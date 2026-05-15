Video.. Wawancara Vingada dengan Koora (2/2): Pelatih terbaik di dunia pun tak akan berhasil bersama timnas Saudi!

Sistem Liga Saudi memang mempromosikan kompetisi ini secara global, tetapi tidak menguntungkan tim nasional

Pemecatan saya sebagai pelatih timnas Saudi adalah pukulan terbesar dalam karier saya... dan pergantian Renard tidak akan membantu

Para pemain Saudi mirip dengan pemain Brasil.. dan timnas Saudi tidak akan mengulangi kejutan Argentina

Portugal pada hari terbaiknya bisa mengalahkan tim mana pun... dan kami bukan "tim Ronaldo"

Mourinho menanti tugas berat di Real Madrid... dan ini adalah pelatih Portugal terbaik

Setelah berbicara di bagian pertama wawancaranya dengan Koora tentang pengalamannya di Mesir dan pandangannya tentang masa depan timnas Mesir serta peluang tim-tim Arab di Piala Dunia 2026, pelatih asal Portugal Nelo Vingada terus membagikan pengalamannya yang panjang, namun kali ini dari sudut pandang yang lebih dekat dengan Arab Saudi dan Portugal, dua negara di mana ia meninggalkan jejak khusus selama karier kepelatihannya.

Vingada, yang mengalami salah satu momen paling bersejarah dalam sepak bola Saudi saat memimpin "Al-Akhdar" meraih gelar Piala Asia 1996—gelar kontinental terakhir tim tersebut hingga saat ini—kembali berbicara dengan tegas mengenai kondisi tim nasional Saudi saat ini, serta dampak revolusi investasi di liga terhadap masa depan para pemain lokal.

Ia juga mengenang salah satu momen paling pahit dalam karier kepelatihannya, ketika ia dipecat beberapa minggu sebelum Arab Saudi hampir lolos ke Piala Dunia 1998, dan melontarkan kritik tajam terhadap beberapa keputusan administratif di sepak bola Arab Saudi, menegaskan bahwa uang saja tidak cukup untuk membentuk tim nasional yang mampu bersaing di level global.

Di sisi lain, pelatih Portugal berpengalaman ini membahas peluang timnas negaranya di Piala Dunia mendatang, pandangannya tentang masa depan Cristiano Ronaldo, dan batas pengaruhnya di timnas pada usia ini. Ia juga menolak menyederhanakan Portugal hanya dengan nama "El Don", sambil membahas generasi saat ini dan kemampuannya untuk bersaing dengan tim-tim besar dunia.

Vingada pernah memimpin tim nasional Portugal senior pada tahun 1990-an, serta tim Olimpiade yang berpartisipasi di Olimpiade Atlanta 1996, dan juga menjadi bagian dari staf teknis tim muda yang menjuarai Piala Dunia dua kali pada 1989 dan 1991.

Dalam wawancaranya dengan Koora , Vingada juga mengungkapkan pandangannya tentang kemungkinan kembalinya rekan senegaranya, José Mourinho, ke Real Madrid, serta membahas rahasia kesuksesan para pelatih Portugal di seluruh dunia. Berikut adalah bagian kedua dari wawancara tersebut:

  • Bagaimana prediksi Anda mengenai nasib Portugal di Piala Dunia? Sampai babak mana tim tersebut akan melaju?

    Saya yakin Portugal termasuk dalam 10 tim terbaik di Piala Dunia 2026. Saya memperkirakan mereka akan lolos dari babak penyisihan grup, dan menurut saya target minimalnya adalah mencapai perempat final, namun jika sedang dalam performa terbaiknya, Portugal mampu mengalahkan tim mana pun.

  • Apakah Anda memperkirakan Cristiano Ronaldo akan pensiun setelah Piala Dunia 2026, dan berapa tahun lagi ia bisa bermain?

    Saya rasa ada dua tujuan yang ada di benaknya: ikut serta dalam Piala Dunia kali ini, dan membuktikan bahwa secara fisik ia masih mampu bermain di level ini. Setelah itu, ia ingin mencetak 1.000 gol, bermain bersama putranya, dan kemudian pensiun.

