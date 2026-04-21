WARISAN: Bagaimana David Beckham Mengukuhkan Posisi MLS dan Mengubah Sepak Bola AS Selamanya

Hingga kini, Beckham masih dikritik di Eropa karena keputusannya pindah ke Amerika Serikat. Tonton dokumenter Netflix-nya, dan terlihat bahwa ia masih dipandang negatif oleh sebagian orang karena memilih pergi ke Amerika. Capello pernah mengatakan bahwa bermain di MLS akan merusak peluangnya untuk membela tim nasional Inggris.

MLS, pada saat itu, adalah liga yang jauh dari perhatian global sementara masa depan Beckham di Madrid tidak pasti. Namun, dia tetap seorang pesepakbola hebat yang bisa memilih klub mana pun di Eropa. Tentu saja, dia tidak akan pernah bermain untuk tim Premier League lain mengingat ikatannya dengan Manchester United. Tapi Italia? Prancis? Jerman? Liga-liga tersebut selalu menjadi kemungkinan, dan, dalam kasus dua yang pertama, dia akhirnya mencoba bermain di sana juga.

Satu pertemuan mengubah segalanya. Pada 2006, Tim Leiweke, saat itu co-owner LA Galaxy, mengatakan kepada Komisaris MLS Don Garber bahwa Los Angeles siap melakukan langkah besar dan mendatangkan nama besar dari Eropa. Beckham, katanya, bisa menjadi tidak hanya bintang utama Galaxy, tetapi juga wajah liga. Ada detail teknis, tapi Garber terkesan.

Namun, yang tidak langsung jelas adalah klub mana yang akan bergabung dengan Beckham. Dengan pertimbangan itu, Garber terbang ke Madrid bersama Leiweke dan seorang eksekutif liga lainnya untuk mempresentasikan rencana: Beckham akan menjadi wajah liga mereka dan mereka akan mencari cara untuk memberinya penghasilan yang besar.

Selalu terasa harus Los Angeles, terutama karena gaya hidup selebriti Beckham dan fakta bahwa istrinya, Victoria, mungkin lebih terkenal darinya. Garber, Beckham, dan Victoria bertemu untuk makan malam dan visi tersebut dijelaskan. Beckham, yang berusia 31 tahun, dengan mudah setuju.

Beckham selalu memiliki sisi sebagai pembuat tren. MLS juga menegaskan bahwa nilai kontrak dan komersialnya akan mencapai lebih dari $250 juta. Angka itu kemungkinan berlebihan, tetapi intinya adalah ini merupakan perubahan arah bagi seseorang yang mungkin mulai bosan dengan dunia sepak bola Eropa.

Beckham menegaskan bahwa kepindahannya sama sekali bukan pertanda pensiun: "Saya datang ke sana bukan untuk menjadi superstar. Saya datang ke sana untuk menjadi bagian dari tim, bekerja keras, dan semoga meraih gelar. Bagi saya, ini tentang sepak bola. Saya datang ke sana untuk membuat perbedaan. Saya datang ke sana untuk bermain sepak bola."

Itu terjadi pada Januari 2007, dan semuanya sudah disepakati. Setelah kontraknya di Madrid berakhir, Becks akan hengkang.