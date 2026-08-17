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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Video: Neves selamatkan Inzaghi dan bawa Al Hilal melaju ke babak 16 besar Piala Raja

Al-Raed vs Al Hilal
Al-Raed
Al Hilal
King Cup
R. Neves
S. Inzaghi
Arab Saudi
Portugal
Italia

Bintang Portugal bersinar di malam kompetisi paling bergengsi

Gelandang Al Hilal asal Portugal, Ruben Neves, menyelamatkan timnya dari malam yang sulit setelah membawa mereka meraih kemenangan atas Al Raed dan lolos ke babak 16 besar Piala Pelayan Dua Kota Suci, dalam sebuah laga yang memperlihatkan "Sang Pemimpin" tampil di bawah ekspektasi, sebelum bintang Portugal itu turun tangan dan menentukan hasil demi kepentingan timnya.

Al Hilal menghadapi Al Raed pada Senin malam ini dalam ajang babak 32 besar, dan membutuhkan usaha Neves untuk melewati rintangan sang lawan, setelah ia membuka skor lewat tendangan penalti, sebelum kembali di menit-menit akhir dan menambahkan gol kedua dengan cara yang memukau, sehingga menempatkan timnya di jalur menuju babak berikutnya.

  • Neves membuka jalan dari titik penalti

    Gol pertama Al Hilal tercipta melalui Neves dari titik penalti, setelah pemain Portugal itu mengeksekusinya dengan penuh percaya diri, melanjutkan penampilan gemilangnya dari titik putih, dan memberikan keunggulan bagi "Sang Pemimpin" dalam laga tersebut.

    Namun gol itu tidak mengakhiri penderitaan Al Hilal, yang tidak tampil dengan performa ofensif seperti yang diharapkan, dan menghadapi kesulitan besar untuk mendominasi jalannya pertandingan, sehingga membuat Al Raed tetap memiliki peluang untuk bangkit hingga menit-menit akhir.

    Dan dengan berlanjutnya situasi yang tidak menentu, Neves kembali muncul tepat waktu, setelah mencetak gol kedua Al Hilal pada menit ke-81 melalui tembakan yang luar biasa, memastikan kemenangan dan membawa timnya ke jalur aman, di tengah perayaan besar dari rekan-rekan setim dan para suporter.

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  • FBL-KSA-NASAR-HILALAFP

    Neves Selamatkan Inzaghi dari Malam yang Sulit

    Nilai gol Neves tidak hanya terkait dengan hasil akhir, tetapi juga dengan momen kejadiannya, terutama karena Al Hilal tampil kurang meyakinkan selama sebagian besar pertandingan dan tidak menyuguhkan penampilan yang diharapkan para pendukungnya di bawah arahan pelatih Italia, Simone Inzaghi.

    Pelatih Italia itu berpotensi menghadapi lebih banyak kritik seandainya Al Hilal tersandung menghadapi Al Raed, tetapi ketajaman Neves menyelamatkannya dari skenario yang lebih sulit, setelah sang pemain memastikan kemenangan pada waktu yang tepat dan memberikan tiket lolos kepada timnya.

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    Dengan kemenangan ini, Al Hilal melanjutkan perjalanannya di Piala Pelayan Dua Kota Suci dan mencapai babak 16 besar, sementara Neves keluar dari pertandingan sebagai pahlawan penentu utama, setelah mencetak dua gol dan membuat perbedaan di malam ketika "Sang Pemimpin" membutuhkan seorang pemain yang menyelamatkannya dari hasil yang dapat membuka pintu baru bagi kritik.

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