  • Jika Anda adalah pelatih Portugal, apakah Anda akan memainkan Ronaldo selama 90 menit penuh, terutama karena ia sedang berada di ambang pencapaian rekor di Piala Dunia, ataukah Anda akan mempertimbangkan faktor usianya?

    Meskipun pertandingan digelar dengan jeda 5 hari, yang memungkinkan pemulihan yang baik, saya yakin pelatih menyadari bahwa Ronaldo kini tidak lagi memiliki kemampuan fisik seperti dulu, dan akan menyesuaikan strateginya sesuai dengan hal itu.

    Jika Portugal unggul dalam skor, dia bisa diganti, dan jika tim nasional memastikan lolos ke babak 32 besar, dia mungkin akan mendapat istirahat.

    Bagaimana pendapatmu tentang pernyataan bahwa tim nasional Portugal adalah "tim dengan satu bintang"?

    Portugal memiliki pemain-pemain hebat, dan menurut saya akan menjadi kesalahan jika membangun tim sepenuhnya hanya mengandalkan Ronaldo. Dia adalah pemain yang luar biasa dan profesional yang hebat, tetapi kami juga memiliki pemain-pemain hebat lainnya.

  • Pelatih-pelatih Portugal mendominasi liga-liga terkemuka dunia. Apa rahasia dominasi ini, dan menurut Anda, siapa pelatih terbaik saat ini?

    Masyarakat dan pelatih Portugal memiliki kemampuan yang luar biasa untuk beradaptasi dengan budaya apa pun, serta menunjukkan yang terbaik dari diri mereka melalui hubungan antarmanusia dan profesionalisme.

    Kami memiliki beberapa pelatih yang sangat baik, tetapi saat ini saya sangat menghargai Marco Silva di Fulham.

  • Ada kabar kuat bahwa Mourinho akan kembali ke Real Madrid. Menurut Anda, apakah dia mampu membawa tim itu kembali meraih gelar juara?

    Masalah Real Madrid bukan hanya soal teknis, atau sekadar melatih sekelompok pemain bintang. Ini lebih berkaitan dengan cara menangani ego serta tekanan besar dari suporter, media, dan sponsor. Mourinho memang memiliki rekam jejak dan pengalaman yang mumpuni, namun tugas ini akan sulit bagi pelatih mana pun.

  • Di tengah dominasi Portugal, bagaimana pendapat Anda tentang gagasan untuk menunjuk pelatih asal Spanyol bagi tim nasional Portugal di Piala Dunia?

    Roberto Martínez, meskipun belum pernah memenangkan gelar apa pun bersama Belgia, telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dan mengembangkan sekelompok pemain hebat dari generasi yang sangat istimewa. Ia memang belum meraih gelar, tetapi sudah sangat dekat. Setelah Fernando Santos, saya rasa ia adalah pilihan yang tepat.

  • Akankah Arab Saudi kembali mengejutkan Spanyol seperti yang dilakukan Argentina?

    Timnas Arab Saudi adalah satu-satunya tim yang berhasil mengalahkan Argentina di Piala Dunia terakhir di Qatar. Itu adalah pertandingan yang luar biasa, dan sejujurnya saya yakin Arab Saudi pantas meraih kemenangan. Hal itu bukan sekadar keberuntungan bagi tim Hijau atau hari yang buruk bagi Argentina, melainkan hasil dari berbagai faktor.

    Pertandingan itu membuktikan bahwa para pemain Saudi memiliki bakat yang luar biasa, dan mungkin inilah salah satu alasan mengapa Saudi berhasil menjuarai Piala Asia di bawah kepemimpinan saya (pada tahun 1996).

    Para pemain Saudi memiliki kualitas yang sangat baik, tetapi setelah diluncurkannya Liga Saudi dalam format baru dan bergabungnya banyak pemain asing dari Eropa dan negara-negara lain dengan tujuan mempromosikan liga, bukan untuk mengembangkan sepak bola Saudi, saya rasa Saudi tidak akan mampu mengulangi kejutan tersebut.

  • Saya adalah salah satu pelatih yang berhasil membawa tim Saudi lolos ke Piala Dunia, namun kemudian dipecat, dan skenario ini terulang kembali pada Renard. Apakah Federasi Sepak Bola Saudi salah dengan memecat pelatih asal Prancis itu dua bulan sebelum Piala Dunia?

