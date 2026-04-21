Goal.com
Live
Legacy Spain 3 GFX (withouw WCHQ)Getty/GOAL
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

WARISAN: Bagaimana David Beckham Mengukuhkan Posisi MLS dan Mengubah Sepak Bola AS Selamanya

Legacy
D. Beckham
Major League Soccer
England
USA
Los Angeles
World Cup
FEATURES

Ini adalah Legacy, seri artikel dan podcast dari GOAL yang menghitung mundur menuju Piala Dunia 2026. Setiap minggu, kami mengulas kisah-kisah dan semangat di balik negara-negara yang menjadi ikon sepak bola dunia. Minggu ini, kami mengulas momen ketika MLS berhenti berpikir kecil—karena seorang ikon global memutuskan untuk menjadi yang pertama...

Mereka mengatakan dia "akan pergi ke Hollywood untuk menjadi setengah bintang film". Setidaknya itulah kata-kata yang diucapkan oleh Presiden Real Madrid, Ramon Calderon, saat menjelaskan kepergian David Beckham dari klub pada Januari 2007. Masa depan kapten timnas Inggris itu di Bernabeu telah berada di ujung tanduk selama berbulan-bulan. Beckham tidak tampil konsisten, setelah kehilangan tempat di tim utama di bawah asuhan Fabio Capello, dan kepergiannya sudah diprediksi sejak berbulan-bulan sebelumnya.

Calderon juga benar. Kedatangan Beckham di Los Angeles untuk menandatangani kontrak lima tahun dengan LA Galaxy adalah acara yang mewah. Dia tak pernah bisa menghindari budaya selebriti yang telah membentuk kehidupan sepak bolanya selama bertahun-tahun, dan dengan bergabung ke Galaxy, dia hanya menerimanya. Apa yang selama ini digunakan para kritikus di Spanyol sebagai senjata untuk menyerangnya, kini dimiliki Beckham, dengan sentuhan sepak bola yang tepat.

Perspektif Eropa saat itu—dan hingga kini—sangat sinis. Bagi sebagian orang, ini tampak seperti jalan pintas, langkah pensiun, atau pengakuan bahwa ia tak lagi mampu bersaing. Namun, jika dilihat dari sudut pandang sekarang, ini lebih mirip langkah seorang pelopor. Beckham menginginkan sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda. Ada benang merah yang jelas antara potongan rambut mohawk, mobil-mobil mewah, kacamata hitam, dan kedatangannya di Los Angeles. Itu bukan kebetulan; itulah Beckham.

Dan bagi Amerika, betapa menguntungkannya hal itu. Major League Soccer masih dalam tahap awal. Saat itu sudah ada semacam stabilitas, tetapi kualitasnya masih belum memadai. Beckham bukanlah titik awal, tetapi ia jelas merupakan katalisator yang dibutuhkan MLS. Kedatangannya mengubah persepsi terhadap liga tersebut dan memaksa struktur liga itu sendiri untuk berkembang. MLS tidak bisa lagi bersikap kecil-kecilan; liga ini harus berpikir lebih besar, memasarkan dirinya dengan lebih baik, dan memulai perjalanan panjang dan berat menuju legitimasi global.

  • Real Madrid's British midfielder David BAFP

    Langkah yang tepat pada waktu yang tepat

    Hingga kini, Beckham masih dikritik di Eropa karena keputusannya pindah ke Amerika Serikat. Tonton dokumenter Netflix-nya, dan terlihat bahwa ia masih dipandang negatif oleh sebagian orang karena memilih pergi ke Amerika. Capello pernah mengatakan bahwa bermain di MLS akan merusak peluangnya untuk membela tim nasional Inggris.

    MLS, pada saat itu, adalah liga yang jauh dari perhatian global sementara masa depan Beckham di Madrid tidak pasti. Namun, dia tetap seorang pesepakbola hebat yang bisa memilih klub mana pun di Eropa. Tentu saja, dia tidak akan pernah bermain untuk tim Premier League lain mengingat ikatannya dengan Manchester United. Tapi Italia? Prancis? Jerman? Liga-liga tersebut selalu menjadi kemungkinan, dan, dalam kasus dua yang pertama, dia akhirnya mencoba bermain di sana juga.

