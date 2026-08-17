Gelandang Al Hilal asal Portugal, Ruben Neves, menyelamatkan timnya dari malam yang sulit setelah membawa mereka meraih kemenangan atas Al Raed dan lolos ke babak 16 besar Piala Pelayan Dua Kota Suci, dalam sebuah laga yang memperlihatkan "Sang Pemimpin" tampil di bawah ekspektasi, sebelum bintang Portugal itu turun tangan dan menentukan hasil demi kepentingan timnya.

Al Hilal menghadapi Al Raed pada Senin malam ini dalam ajang babak 32 besar, dan membutuhkan usaha Neves untuk melewati rintangan sang lawan, setelah ia membuka skor lewat tendangan penalti, sebelum kembali di menit-menit akhir dan menambahkan gol kedua dengan cara yang memukau, sehingga menempatkan timnya di jalur menuju babak berikutnya.