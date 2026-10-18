Vinicius absen, Diomande tampil cemerlang: kesenangan kembali ke Real Madrid sebelum El Clasico

Real Madrid menuntaskan tugasnya dengan sukses dan meraih kemenangan besar 4-1 atas Sevilla, Minggu malam, di Stadion Santiago Bernabeu, dalam laga pekan kesembilan Liga Spanyol. Hasil itu membuat mereka tetap menjaga selisih enam poin dengan Barcelona, menjelang duel yang dinanti antara kedua rival di El Clasico pekan depan di Stadion Camp Nou, di mana Los Blancos berambisi menghentikan laju Blaugrana yang menyapu kemenangan sempurna dalam sembilan pekan pertama La Liga.
Namun di luar hasil akhir, pertandingan ini menyuguhkan banyak indikasi penting mengenai masa depan Real Madrid di bawah kepemimpinan Jose Mourinho, setelah tim menampilkan salah satu penampilan paling meyakinkan baik dari sisi serangan maupun pertahanan, meski tanpa Vinicius Junior yang terkena sanksi larangan bermain. Indikasi paling mencolok adalah penampilan gemilang pemain Pantai Gading, Yan Diomande, yang memanfaatkan peluang dengan cara yang amat mencuri perhatian dan membuka berbagai pertanyaan soal posisi bintang Brasil itu dalam perhitungan sang pelatih pada periode mendatang.
Real Madrid saat ini menempati peringkat ketiga klasemen La Liga dengan 21 poin, hanya berselisih satu angka dari Atletico Madrid yang berada di posisi kedua, sementara Barcelona memimpin dengan nilai sempurna (27 poin). Situasi itu membuat El Clasico semakin panas, mengingat Los Blancos butuh memperkecil jarak dan terus menekan Barca, sedangkan tim Catalan ingin melebarkan selisih menjadi sembilan poin serta kabur di puncak klasemen lebih awal.