    Satu pertemuan mengubah segalanya. Pada 2006, Tim Leiweke, saat itu co-owner LA Galaxy, mengatakan kepada Komisaris MLS Don Garber bahwa Los Angeles siap melakukan langkah besar dan mendatangkan nama besar dari Eropa. Beckham, katanya, bisa menjadi tidak hanya bintang utama Galaxy, tetapi juga wajah liga. Ada detail teknis, tapi Garber terkesan.

    Namun, yang tidak langsung jelas adalah klub mana yang akan bergabung dengan Beckham. Dengan pertimbangan itu, Garber terbang ke Madrid bersama Leiweke dan seorang eksekutif liga lainnya untuk mempresentasikan rencana: Beckham akan menjadi wajah liga mereka dan mereka akan mencari cara untuk memberinya penghasilan yang besar.

    Selalu terasa harus Los Angeles, terutama karena gaya hidup selebriti Beckham dan fakta bahwa istrinya, Victoria, mungkin lebih terkenal darinya. Garber, Beckham, dan Victoria bertemu untuk makan malam dan visi tersebut dijelaskan. Beckham, yang berusia 31 tahun, dengan mudah setuju.

    Beckham selalu memiliki sisi sebagai pembuat tren. MLS juga menegaskan bahwa nilai kontrak dan komersialnya akan mencapai lebih dari $250 juta. Angka itu kemungkinan berlebihan, tetapi intinya adalah ini merupakan perubahan arah bagi seseorang yang mungkin mulai bosan dengan dunia sepak bola Eropa.

    Beckham menegaskan bahwa kepindahannya sama sekali bukan pertanda pensiun: "Saya datang ke sana bukan untuk menjadi superstar. Saya datang ke sana untuk menjadi bagian dari tim, bekerja keras, dan semoga meraih gelar. Bagi saya, ini tentang sepak bola. Saya datang ke sana untuk membuat perbedaan. Saya datang ke sana untuk bermain sepak bola."

    Itu terjadi pada Januari 2007, dan semuanya sudah disepakati. Setelah kontraknya di Madrid berakhir, Becks akan hengkang.

  • David Beckham Announced As An LA Galaxy PlayerGetty Images Sport

    'Aturan Beckham'

    Namun, masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan, dan yang paling jelas adalah masalah keuangan. MLS, bagaimanapun caranya, sama sekali tidak mampu membiayai Beckham. Ketika Garber pertama kali memaparkan proyek liga tersebut kepada Beckham, batas gaji MLS—total dana yang tersedia untuk membentuk satu tim lengkap—berada di kisaran $2 juta. Beckham menghasilkan sekitar lima kali lipat jumlah itu dalam satu musim di Real Madrid. Maka, sesuatu harus berubah.

    Jadi, MLS melakukan sesuatu yang dampaknya akan bertahan lebih lama daripada masa bermain Beckham. Liga tersebut menyesuaikan peraturan keuangannya dan menetapkan aturan Pemain Terpilih (Designated Player)—yang segera dijuluki 'Aturan Beckham'—yang memungkinkan tim merekrut pemain di luar batasan gaji normal. Situasinya menjadi rumit dengan cepat, tetapi hal itu memungkinkan Galaxy untuk mengalokasikan dana besar kepada kapten timnas Inggris tersebut. Hasilnya? Beckham mendapatkan $6,5 juta per tahun.

    Klub-klub lain mengikuti jejak tersebut. Chicago Fire, New York Red Bulls, dan FC Dallas semuanya mengeluarkan dana besar pada tahun pertama aturan tersebut berlaku. D.C. United dan Sporting Kansas City segera menyusul. Bintang tim nasional pria AS Claudio Reyna bergabung dengan Red Bulls, sementara legenda Meksiko Cuauhtemoc Blanco menandatangani kontrak dengan Fire, dan pemain Brasil Denílson menandatangani kesepakatan dengan Dallas. Untuk pertama kalinya, MLS dapat merekrut bintang-bintang secara berarti.

    Kedatangan Beckham disambut dengan antusiasme yang luar biasa. Acara perkenalannya di media saja berlangsung hampir empat jam, sementara GM Galaxy saat itu, Alexi Lalas, menyatakan kehadiran Beckham akan menyoroti liga itu sendiri.

