab merayakannya, dari Kairo hingga Beirut, dari Riyadh hingga Amman, jutaan orang memadati jalanan. Menara Burj Khalifa diterangi dengan warna-warna Maroko sebagai simbol persatuan, kebanggaan, dan kejayaan bersama.

    Selanjutnya adalah Portugal asuhan Cristiano Ronaldo, tetapi Maroko tidak gentar. Regragui berkata kepada para pemainnya: "Kalian tidak kalah dari mereka - kalian lebih baik dari mereka. Pergi dan buktikanlah."

    Pada menit ke-42, Youssef En-Nesyri melompat tinggi ke udara dan mencetak gol sundulan yang megah. Itu cukup untuk kemenangan bersejarah lainnya, karena Afrika memiliki semifinalis Piala Dunia pertamanya.

    Setelah pertandingan, pemain sayap Sofiane Boufal menari bersama ibunya di lapangan dalam momen kemanusiaan, cinta, dan kebanggaan murni yang melampaui olahraga. Maroko mungkin kalah 2-0 dari Prancis di semifinal karena cedera yang menimpa para pemainnya, tetapi mereka pulang dengan kepala tegak sementara dunia memberi hormat kepada mereka.

    Warisan abadi

    Dari gurun Meksiko pada tahun 1970 hingga hamparan pasir Qatar pada tahun 2022, dari debut Afrika di Piala Dunia hingga penampilan semifinal pertama benua itu, Maroko tak pernah sekadar menjadi peserta biasa di panggung dunia.

    Singa Atlas belajar bahwa mimpi tak pernah mati, meski harus menunggu 36 tahun untuk mewujudkannya. Mereka belajar bahwa yang kecil bisa mengalahkan yang kuat jika mereka percaya. Mereka belajar bahwa kekalahan bukanlah akhir; Anda mungkin kalah dalam sebuah pertandingan atau tersingkir dari turnamen, tetapi Maroko tak pernah menyerah.

    Mereka akan kembali beraksi pada 2026, siap untuk menulis ulang sejarah.

