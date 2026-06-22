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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Video: "Yang Pertama Sepanjang Sejarah".. Mesir Menulis Sejarah dengan Kemenangan atas Selandia Baru dan Memuncaki Grup

FEATURES
New Zealand vs Egypt
New Zealand
Egypt
World Cup
M. Salah
M. Ziko
Selandia Baru
Mesir
Kanada

Malam bersejarah bagi tim Mesir

Tim nasional Mesir meraih kemenangan bersejarah atas Selandia Baru dengan skor 3-1 dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya hari Senin ini, dalam rangkaian pertandingan putaran kedua Grup 7 Piala Dunia 2026.

Selandia Baru sempat unggul lebih dulu pada menit ke-15 melalui gol sundulan indah yang dicetak oleh Finn Sormann, di tengah kelengahan pertahanan para pemain Mesir.

Di babak kedua, Mesir membalikkan keadaan dengan mencetak tiga gol melalui Mustafa Abdel Raouf Zico (menit ke-59), Mohamed Salah (67), dan Mahmoud Hassan Trezeguet (menit ke-82).



Mesir membuang banyak peluang di babak kedua untuk menambah jumlah gol, terutama peluang yang disia-siakan oleh Zico pada menit ke-93, setelah ia melewati kiper namun terlambat menendang sehingga peluang emas tersebut terbuang percuma.



Kemenangan ini merupakan yang pertama dalam sejarah Mesir di putaran final Piala Dunia, setelah berpartisipasi pada edisi 1934, 1990, 2018, dan 2026.

Mesir memuncaki grup dengan raihan 4 poin, unggul atas Iran di posisi kedua dan Belgia di posisi ketiga yang masing-masing mengoleksi dua poin, sementara Selandia Baru berada di peringkat keempat dengan raihan satu poin.



  • New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Teka-teki pergantian posisi di babak pertama

    Tim nasional Mesir memulai pertandingan tanpa kejutan dalam hal susunan pemain, namun yang aneh adalah langkah yang diambil oleh pelatih kepala Hossam Hassan, setelah ia mengubah posisi para pemain penyerang, terutama dengan menempatkan Imam Ashour di sayap kiri, Mohamed Salah di lini tengah, di belakang Omar Marmoush, serta Zico di sayap kanan.

    Hal ini menyebabkan kelemahan serangan yang jelas pada tim nasional Mesir, terutama karena Imam lebih unggul di tengah lapangan, sementara Salah justru bersinar di sayap kanan.

    Lini pertahanan juga terlihat goyah akibat kesalahan-kesalahan yang dilakukan Yasser Ibrahim, yang tidak tampil dalam performa terbaiknya hari ini, terutama pada babak pertama, ditambah dengan penurunan performa Mohamed Hani.

    Setelah kebobolan satu-satunya gol dari Selandia Baru, tim Firaun gagal menyamakan kedudukan, meskipun ada beberapa peluang yang muncul bagi para pemain penyerang.

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  • New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Memperbaiki Kesalahan... dan Kemegahan Firaun

    Pada babak kedua, Hossam Hassan, pelatih Mesir, mengembalikan formasi lini serang ke bentuk aslinya, yang memicu gelombang serangan gencar dari tim Firaun.

    Timnas Mesir melancarkan serangkaian serangan yang menghasilkan 3 gol, dan tim Firaun itu membuang beberapa peluang emas yang seharusnya bisa menggandakan skor.

    Zico tampil gemilang dengan mencetak gol dan memberikan assist kepada Mohamed Salah, yang juga mencetak gol dan memberikan assist, sehingga keduanya menunjukkan performa luar biasa terutama pada babak kedua setelah posisi mereka diubah.

  • Spain v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

    Katup Pengaman Shubair


    Pertandingan hari ini menampilkan penampilan gemilang dari kiper Mustafa Shubair, yang menjadi tembok kokoh di hadapan serangan-serangan Selandia Baru.

    Shubair memikul beban untuk menjaga gawang Mesir, mengingat performa lini pertahanan yang kurang memuaskan, terutama pada babak pertama pertandingan.

    Di babak kedua pun, Shubair tetap waspada dan berhasil menggagalkan sejumlah peluang berbahaya dari Selandia Baru, yang berulang kali berusaha membalikkan keadaan.

    Di tengah penampilan gemilang Salah dan Zico di lini serang, serta kontribusi kuat mereka dalam kemenangan ini, peran yang dimainkan oleh kiper Mustafa Shubair dalam pertandingan hari ini sama sekali tidak boleh diabaikan. Perannya tidak kalah penting dari duo penyerang tersebut dalam memimpin tim Firaun meraih kemenangan pertama dalam sejarah partisipasi mereka di Piala Dunia.

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