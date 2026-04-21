WARISAN: Bagaimana David Beckham Mengukuhkan Posisi MLS dan Mengubah Sepak Bola AS Selamanya

Mereka mengatakan dia "akan pergi ke Hollywood untuk menjadi setengah bintang film". Setidaknya itulah kata-kata yang diucapkan oleh Presiden Real Madrid, Ramon Calderon, saat menjelaskan kepergian David Beckham dari klub pada Januari 2007. Masa depan kapten timnas Inggris itu di Bernabeu telah berada di ujung tanduk selama berbulan-bulan. Beckham tidak tampil konsisten, setelah kehilangan tempat di tim utama di bawah asuhan Fabio Capello, dan kepergiannya sudah diprediksi sejak berbulan-bulan sebelumnya.
Calderon juga benar. Kedatangan Beckham di Los Angeles untuk menandatangani kontrak lima tahun dengan LA Galaxy adalah acara yang mewah. Dia tak pernah bisa menghindari budaya selebriti yang telah membentuk kehidupan sepak bolanya selama bertahun-tahun, dan dengan bergabung ke Galaxy, dia hanya menerimanya. Apa yang selama ini digunakan para kritikus di Spanyol sebagai senjata untuk menyerangnya, kini dimiliki Beckham, dengan sentuhan sepak bola yang tepat.
Perspektif Eropa saat itu—dan hingga kini—sangat sinis. Bagi sebagian orang, ini tampak seperti jalan pintas, langkah pensiun, atau pengakuan bahwa ia tak lagi mampu bersaing. Namun, jika dilihat dari sudut pandang sekarang, ini lebih mirip langkah seorang pelopor. Beckham menginginkan sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda. Ada benang merah yang jelas antara potongan rambut mohawk, mobil-mobil mewah, kacamata hitam, dan kedatangannya di Los Angeles. Itu bukan kebetulan; itulah Beckham.
Dan bagi Amerika, betapa menguntungkannya hal itu. Major League Soccer masih dalam tahap awal. Saat itu sudah ada semacam stabilitas, tetapi kualitasnya masih belum memadai. Beckham bukanlah titik awal, tetapi ia jelas merupakan katalisator yang dibutuhkan MLS. Kedatangannya mengubah persepsi terhadap liga tersebut dan memaksa struktur liga itu sendiri untuk berkembang. MLS tidak bisa lagi bersikap kecil-kecilan; liga ini harus berpikir lebih besar, memasarkan dirinya dengan lebih baik, dan memulai perjalanan panjang dan berat menuju legitimasi global.