    Memecat pelatih selalu merupakan keputusan yang sulit, dan seperti yang kita ketahui, hal itu sering terjadi di kawasan Teluk. Saya sendiri mengalaminya setelah memenangkan Piala Asia dan mengalahkan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi, saat saya membawa Arab Saudi menjadi juara Asia sekali lagi. Hingga kini, setelah sekitar 30 tahun, tim nasional belum mampu memenangkan turnamen apa pun lagi.

    Saya menjalani kualifikasi Piala Dunia 1998 bersama tim nasional Saudi, tetapi selama salah satu pertandingan terjadi hal-hal yang tidak dapat saya terima, dan saya dipecat setelah pertandingan melawan Qatar yang kami menangkan 1-0, meskipun Arab Saudi hanya membutuhkan satu poin dari tiga pertandingan terakhir untuk lolos ke Piala Dunia, artinya tim nasional secara praktis sudah memastikan lolos bersama Iran. Itu merupakan kekecewaan besar bagi saya, karena saya kehilangan kesempatan memimpin tim nasional di Piala Dunia, dan mungkin itu salah satu kekecewaan terbesar dalam karier saya.

    Dan sekarang mereka mengambil keputusan yang sama dengan Herve Renard. Saya pikir itu bukan keputusan yang baik, karena Renard pernah bekerja di sana dan semua orang tahu kemampuannya serta kinerjanya, tetapi kekuatan para pelatih tidak lagi seperti dulu, karena manajemen kini mengambil keputusan sesuka hati, dan saya yakin keputusan ini tidak akan menguntungkan tim nasional Saudi.

  • Apakah banyaknya pemain profesional di Liga Saudi merupakan penyebab sebenarnya di balik penurunan performa tim nasional?

    Ya, perkembangan sesungguhnya para pemain Saudi belum mencapai tingkat yang diharapkan, karena banyak di antara mereka yang tidak diturunkan dalam pertandingan. Saya hanya melihat mereka 3 atau 4 kali tahun lalu, dan jelas terlihat bahwa ritme permainan mereka tidak bagus saat bergabung dengan tim nasional, karena mereka hanya pemain cadangan di klub masing-masing.

    Format baru liga dengan jumlah pemain asing yang begitu banyak tidak baik bagi pemain lokal, terutama pemain muda berbakat yang tidak akan menemukan kesempatan untuk berkembang.

    Saya yakin Arab Saudi akan hadir, tetapi tidak akan meraih hasil besar apa pun nama pelatihnya, bahkan jika mendatangkan pelatih terbaik di dunia, dia tidak akan mampu menciptakan sesuatu yang luar biasa dalam kondisi ini.

    Sistem liga Saudi dengan banyaknya pemain asing mungkin bagus untuk media dan para pemain yang mendapatkan bayaran besar, tetapi tidak bermanfaat bagi pengembangan sepak bola Saudi yang sesungguhnya.

    Saya mengatakan hal ini dua tahun lalu, dan saya ulangi bahwa sistem ini tidak membantu pengembangan sepak bola Saudi atau menemukan solusi nyata untuk masa depannya. Pemain Saudi memiliki bakat besar, dan mungkin mirip dengan pemain Brasil di kawasan Teluk, tetapi mereka tidak bermain.

    Apakah menurut Anda Jesus diperlakukan tidak adil di Al-Hilal?

    Jesus telah menunjukkan kinerja yang luar biasa bersama Al-Hilal, meraih serangkaian kemenangan dan hasil gemilang serta menjalani musim yang luar biasa; sulit untuk mengulangi apa yang telah ia capai bersama tim ini. Saya tahu Al-Hilal adalah klub terbesar di Arab Saudi dan tekanan di sana sangat besar, tetapi saya yakin pelatih yang telah memberikan segalanya pantas mendapatkan perlakuan yang lebih baik setelah semua kesuksesan ini, terutama mengingat kerja luar biasa yang dilakukannya bersama staf teknisnya.

    Namun, begitulah sepak bola, dan begitulah hidup di dalamnya. Terkadang seorang pelatih bisa melakukan pekerjaan yang hebat, tetapi pada akhirnya hanya hasil yang berbicara lebih keras daripada kualitas pekerjaan itu sendiri.

