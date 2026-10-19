Video: Martinelli Selamatkan Al Hilal dari Jebakan Al Hazm di Malam Kembalinya "Sang Tornado"

Al Hilal harus menunggu hingga menit ke-89 untuk memecahkan ketangguhan Al Hazem dan merebut kemenangan berharga dengan skor 1-0, pada Senin malam, dalam laga pekan kesepuluh Liga Roshn Saudi untuk para profesional, setelah pemain Brasil Gabriel Martinelli membawa timnya meraih tiga poin berharga dalam pertandingan yang diwarnai sejumlah peluang berbahaya, serta penampilan menonjol dari kiper tim tamu, sebelum pukulan penentu datang pada saat-saat akhir.
Kemenangan ini membuat Al Hilal mengoleksi 24 poin, sehingga unggul dua poin atas Al Qadsiah, yang memiliki satu pertandingan tertunda melawan Al Ahli yang akan digelar pada Maret mendatang, sementara Al Hazem keluar dari laga ini dengan kekecewaan, setelah bertahan menghadapi tekanan Al Hilal sepanjang pertandingan, dan nyaris membawa pulang satu poin berharga andai bukan karena gol Martinelli yang datang terlambat.