Vinicius absen, Diomande tampil cemerlang: kesenangan kembali ke Real Madrid sebelum El Clasico

Hukuman larangan bermain empat laga bagi Vinicius Junior, menyusul kartu merah yang diterimanya saat menghadapi Villarreal, memberi Yan Diomande kesempatan berharga untuk tampil di posisi favoritnya di sayap kiri, setelah sebelumnya ia mengisi berbagai peran di sisi kanan pada beberapa pertandingan, tanpa mampu memberikan pengaruh ofensif yang diharapkan secara konsisten.

Namun duel melawan Sevilla benar-benar berbeda. Diomande tampil dengan wajah ofensif yang istimewa dan menjelma menjadi salah satu bintang paling menonjol Real Madrid, berkat kecepatan, kemampuan menggocek, serta pergerakannya di ruang-ruang kosong, selain kontribusi langsungnya dalam menciptakan ancaman. Ia pun menegaskan bahwa dirinya memiliki modal untuk bersaing mendapatkan tempat utama di skuat.

Winger asal Pantai Gading itu memberikan kontribusi penting yang berbuah gol pertama, setelah mengirim bola kepada Arda Guler, yang melepaskan tembakan keras ke dalam gawang, memberi Real Madrid keunggulan dan membuka jalan bagi timnya untuk mengendalikan jalannya pertandingan.

Pengaruh Diomande tidak berhenti pada gol pertama. Ia terlibat dalam gol kedua dengan memberikan umpan cepat kepada Jude Bellingham, yang kemudian meneruskannya dengan tumit kepada Kylian Mbappe untuk mencetak gol kedua. Ia juga berperan dalam gol ketiga yang berasal dari penalti akibat pelanggaran terhadap Mbappe setelah umpan terobosan dari pemain Pantai Gading tersebut.

Adapun momen paling menonjol di malam milik Diomande datang ketika ia menutup pesta empat gol dengan tembakan keras yang luar biasa, setelah memanfaatkan ruang yang tersedia di depannya dan melepaskan bola kencang yang bersarang di gawang, sebagai hadiah bagi dirinya sendiri atas penampilan istimewa yang ia tunjukkan sepanjang pertandingan.

Selain kontribusi ofensifnya, Diomande juga menunjukkan kedisiplinan yang jelas dalam tugas-tugas defensif. Ia beberapa kali turun hingga ke separuh lapangan Real Madrid, berkontribusi memotong bola dan menutup ruang bagi para pemain Sevilla. Ia juga menjadi jalan keluar permanen untuk membangun serangan di babak kedua, setelah rekan-rekannya berupaya mengalirkan bola kepadanya guna memanfaatkan kecepatan dan kemampuannya maju ke arah gawang lawan.

Di sinilah terletak pentingnya apa yang ditunjukkan Diomande. Ia tidak hanya menutup absennya Vinicius dari sisi ofensif, tetapi juga memberi Mourinho seorang pemain yang mampu menjalankan peran-peran lengkap di sisi kiri, menggabungkan kemampuan menciptakan peluang, ancaman langsung ke gawang, serta komitmen defensif. Unsur-unsur itu bisa membuat persaingan untuk posisi tersebut semakin sulit pada periode mendatang.