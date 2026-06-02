WARISAN: Perjalanan Maroko di Piala Dunia - dari gurun Meksiko hingga kejayaan di Qatar

Menjelang Piala Dunia pertama yang pernah digelar di tanah Arab, Walid Regragui, pelatih muda Maroko, mengambil alih tim hanya tiga bulan sebelum turnamen dimulai. Semua orang mengatakan itu adalah tugas yang mustahil; ia memiliki waktu yang terlalu singkat untuk menyelesaikan tugas sebesar itu. Namun, Regragui berkata kepada para pemainnya: "Siapa pun yang tidak percaya kita bisa memenangkan Piala Dunia, jangan datang ke Qatar."
Dia mengumpulkan para bintang sepak bola Eropa, seperti Hakim Ziyech, Achraf Hakimi, dan Noussair Mazraoui, dan menggabungkannya dengan talenta muda dari Akademi Mohammed VI. Satu tim, satu hati.
Ditempatkan di Grup F bersama runner-up Piala Dunia 2018, Kroasia, tim peringkat dua dunia, Belgia, dan Kanada yang sedang bangkit, sedikit yang mengharapkan Maroko akan membuat dampak besar. Dan hal itu terbukti dalam pertandingan pertama mereka, imbang 0-0 melawan Kroasia.
Kemudian keajaiban dimulai, dengan kemenangan 2-0 atas Belgia. Dunia Arab meledak dalam perayaan. Di Mesir, di Arab Saudi, di Yordania, di Uni Emirat Arab—semua orang bersorak untuk Maroko. Mereka mengukuhkan itu dengan kemenangan 2-1 atas Kanada, kembali memuncaki grup, sama seperti pada 1986. Namun kali ini, Singa Atlas belum selesai.
Di babak 16 besar, mereka akan menghadapi Spanyol yang perkasa, juara dunia 2010 yang telah mencetak tujuh gol ke gawang Kosta Rika di babak grup. Namun, Maroko berjuang selama 120 menit, meraih hasil imbang 0-0. Kemudian datang adu penalti; Pablo Sarabia membentur tiang gawang, sementara Yassine Bounou, kiper fenomenal Maroko, menjadi legenda, menggagalkan tendangan Carlos Soler dan Sergio Busquets. Spanyol tidak mencetak satu gol pun dari tendangan penalti, dan Hakimi memastikan kemenangan dengan tendangan Panenka yang cerdik.
Maroko: negara Arab pertama yang pernah mencapai perempat final Piala Dunia. Seluruh dunia Arab merayakannya, dari Kairo hingga Beirut, dari Riyadh hingga Amman, jutaan orang memadati jalanan. Menara Burj Khalifa diterangi dengan warna-warna Maroko sebagai simbol persatuan, kebanggaan, dan kejayaan bersama.
Selanjutnya adalah Portugal asuhan Cristiano Ronaldo, tetapi Maroko tidak gentar. Regragui berkata kepada para pemainnya: "Kalian tidak kalah dari mereka - kalian lebih baik dari mereka. Pergi dan buktikanlah."
Pada menit ke-42, Youssef En-Nesyri melompat tinggi ke udara dan mencetak gol sundulan yang megah. Itu cukup untuk kemenangan bersejarah lainnya, karena Afrika memiliki semifinalis Piala Dunia pertamanya.
Setelah pertandingan, pemain sayap Sofiane Boufal menari bersama ibunya di lapangan dalam momen kemanusiaan, cinta, dan kebanggaan murni yang melampaui olahraga. Maroko mungkin kalah 2-0 dari Prancis di semifinal karena cedera yang menimpa para pemainnya, tetapi mereka pulang dengan kepala tegak sementara dunia memberi hormat kepada mereka.