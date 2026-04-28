WARISAN: Neymar pernah menjadi satu-satunya harapan Brasil di Piala Dunia - tapi apakah ia akan bertahan hingga 2026?

Saat ia memulai debutnya bersama Brasil pada tahun 2010, Neymar sudah dibebani ekspektasi yang sangat besar. Ia adalah wajah dari generasi penuh harapan yang diharapkan dapat mengembalikan era baru penuh bakat dan kreativitas bagi Selecao, setelah tim yang dipimpin Dunga dan mengutamakan disiplin itu tumbang di tangan Belanda pada perempat final Piala Dunia 2010. Masalahnya adalah para pemain senior yang mendukung upaya pembangunan kembali tim tersebut tidak memiliki kualitas yang setara dengan para bintang hebat di masa lalu.

Neymar baru sepenuhnya mengenakan jersey nomor 10 pada tahun 2013, ketika Luiz Felipe Scolari, pelatih yang membawa Brasil meraih gelar juara pada tahun 2002, secara mengejutkan kembali memimpin tim nasional menuju Piala Dunia di kandang sendiri yang telah lama dinantikan. Para pemain muda berbakat lainnya yang sempat membangkitkan antusiasme pada 2010 akhirnya mengecewakan, sehingga membuat Mano Menezes kehilangan pekerjaannya. Ganso dan Alexandre Pato tak pernah benar-benar bersinar, sementara Lucas Moura juga gagal meyakinkan.

Melihat pemain Brasil terbaik mengenakan nomor yang diabadikan oleh Pele mengirimkan pesan yang jelas. Meskipun Scolari bersikeras bahwa, "Neymar tidak perlu sendirian menentukan hasil pertandingan; dia harus bermain untuk tim", jelas bahwa tim itu milik Neymar. Dan meskipun tidak biasa bagi seorang superstar menjadi tokoh utama, masalahnya adalah tidak ada pemain serang lain yang mendekati dampak yang diberikan oleh nomor 10.

Sebagai konteks, pada 1958, Pele yang masih remaja menjadi bintang dunia, namun Garrincha sama pentingnya, sementara pemain terbaik Piala Dunia menurut FIFA adalah Didi. Pada 1962, tim inti yang sama berlanjut, dengan Garrincha kembali bersinar sementara Amarildo yang masih muda menggantikan Pele yang cedera.

Pada 1970, Pele memiliki rekan-rekan spektakuler seperti Jairzinho, Rivellino, Gerson, dan Tostao, sementara gelar 1994 ditandai oleh kemitraan Bebeto–Romario, dan kemenangan 2002 menampilkan kecemerlangan bersama antara Ronaldo dan Rivaldo. Kejayaan tak pernah bergantung pada satu nama saja, bahkan nama Pele sekalipun.

Pada usia 22 tahun, Neymar tampil mengesankan di Piala Dunia 2014, tidak hanya dengan kemampuannya tetapi juga kemampuannya memimpin tim di tengah tekanan bermain di kandang sendiri dalam suasana politik yang memanas. Itu bukanlah tugas untuk orang yang lemah hati. Istilah ‘Neymar-dependencia’ mulai populer sejak 2013, dan bahkan muncul di halaman O Globo sebelum semifinal melawan Jerman, menyoroti bahwa hanya satu pemain yang benar-benar membuat perbedaan bagi Brasil.

Dari 10 gol yang dicetak Brasil sebelum pertandingan tersebut, Neymar berkontribusi langsung pada setengahnya, dengan empat gol dan satu assist. Namun, cedera punggung parah akibat tekel keras dari Juan Camilo Zuniga dari Kolombia di perempat final membuat Neymar absen sepanjang sisa turnamen. Tanpa bintang tunggalnya, Brasil dihancurkan 7–1 oleh Jerman di semifinal, menjadi kekalahan terburuk yang pernah dialami oleh negara sepak bola besar.

Ketiadaan Neymar pada malam itu di Belo Horizonte semakin memperdalam bayang-bayang ‘Neymar-dependencia’, sebuah istilah yang akan menghantui tim nasional selama delapan tahun ke depan.