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Yan Diomande Real Madrid 2026Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh

Vinicius absen, Diomande tampil cemerlang: kesenangan kembali ke Real Madrid sebelum El Clasico

FEATURES
Analysis
Real Madrid vs Sevilla
Real Madrid
Sevilla
LaLiga
Y. Diomande
Vinicius Junior
J. Mourinho
A. Guler
Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Spanyol
Côte d’Ivoire
Brasil
Portugal
Turki

Kilau Sesaat atau Perkembangan Nyata? El Clasico Jadi Ujian Ideal bagi Formula Mourinho

Real Madrid menuntaskan tugasnya dengan sukses dan meraih kemenangan besar 4-1 atas Sevilla, Minggu malam, di Stadion Santiago Bernabeu, dalam laga pekan kesembilan Liga Spanyol. Hasil itu membuat mereka tetap menjaga selisih enam poin dengan Barcelona, menjelang duel yang dinanti antara kedua rival di El Clasico pekan depan di Stadion Camp Nou, di mana Los Blancos berambisi menghentikan laju Blaugrana yang menyapu kemenangan sempurna dalam sembilan pekan pertama La Liga.

Namun di luar hasil akhir, pertandingan ini menyuguhkan banyak indikasi penting mengenai masa depan Real Madrid di bawah kepemimpinan Jose Mourinho, setelah tim menampilkan salah satu penampilan paling meyakinkan baik dari sisi serangan maupun pertahanan, meski tanpa Vinicius Junior yang terkena sanksi larangan bermain. Indikasi paling mencolok adalah penampilan gemilang pemain Pantai Gading, Yan Diomande, yang memanfaatkan peluang dengan cara yang amat mencuri perhatian dan membuka berbagai pertanyaan soal posisi bintang Brasil itu dalam perhitungan sang pelatih pada periode mendatang.

Real Madrid saat ini menempati peringkat ketiga klasemen La Liga dengan 21 poin, hanya berselisih satu angka dari Atletico Madrid yang berada di posisi kedua, sementara Barcelona memimpin dengan nilai sempurna (27 poin). Situasi itu membuat El Clasico semakin panas, mengingat Los Blancos butuh memperkecil jarak dan terus menekan Barca, sedangkan tim Catalan ingin melebarkan selisih menjadi sembilan poin serta kabur di puncak klasemen lebih awal.







  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-SEVILLAAFP

    Kilau Diomande menutupi skorsing Vinicius

    Hukuman larangan bermain empat laga bagi Vinicius Junior, menyusul kartu merah yang diterimanya saat menghadapi Villarreal, memberi Yan Diomande kesempatan berharga untuk tampil di posisi favoritnya di sayap kiri, setelah sebelumnya ia mengisi berbagai peran di sisi kanan pada beberapa pertandingan, tanpa mampu memberikan pengaruh ofensif yang diharapkan secara konsisten.

    Namun duel melawan Sevilla benar-benar berbeda. Diomande tampil dengan wajah ofensif yang istimewa dan menjelma menjadi salah satu bintang paling menonjol Real Madrid, berkat kecepatan, kemampuan menggocek, serta pergerakannya di ruang-ruang kosong, selain kontribusi langsungnya dalam menciptakan ancaman. Ia pun menegaskan bahwa dirinya memiliki modal untuk bersaing mendapatkan tempat utama di skuat.

    Winger asal Pantai Gading itu memberikan kontribusi penting yang berbuah gol pertama, setelah mengirim bola kepada Arda Guler, yang melepaskan tembakan keras ke dalam gawang, memberi Real Madrid keunggulan dan membuka jalan bagi timnya untuk mengendalikan jalannya pertandingan.

    Pengaruh Diomande tidak berhenti pada gol pertama. Ia terlibat dalam gol kedua dengan memberikan umpan cepat kepada Jude Bellingham, yang kemudian meneruskannya dengan tumit kepada Kylian Mbappe untuk mencetak gol kedua. Ia juga berperan dalam gol ketiga yang berasal dari penalti akibat pelanggaran terhadap Mbappe setelah umpan terobosan dari pemain Pantai Gading tersebut.

    Adapun momen paling menonjol di malam milik Diomande datang ketika ia menutup pesta empat gol dengan tembakan keras yang luar biasa, setelah memanfaatkan ruang yang tersedia di depannya dan melepaskan bola kencang yang bersarang di gawang, sebagai hadiah bagi dirinya sendiri atas penampilan istimewa yang ia tunjukkan sepanjang pertandingan.

