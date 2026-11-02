Video: Tanpa Ronaldo, Badai Felix Pimpin Al Nassr Hancurkan Pakhtakor

Al Nassr meraih kemenangan telak atas tuan rumah Pakhtakor dari Uzbekistan dengan skor 6-2, Senin malam, dalam lanjutan pertandingan pekan keempat Liga Champions Elite Asia, sebuah laga yang memperlihatkan kekuatan serangan "Al Alami", sementara pemain Portugal Joao Felix menjadi sorotan dengan penampilan luar biasa, meski tanpa kehadiran Cristiano Ronaldo.

Al Nassr memasuki pertandingan dengan ambisi meraih kemenangan kedua mereka di turnamen benua tersebut, setelah laga mereka melawan Al Wasl dari Uni Emirat Arab ditunda, dan mereka berhasil mengubah keunggulan serangan menjadi enam gol yang dicetak lebih dari satu pemain, namun Felix adalah motor paling menonjol di balik keunggulan itu, setelah mencetak dua gol dan menciptakan dua gol lainnya.