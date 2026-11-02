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Video: Tanpa Ronaldo, Badai Felix Pimpin Al Nassr Hancurkan Pakhtakor

Pakhtakor Tashkent vs Al Nassr FC
Pakhtakor Tashkent
Al Nassr FC
AFC Champions League Elite
C. Ronaldo
J. Felix
Uzbekistan
Arab Saudi
Portugal

Sang bintang dunia menciptakan momen

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Al Nassr meraih kemenangan telak atas tuan rumah Pakhtakor dari Uzbekistan dengan skor 6-2, Senin malam, dalam lanjutan pertandingan pekan keempat Liga Champions Elite Asia, sebuah laga yang memperlihatkan kekuatan serangan "Al Alami", sementara pemain Portugal Joao Felix menjadi sorotan dengan penampilan luar biasa, meski tanpa kehadiran Cristiano Ronaldo.

Al Nassr memasuki pertandingan dengan ambisi meraih kemenangan kedua mereka di turnamen benua tersebut, setelah laga mereka melawan Al Wasl dari Uni Emirat Arab ditunda, dan mereka berhasil mengubah keunggulan serangan menjadi enam gol yang dicetak lebih dari satu pemain, namun Felix adalah motor paling menonjol di balik keunggulan itu, setelah mencetak dua gol dan menciptakan dua gol lainnya.

  • Felix menyalakan laga dengan dua gol dan dua assist

    Bintang asal Portugal itu memulai aksinya dengan menciptakan gol pertama, ketika ia mengirimkan umpan memukau kepada Abdullah Al-Hamdan pada menit ke-15, yang dimanfaatkan sang penyerang Arab Saudi dengan tembakan keras yang menembus gawang, sebelum Felix mengambil alih tugas mencetak gol sendiri hanya dua menit berselang, setelah melewati pertahanan Pakhtakor di dalam kotak penalti dan menempatkan bola ke dalam gawang.

    Felix tidak berhenti sampai di situ, ia kembali menggetarkan gawang pada menit ke-32 dengan memanfaatkan umpan dari pemain asal Senegal, Sadio Mane, untuk melengkapi dua golnya, sebelum menambahkan kontribusi baru pada menit ke-53, setelah mengeksekusi tendangan sudut yang darinya ia mengirimkan umpan silang terukur yang disambut Abdulelah Al-Amri dengan sundulan ke dalam gawang.

  • Gharib dan Angelo Melengkapi Enam Pemain Al Nassr

    Pelatih Al Nassr asal Australia, Ange Postecoglou, melakukan sejumlah perubahan selama babak kedua, sehingga pemain pengganti Abdulrahman Ghareeb mampu mencetak gol kelima pada menit ke-62, setelah menerima umpan dari Sadio Mane, melanjutkan dominasi ofensif timnya atas tuan rumah.

    Pada menit ke-79, Angelo Gabriel menutup pesta setengah lusin gol, setelah memanfaatkan aksi individu brilian dari Abdullah Al Hamdan, lalu menempatkan bola ke gawang dan menegaskan keunggulan Al Nassr, yang mengakhiri pertandingan dengan kemenangan besar berskor 6-2.

  • 8 kontribusi gol untuk Felix dalam dua pertandingan

    Felix pun meningkatkan catatannya menjadi 8 kontribusi gol dalam dua pertandingan terakhir, setelah mencetak empat assist dalam kemenangan atas Al-Khaleej pada pekan kedua belas Liga Roshn, lalu mencetak dua gol dan menyumbang dua assist menghadapi Pakhtakor, sehingga meraih empat kontribusi gol dalam dua pertandingan beruntun untuk kali kedua secara berturut-turut, dan yang keempat sepanjang karier profesionalnya.

    Dengan kemenangan ini, Al-Nassr menambah koleksi poinnya menjadi 6 poin di Liga Champions Elite Asia, setelah meraih kemenangan keduanya di turnamen tersebut, sehingga memberi dorongan penting dalam perjalanan kontinentalnya, sementara Felix terus menegaskan nilai ofensifnya, setelah menjadi salah satu kunci utama keunggulan dalam skuad Postecoglou.

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ALH

ALH

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ALN

ALN

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PAT

Uzbek League

08 Nov 2026

KOK

KOK