    Selain kontribusi ofensifnya, Diomande juga menunjukkan kedisiplinan yang jelas dalam tugas-tugas defensif. Ia beberapa kali turun hingga ke separuh lapangan Real Madrid, berkontribusi memotong bola dan menutup ruang bagi para pemain Sevilla. Ia juga menjadi jalan keluar permanen untuk membangun serangan di babak kedua, setelah rekan-rekannya berupaya mengalirkan bola kepadanya guna memanfaatkan kecepatan dan kemampuannya maju ke arah gawang lawan.

    Di sinilah terletak pentingnya apa yang ditunjukkan Diomande. Ia tidak hanya menutup absennya Vinicius dari sisi ofensif, tetapi juga memberi Mourinho seorang pemain yang mampu menjalankan peran-peran lengkap di sisi kiri, menggabungkan kemampuan menciptakan peluang, ancaman langsung ke gawang, serta komitmen defensif. Unsur-unsur itu bisa membuat persaingan untuk posisi tersebut semakin sulit pada periode mendatang.

  • Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Vinicius di bawah tekanan: Apakah dia akan kehilangan tempat utamanya?

    Kritik yang diterima Vinicius Junior sepanjang musim ini bukan buah dari satu pertandingan saja, sebab bintang Brasil itu menghadapi pertanyaan yang semakin besar soal menurunnya pengaruh ofensifnya, setelah dalam banyak laga ia jauh dari level yang biasa disaksikan para pendukung Real Madrid.

    Masalah tersebut tampak dalam peluang-peluang mudah yang terbuang, keputusan-keputusan yang tidak tepat di sepertiga akhir lapangan, serta tidak dimanfaatkannya beberapa situasi individu yang selama beberapa musim terakhir menjadi salah satu kekuatan terbesarnya. Hal itu membuat pengaruhnya kurang terasa di sejumlah pertandingan, dibandingkan dengan kemampuan teknis, kecepatan, dan daya dribel yang dimilikinya.

    Namun sisi yang paling memicu perdebatan berkaitan dengan tugas-tugas defensifnya, karena Vinicius dikritik akibat tidak konsisten turun membantu rekan-rekannya. Hal itu meninggalkan ruang di belakangnya dan menempatkan bek kiri di bawah tekanan lawan, terutama ketika lawan berhasil mengalirkan bola dengan cepat.

    Sebaliknya, Diomande menampilkan contoh yang berbeda saat menghadapi Sevilla, setelah ia menggabungkan akselerasi ofensif dengan kesediaan turun ke belakang untuk ikut menutup ruang. Ia memberi tim keseimbangan lebih besar di sisi kiri, dan menegaskan bahwa peran seorang winger tidak berhenti pada dribel dan menciptakan gol, melainkan juga mencakup pelaksanaan tugas taktis yang dituntut darinya.

    Tentu saja, satu pertandingan tidak cukup untuk menghakimi masa depan Vinicius atau mengecilkan nilainya, mengingat pengalaman dan potensi yang dimilikinya. Akan tetapi, penampilan gemilang Diomande saat ia absen bisa membuka pintu diskusi di dalam Real Madrid mengenai kelayakan pemain Pantai Gading itu untuk mendapatkan peran lebih besar, bahkan setelah masa hukumannya berakhir.

    Persaingan ini semakin penting dengan semakin dekatnya El Clasico, sebab Diomande akan mendapatkan kesempatan untuk membuktikan kemampuannya tampil di laga-laga besar. Jika ia berhasil menampilkan level yang kuat menghadapi Barcelona, Mourinho bisa saja berada di hadapan keputusan sulit soal pembagian peran-peran ofensif, terutama jika Vinicius terus jauh dari level terbaiknya.

    Dengan demikian, hukuman yang awalnya terlihat sebagai pukulan bagi Los Blancos berubah menjadi peluang untuk menguji alternatif baru, dan mungkin menemukan solusi taktis yang memberi sang pelatih opsi tambahan pada salah satu periode terpenting musim ini.

  • Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Mourinho mengembalikan keseimbangan: kesenangan dimulai dari lini belakang

    Bukan hanya ketajaman Diomande yang membuat Real Madrid tampil lebih meyakinkan saat menghadapi Sevilla, karena pilihan-pilihan taktis Mourinho juga memainkan peran penting dalam memulihkan keseimbangan antarlini, setelah ia mengandalkan Diomande dan Endrick di kedua sayap, sekaligus memberi keduanya tugas defensif yang jelas di samping pergerakan ofensif.

    Real Madrid mengandalkan formasi 4-2-3-1 dalam fase menyerang, tetapi tim berubah menjadi 4-4-2 ketika kehilangan bola, melalui majunya Jude Bellingham dan Kylian Mbappe untuk menekan para bek lawan, sementara Diomande dan Endrick kembali ke sisi lapangan untuk menutup ruang dan mencegah para pemain Sevilla maju dengan mudah.

