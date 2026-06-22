Tim nasional Mesir meraih kemenangan bersejarah atas Selandia Baru dengan skor 3-1 dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya hari Senin ini, dalam rangkaian pertandingan putaran kedua Grup 7 Piala Dunia 2026.

Selandia Baru sempat unggul lebih dulu pada menit ke-15 melalui gol sundulan indah yang dicetak oleh Finn Sormann, di tengah kelengahan pertahanan para pemain Mesir.

Di babak kedua, Mesir membalikkan keadaan dengan mencetak tiga gol melalui Mustafa Abdel Raouf Zico (menit ke-59), Mohamed Salah (67), dan Mahmoud Hassan Trezeguet (menit ke-82).









Mesir membuang banyak peluang di babak kedua untuk menambah jumlah gol, terutama peluang yang disia-siakan oleh Zico pada menit ke-93, setelah ia melewati kiper namun terlambat menendang sehingga peluang emas tersebut terbuang percuma.









Kemenangan ini merupakan yang pertama dalam sejarah Mesir di putaran final Piala Dunia, setelah berpartisipasi pada edisi 1934, 1990, 2018, dan 2026.

Mesir memuncaki grup dengan raihan 4 poin, unggul atas Iran di posisi kedua dan Belgia di posisi ketiga yang masing-masing mengoleksi dua poin, sementara Selandia Baru berada di peringkat keempat dengan raihan satu poin.







