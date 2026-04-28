WARISAN: Neymar pernah menjadi satu-satunya harapan Brasil di Piala Dunia - tapi apakah ia akan bertahan hingga 2026?

Tangan di pinggang, tatapan melamun. Air mata kesedihan, air mata penderitaan. Meskipun delapan gol Neymar di Piala Dunia menempatkannya sejajar dengan Rivaldo, dan mengungguli para juara seperti Rivellino, Bebeto, Romario, dan Garrincha dalam daftar pencetak gol terbanyak Brasil sepanjang masa, citra yang melekat padanya di ajang sepak bola terbesar di dunia bukanlah citra perayaan. Itu adalah gambaran kesedihan yang juga mencerminkan kampanye mengecewakan Brasil selama 24 tahun kekeringan gelar sejak gelar 2002.
Tidak mungkin menimpakan seluruh beban hampir seperempat abad tanpa trofi hanya pada pundak Neymar. Lagipula, ia tidak bermain pada 2006 atau 2010. Bakat Brasil terbesar sejak Ronaldinho pun tidak mewarisi tongkat estafet dari siapa pun. Tidak ada adegan simbolis di mana seorang legenda menyerahkan tongkat estafet kepada bintang muda baru dari Santos, menunjukkan kepadanya jalan ke depan, seperti yang dilakukan Pele kepada Rivellino atau Romario kepada Ronaldo.
Ketika Neymar memulai kisahnya dengan seragam kuning Brasil yang terkenal pada tahun 2010, ia menemukan takhta yang kosong—bahkan beberapa takhta. Hampir secara kebetulan, terputusnya tradisi telah membuat tim nasional yang dulu dipenuhi pemimpin-pemimpin serangan tiba-tiba menjadi kosong. Ronaldinho dan Adriano sedang mengalami penurunan performa, dan Kaka tidak pernah sama lagi setelah serangkaian cedera pinggul. Tanpa ada orang lain yang siap berbagi beban, Neymar tidak punya pilihan lain selain menyatukan semua tanggung jawab itu ke dalam satu masa kejayaan.
Itu adalah satu-satunya jalan yang mungkin. Dan di situlah letak sebagian masalahnya.
Satu-satunya hal yang benar-benar menjaga harapan Brasil di Piala Dunia antara tahun 2014 dan 2022 tetap hidup adalah kehadiran seorang pemain, seolah-olah tim tersukses dalam sejarah telah direduksi menjadi tim kecil Eropa yang hanya menghasilkan seorang jenius sekali dalam setengah abad.
Kini, menjelang Piala Dunia 2026, Neymar sudah jauh dari sosok pemain yang dulu ia tunjukkan. Meskipun masih dihormati, ia tak lagi memainkan peran yang sama bagi tim Brasil yang dipenuhi keraguan menjelang turnamen di Amerika Utara.