    Di lini tengah, Aurelien Tchouameni memainkan peran penting dalam mengamankan area di depan lini belakang, sementara Guler berkontribusi dalam proses membangun serangan dan mengalirkan bola ke sepertiga akhir lapangan, yang memberi tim keseimbangan lebih baik antara penguasaan bola, tekanan, dan perebutan kembali bola.

    Penataan ini membantu mengurangi ruang yang biasa dimanfaatkan para lawan Real Madrid pada beberapa pertandingan sebelumnya, karena tim tak lagi hanya bergantung pada kemampuan individu dalam menyerang, melainkan tampil lebih kompak saat kehilangan bola, dengan pergerakan kolektif yang membantu mempersempit ruang bagi lawan.

    Keberadaan dua pemain sayap yang siap turun membantu pertahanan juga memberi dukungan lebih besar bagi kedua bek sayap, serta mengurangi peluang lini belakang menghadapi situasi yang menuntut mereka berduel dengan pemain lawan tanpa dukungan memadai, dan hal itu tercermin pada kemampuan tim mengendalikan bagian-bagian penting dari pertandingan.

    Meski Sevilla berhasil mencetak gol, Real Madrid tampak lebih seimbang secara kolektif dan mampu memaksakan keunggulannya atas jalannya laga, sebelum memastikan hasil akhir dengan empat gol yang menegaskan kemampuan mereka memanfaatkan ruang dan menjangkau gawang lawan dengan lebih dari satu cara.

    Di sinilah muncul salah satu poin terpenting yang bisa dimanfaatkan Mourinho di masa depan, yaitu bahwa kestabilan sistem pertahanan tak kurang penting dibanding memiliki pemain-pemain yang mampu menentukan hasil pertandingan secara ofensif, dan bahwa memberi tanggung jawab yang jelas kepada para pemain sayap saat kehilangan bola dapat membantu mengurangi tekanan terhadap lini belakang, tanpa mengorbankan kecepatan dan kemampuan beralih ke serangan.

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  • Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Taruhan sukses mendahului El Clasico

    Di antara keputusan yang patut dicermati adalah keteguhan Mourinho untuk memainkan Federico Valverde di posisi bek kanan, meski sebelumnya pemain tersebut sudah menunjukkan keberatannya mengisi posisi itu, dengan menegaskan bahwa ia tidak suka bermain di lini belakang. Selain itu, Real Madrid memiliki opsi lain di bangku cadangan, terutama Trent Alexander-Arnold dan Denzel Dumfries.

    Mourinho tampaknya bertaruh pada kemampuan Valverde untuk memberikan keseimbangan yang dibutuhkan antara sisi ofensif dan defensif, berkat kekuatan fisik, kecepatan, dan kemampuannya menutup ruang. Karakteristik tersebut memungkinkannya menangani tuntutan posisi itu dengan cara yang berbeda dari bek kanan tradisional.

    Di atas lapangan, pemain asal Uruguay itu memberikan kontribusi ofensif yang jelas, dengan naik di sisi kanan dan terlibat dalam membangun serangan. Ia juga menunjukkan kedisiplinan bertahan yang penting, dan berhasil menyelamatkan gawangnya dari kebobolan setelah menghalau sepakan dari jarak dekat di dalam kotak enam yard.

    Penampilan ini memberi Mourinho alasan tambahan untuk tetap berpegang pada pilihannya, terutama karena Valverde mampu berpindah peran dengan cepat, ikut melakukan pressing dan merebut bola, sekaligus mendukung serangan ketika ruang terbuka di depannya

    Di sisi lain, keputusan sang pelatih bisa jadi berkaitan dengan penilaiannya terhadap kelebihan dan kekurangan para alternatif yang tersedia. Ia mungkin menilai Valverde menghadirkan keseimbangan yang lebih besar di kedua sisi dibandingkan mengandalkan Alexander-Arnold atau Dumfries, sesuai dengan karakter pertandingan dan tugas-tugas yang dituntut dari seorang bek kanan.

    Namun keberhasilan taruhan itu saat menghadapi Sevilla tidak otomatis berarti Valverde akan tetap berada di posisi yang sama pada El Clasico, sebab Mourinho perlu menilai kebutuhan timnya saat menghadapi Barcelona, yang memiliki kemampuan ofensif berbeda dan bisa memberikan tantangan lebih besar di sisi kanan.

    Pertanyaan terpentingnya tetap: apakah Mourinho akan terus mengandalkan Valverde di posisi itu saat berhadapan dengan Barcelona, atau mengembalikan Alexander-Arnold atau Dumfries ke susunan pemain inti, sambil mempertahankan bintang Uruguay tersebut di lini tengah untuk memanfaatkan kemampuannya mengatur tempo permainan?