    "Salah satu hal menarik yang menurut saya orang-orang akan lihat adalah, pertama-tama, perhatian yang akan dia bawa ke olahraga ini dan ke sepak bola Amerika. Orang-orang akan melihat kualitas yang ada di sini, dan saya sepenuhnya menyadari bahwa banyak orang di Inggris tidak memahami apa yang terjadi di Major League Soccer, baik di dalam maupun di luar lapangan," kata Lalas. "Tapi faktanya, kami memiliki tim-tim yang kompetitif, pemain-pemain individu yang kompetitif, dan liga yang sangat baik dan terus berkembang. Bukan berarti kami tidak bisa menjadi lebih baik, dan saya akan dengan senang hati mempertandingkan tim-tim kami melawan beberapa tim Liga Premier."

    Kemudian muncul unsur selebriti, sesuatu yang kemudian diakui Lalas bahwa Galaxy belum sepenuhnya siap menghadapinya. Baik David maupun Victoria merasa nyaman di antara wajah-wajah paling terkenal di dunia. Dalam hitungan minggu, mereka berpesta bersama Tom Cruise dan Will Smith, di antara yang lainnya.

    Namun, hal itu memang membutuhkan penyesuaian bagi mereka yang kini berada dalam lingkaran Beckham. Rekan setimnya di Galaxy, Chris Klein, misalnya, kemudian mengakui bahwa peralihan dari anonimitas ke akses ke Hollywood dalam semalam terasa mengejutkan.

    "[Beckham] adalah seorang pria yang sopan dan sangat ramah, seseorang yang ingin menjadi bagian dari tim. Namun, bahkan dalam beberapa minggu pertama, kami diundang ke pesta-pesta yang diselenggarakan oleh Tom Cruise dan Will Smith. Semuanya terasa sedikit berlebihan," katanya.

  • 2011 MLS Cup - PortraitsGetty Images Sport

    Kesuksesan yang gemilang di Amerika Serikat

    Dax McCarty masih ingat betul salah satu pertemuan pertamanya dengan Beckham. Tim FC Dallas yang dibawanya saat itu bertanding melawan LA Galaxy pada suatu hari musim panas yang terik di tahun 2008, ketika rekan setimnya, Adrian Serioux, dengan sengaja mengincar bintang lawan tersebut. Di awal babak pertama, pemain asal Kanada itu melakukan tekel dengan ujung sepatu mengarah ke atas, jauh setelah bola telah berlalu, dan menghantam Beckham dengan keras. Pemain asal Inggris itu langsung bangkit dan segera terlibat dalam adu dorong.

    "Dia memberikan tekel kepada Beckham yang menurutku takkan mudah dilupakan. Itu hampir seperti penyerangan, dan dia mendapat kartu merah," kata McCarty kepada GOAL. "[Beckham] langsung bangkit dan mendekati pemain itu… Kamu bisa melihat saat itu bahwa dia peduli."

    Momen itu sejalan dengan retorika Beckham. Selama berbulan-bulan, dia bersikeras bahwa dia tidak berada di MLS untuk berlibur. Beckham mencintai sepak bola, dan dia bertekad menunjukkan bahwa dia masih bisa bermain di level tinggi. Ambisinya bahkan lebih besar; "Saya ingin mengubah sejarah, sungguh," katanya pada 2007.

    Di lapangan, bagaimanapun, hasilnya campur aduk. Selama lima musim, termasuk masa pinjaman di AC Milan dan cedera yang menyela, Beckham tampil dalam 117 pertandingan, mencetak 20 gol. Dia masuk ke dalam MLS Best XI hanya sekali, tidak pernah masuk nominasi MVP, dan tidak pernah memenangkan penghargaan Pemain Terbaik Tahun Ini LA Galaxy.

    Ada juga ketegangan di ruang ganti. Beckham mengambil alih jabatan kapten dari ikon USMNT Landon Donovan begitu ia tiba, sebuah keputusan yang kemudian diakui Donovan sebagai sesuatu yang "seharusnya tidak pernah ia ambil" hampir dua dekade kemudian.

    Namun, ada juga keberhasilan yang nyata. Beckham memenangkan dua gelar MLS Cup dan dua Supporters’ Shield, membantu mengubah tim Galaxy yang sedang terpuruk menjadi tim yang bersaing. Namun, dampak terbesarnya justru terjadi di luar lapangan. Galaxy mengalami lonjakan penjualan tiket musiman, mendapatkan sponsor besar, dan melihat bisnis grup pemiliknya melonjak. Secara liga, rata-rata penonton meningkat dari sekitar 15.500 pada tahun sebelum Beckham datang menjadi 18.800 pada tahun dia pergi.

