Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Diterjemahkan oleh

Video: Martinelli Selamatkan Al Hilal dari Jebakan Al Hazm di Malam Kembalinya "Sang Tornado"

Al Hilal vs Al Hazem
Al Hilal
Al Hazem
Saudi Pro League
G. Martinelli
Arab Saudi
Brasil

Sang pemimpin merebut kembali puncak klasemen

Al Hilal harus menunggu hingga menit ke-89 untuk memecahkan ketangguhan Al Hazem dan merebut kemenangan berharga dengan skor 1-0, pada Senin malam, dalam laga pekan kesepuluh Liga Roshn Saudi untuk para profesional, setelah pemain Brasil Gabriel Martinelli membawa timnya meraih tiga poin berharga dalam pertandingan yang diwarnai sejumlah peluang berbahaya, serta penampilan menonjol dari kiper tim tamu, sebelum pukulan penentu datang pada saat-saat akhir.

Kemenangan ini membuat Al Hilal mengoleksi 24 poin, sehingga unggul dua poin atas Al Qadsiah, yang memiliki satu pertandingan tertunda melawan Al Ahli yang akan digelar pada Maret mendatang, sementara Al Hazem keluar dari laga ini dengan kekecewaan, setelah bertahan menghadapi tekanan Al Hilal sepanjang pertandingan, dan nyaris membawa pulang satu poin berharga andai bukan karena gol Martinelli yang datang terlambat.

  • Al Hilal v Al Hazem - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Martinelli mengancam lebih awal, mistar gawang menggagalkan golnya

    Al Hilal memulai pertandingan dengan tekanan ofensif yang jelas, dan Martinelli nyaris memberikan keunggulan bagi tuan rumah pada menit ketujuh, ketika ia berhasil berhadapan satu lawan satu dengan gawang. Namun, kiper Al Hazm, Jindrich Stanek, melakukan intervensi tepat waktu dan menggagalkan upayanya dengan kaki, sehingga menghalangi tim berseragam biru itu untuk membuka keunggulan lebih awal.

    Hanya berselang satu menit, sang winger asal Brasil kembali mengancam gawang tim tamu, setelah melepaskan tembakan keras yang membentur mistar gawang, sebuah peluang yang menahan napas para suporter Al Hilal, sebelum tuan rumah melanjutkan upaya mereka mencari gol keunggulan.

    Pada menit ke-20, Mohamed Kanno melompat menyambut umpan silang di dalam kotak penalti dan menyundul bola, tetapi bola melayang di atas mistar gawang, sehingga peluang lain terbuang bagi Al Hilal.

    Upaya-upaya Al Hilal terus berlanjut, ketika Martinelli menyia-nyiakan peluang baru pada menit ke-24, setelah menyambut umpan silang mendatar dengan tembakan yang melewati atas gawang, sementara Al Hazm tetap mengandalkan organisasi pertahanan dan berusaha membatasi bahaya serangan tuan rumah.

    Sebelum berakhirnya babak pertama, Stanek kembali tampil gemilang pada menit ke-39, ketika ia menggagalkan upaya berbahaya dari Kalidou Koulibaly, sebelum menangani tembakan lain dan menepisnya menjadi sepak pojok, sehingga menjaga skor imbang tanpa gol meski menghadapi tekanan yang terus-menerus.

  • Watkins membuang peluang, dan teknologi VAR anulir gol Al-Hilal

    Memasuki babak kedua, Al Hilal terus berupaya memecahkan kebuntuan pertahanan Al Hazm, dan Ollie Watkins nyaris membawa timnya unggul pada menit ke-54, setelah menyambut umpan silang terukur dari Ruben Neves tanpa pengawalan ketat, namun ia gagal mengarahkan bola ke gawang, hingga peluang emas lain tersia-siakan bagi tuan rumah.

    Pada menit ke-66, Al Hilal mengira akhirnya berhasil mencetak gol keunggulan, setelah Watkins menggetarkan jala menyusul umpan silang dari Martinelli, tetapi kegembiraan tim tak berujung sempurna, karena wasit menganulir gol tersebut usai peninjauan teknologi video akibat offside, sehingga skor tetap tanpa gol dan tekanan terhadap tuan rumah semakin bertambah seiring pertandingan mendekati menit-menit akhir.

    Kegagalan memanfaatkan peluang tak berhenti sampai di situ, karena Crysencio Summerville mendapat peluang berbahaya pada menit ke-78, setelah ia berada dalam posisi satu lawan satu dengan gawang, namun tembakannya melenceng jauh, dalam momen yang mencerminkan kesulitan Al Hilal menerjemahkan keunggulan serangan mereka menjadi gol, dan memberi Al Hazm harapan yang kian besar untuk meraih hasil positif.

  • Saat laga mengarah ke hasil imbang tanpa gol, Martinelli muncul pada momen penentu, dan sukses mencetak satu-satunya gol Al Hilal pada menit ke-89, mengakhiri ketangguhan lini pertahanan Al Hazm setelah rentetan panjang peluang yang terbuang.

    Gol tersebut menjadi titik lega bagi tuan rumah, yang terus mencari jalan ke gawang hingga saat-saat terakhir.



    Gol bintang Brasil itu memberi Al Hilal kemenangan yang sangat penting, setelah mengubah tekanan serangan yang terus-menerus menjadi tiga poin berharga dalam persaingan memperebutkan puncak klasemen, sementara kerja keras pertahanan Al Hazm berubah menjadi kekalahan menyakitkan pada menit-menit akhir, setelah sempat mendekati hasil imbang dengan satu poin.

    Menit ke-90 menyaksikan kembalinya Salem Al Dawsari, kapten Al Hilal, untuk tampil dalam pertandingan, di mana ia bermain untuk pertama kalinya setelah absen dari seluruh laga musim ini akibat cedera.

    Dengan kemenangan ini, Al Hilal menambah poinnya menjadi 24, unggul dua poin atas Al Qadsiah, dengan masih tersisa satu pertandingan tunda melawan Al Ahli pada Maret mendatang, sementara tim berjuluk Si Biru itu keluar dengan pelajaran dari hasil tersebut, namun mereka perlu mengevaluasi banyaknya peluang terbuang yang nyaris membuat mereka kehilangan dua poin, sebelum Martinelli menyelamatkan mereka dengan gol di menit akhir yang mengembalikan senyum ke wajah para pendukungnya.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Pertandingan berikutnya
ALH

ALH

Saudi Pro League

22 Okt 2026

ALF

ALF

ALQ

ALQ

Saudi Pro League

23 Okt 2026

HIL

HIL