  • imago-sport-1084744448.jpgAlterphotos

    Momen kontroversial Guler: titik balik

    Meski Real Madrid menampilkan performa yang bagus, pertandingan tersebut tidak lepas dari kontroversi perwasitan, setelah salah satu serangan diwarnai momen kontroversial yang melibatkan Arda Guler, dan para pemain Sevilla menuntut agar diambil keputusan disipliner terhadapnya, karena memukul Peque Fernandez dengan sikut.

    Momen itu terjadi beberapa menit sebelum gol pembuka Guler, sehingga memunculkan pertanyaan apakah sang pengadil seharusnya mengambil tindakan yang lebih tegas, sementara insiden tersebut tidak berujung pada kartu merah bagi pemain itu, dan Real Madrid menuntaskan pertandingan dengan kekuatan penuh.

    Momen ini memiliki arti khusus ketika membaca jalannya pertandingan, sebab gol pertama memberi Los Blancos keunggulan penting dan membantu mereka masuk ke dalam pertandingan dengan kepercayaan diri lebih besar, sebelum berhasil menambah gol kedua lalu memperlebar jarak di babak kedua.

    Tidak bisa dipastikan bahwa kartu merah untuk Guler, jika itu terjadi, pasti akan mengubah hasil akhir, tetapi logis untuk dikatakan bahwa bermain dengan kekurangan pemain akan menempatkan Real Madrid pada tantangan taktis yang berbeda, dan mungkin memaksa Mourinho mengubah rencananya serta membagi ulang peran, yang tentu akan berpengaruh pada bentuk pertandingan dan ruang-ruang yang tersedia.

    Terlepas dari kontroversi perwasitan, pertandingan ini menegaskan pentingnya Guler di lini tengah, karena pemain tersebut memiliki kemampuan mengontrol tempo permainan, mengarahkan umpan ke sisi sayap, dan menghubungkan antarlini, selain memanfaatkan ruang di depan kotak penalti dan melepaskan tembakan dari luar area.

    Tampaknya keberadaan Guler di area sentral memberinya peluang lebih besar untuk memengaruhi jalannya permainan dibandingkan jika ia diandalkan di sayap, karena di sana ia mampu terlibat dalam membangun serangan dan mengubah arah permainan, di samping menyokong Bellingham dan Mbappe dengan umpan-umpan yang memecah lini pertahanan lawan

    Dengan demikian, memaksimalkan kemampuan Guler bisa menjadi salah satu kunci bagi Mourinho pada fase mendatang, terutama karena tim membutuhkan pemain yang mampu menghubungkan lini tengah dengan lini serang serta menyediakan solusi saat menghadapi pertahanan yang rapat, tanpa mengabaikan keharusan menjaga keseimbangan defensif

  • Klasik: Ujian sesungguhnya bagi keuntungan Real Madrid

    Pada akhirnya, kemenangan atas Sevilla memberi Real Madrid lebih dari sekadar tiga poin, karena laga itu mengungkap opsi-opsi serangan baru dan menunjukkan bahwa absennya Vinicius tidak otomatis berarti menurunnya ketajaman tim, sekaligus menyoroti pentingnya kedisiplinan bertahan dalam meningkatkan performa kolektif.

    Diomande tetap menjadi pihak yang paling diuntungkan dari pertandingan ini, setelah memanfaatkan kesempatan dan tampil lengkap di sisi kiri, sementara Valverde memperkuat peluangnya untuk terus dipercaya sebagai bek kanan, dan Guler memperlihatkan betapa pentingnya kehadirannya dalam proses membangun serangan serta menciptakan peluang.

    Namun ujian sesungguhnya akan datang di El Clasico melawan Barcelona, di mana Mourinho perlu membuktikan bahwa apa yang terlihat saat menghadapi Sevilla bukan sekadar penampilan cemerlang sesaat, melainkan hasil dari perkembangan nyata pada bentuk dan keseimbangan tim, terlebih menghadapi lawan yang meraih nilai sempurna dalam 9 pekan pertama Liga Spanyol.

    Jika Real Madrid berhasil mempertahankan keseimbangan ini, serta memaksimalkan ketajaman Diomande, kualitas Guler, dan fleksibilitas Valverde, mereka bisa memasuki laga melawan Barcelona dengan kepercayaan diri lebih besar. Sementara itu, Vinicius akan menghadapi tantangan tambahan untuk mengembalikan posisinya, di tengah munculnya alternatif-alternatif yang mampu memanfaatkan peluang dan membuktikan diri layak mengenakan seragam Los Blancos.


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