    Persepsi memang sulit diukur, tetapi setidaknya, kehadiran Beckham membantu meyakinkan dunia sepak bola bahwa ada sepak bola yang sah dimainkan di luar Eropa dan Amerika Selatan. Bintang-bintang pernah datang sebelumnya—Pele terkenal pernah bermain untuk New York Cosmos di NASL lama—tetapi sedikit nama global yang mengikuti. Hampir setiap tokoh besar yang kemudian datang ke MLS melakukannya di liga yang dibantu Beckham untuk melegitimasi.

    "Ini bagus untuk permainan, ini bagus untuk olahraga di negara ini," kata Beckham pada 2011. "Saya dan Thierry [Henry] pernah saling berhadapan karena kami pernah melakukannya sebelumnya untuk Manchester United dan Arsenal… Jadi orang-orang akan membicarakan hal itu. Hal ini memberikan sepak bola di negara ini banyak publisitas di berbagai negara."

  • TOPSHOT-FLB-MLS-MIAMI-VANCOUVERAFP

    Miami, Messi, dan apa yang terjadi selanjutnya

    Ada satu potongan terakhir dari teka-teki ini. Sebagai bagian dari kesepakatan awal Beckham dengan Galaxy, ia diberi hak untuk membeli lisensi ekspansi dengan harga diskon. Saat Beckham bergabung, hanya ada 13 tim MLS, dengan liga yang masih dalam proses pemulihan setelah kehilangan dua klub pada awal tahun 2000-an. Selama kariernya sebagai pemain, enam tim lagi bergabung. Sejak awal, sudah ada dugaan bahwa Beckham pada akhirnya akan memiliki sebuah klub.

    Ketentuannya sederhana. Ia hanya perlu mengeluarkan biaya 'sekitar' $25 juta dan semua pasar tersedia kecuali Kota New York. Miami pun muncul sebagai tujuan yang paling logis. Kota ini memiliki akar sepak bola yang kuat, dan sebuah franchise sebelumnya, Miami Fusion, telah mencoba peruntungannya sebelum akhirnya bubar. Pada 2014, Beckham menggunakan opsi tersebut dan menegaskan niatnya untuk membawa tim ke Florida Selatan. Itu adalah tawaran yang menguntungkan bahkan saat itu, terutama mengingat LAFC membayar $110 juta untuk slot ekspansi mereka pada waktu yang sama.

    Ambisi Beckham tidak pernah sederhana. Ya, ia ingin klub, yang kemudian dinamai Inter Miami, menjadi kompetitif. Namun, ada juga kesan bahwa klub tersebut akan mencerminkan visinya sendiri tentang olahraga ini yang didorong oleh ketenaran. Ini adalah sepak bola sebagai hiburan, dibangun di sekitar nama-nama terbesar dalam permainan.

    Hal ini membawa kita ke musim panas 2023. Lionel Messi sudah bosan dengan kehidupan di Paris. Ia sebenarnya tidak pernah benar-benar ingin menjadi pemain Paris Saint-Germain setelah kepergiannya dari Barcelona dipaksa oleh kebangkrutan finansial klub. Pindah ke MLS sudah lama dirumorkan dan pada awal Agustus, hal itu menjadi kenyataan.

    Jika kedatangan Beckham pada 2007 bersifat transformatif, kedatangan Messi adalah gempa bumi. Miami membayarnya dengan sangat besar dan dilaporkan menjaminnya bagian kepemilikan saat pensiun. Dalam twist yang pas, Beckham melakukan untuk Messi apa yang pernah dilakukan MLS untuknya, menyiapkan masa depan bisnis di luar karier bermainnya. Itulah, pada akhirnya, bagaimana warisan Beckham bertahan. Dia yang pertama dan dia mengubah aturan. Dan hampir dua dekade kemudian, pemain terbesar di dunia mengikuti jejak yang dia bantu ciptakan.

    Ketika Beckham pertama kali tiba, Don Garber menggambarkan kepindahannya dengan kata-kata yang menggema: "David Beckham adalah ikon olahraga global yang akan melampaui olahraga sepak bola di Amerika. Keputusannya untuk melanjutkan karier legendarisnya di Major League Soccer adalah bukti bahwa Amerika sedang dengan cepat menjadi 'Negara Sepak Bola' sejati dengan MLS sebagai intinya." Hampir 20 tahun kemudian, Garber mungkin benar.