Video.. Wawancara Vingada dengan Koora (2/2): Pelatih terbaik di dunia pun tak akan berhasil bersama timnas Saudi!

Setelah berbicara di bagian pertama wawancaranya dengan Koora tentang pengalamannya di Mesir dan pandangannya tentang masa depan timnas Mesir serta peluang tim-tim Arab di Piala Dunia 2026, pelatih asal Portugal Nelo Vingada terus membagikan pengalamannya yang panjang, namun kali ini dari sudut pandang yang lebih dekat dengan Arab Saudi dan Portugal, dua negara di mana ia meninggalkan jejak khusus selama karier kepelatihannya.

Vingada, yang mengalami salah satu momen paling bersejarah dalam sepak bola Saudi saat memimpin "Al-Akhdar" meraih gelar Piala Asia 1996—gelar kontinental terakhir tim tersebut hingga saat ini—kembali berbicara dengan tegas mengenai kondisi tim nasional Saudi saat ini, serta dampak revolusi investasi di liga terhadap masa depan para pemain lokal.

Ia juga mengenang salah satu momen paling pahit dalam karier kepelatihannya, ketika ia dipecat beberapa minggu sebelum Arab Saudi hampir lolos ke Piala Dunia 1998, dan melontarkan kritik tajam terhadap beberapa keputusan administratif di sepak bola Arab Saudi, menegaskan bahwa uang saja tidak cukup untuk membentuk tim nasional yang mampu bersaing di level global.

Di sisi lain, pelatih Portugal berpengalaman ini membahas peluang timnas negaranya di Piala Dunia mendatang, pandangannya tentang masa depan Cristiano Ronaldo, dan batas pengaruhnya di timnas pada usia ini. Ia juga menolak menyederhanakan Portugal hanya dengan nama "El Don", sambil membahas generasi saat ini dan kemampuannya untuk bersaing dengan tim-tim besar dunia.

Vingada pernah memimpin tim nasional Portugal senior pada tahun 1990-an, serta tim Olimpiade yang berpartisipasi di Olimpiade Atlanta 1996, dan juga menjadi bagian dari staf teknis tim muda yang menjuarai Piala Dunia dua kali pada 1989 dan 1991.

Dalam wawancaranya dengan Koora , Vingada juga mengungkapkan pandangannya tentang kemungkinan kembalinya rekan senegaranya, José Mourinho, ke Real Madrid, serta membahas rahasia kesuksesan para pelatih Portugal di seluruh dunia. Berikut adalah bagian kedua dari wawancara tersebut: