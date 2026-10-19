Video: Martinelli Selamatkan Al Hilal dari Jebakan Al Hazm di Malam Kembalinya "Sang Tornado"

Al Hilal memulai pertandingan dengan tekanan ofensif yang jelas, dan Martinelli nyaris memberikan keunggulan bagi tuan rumah pada menit ketujuh, ketika ia berhasil berhadapan satu lawan satu dengan gawang. Namun, kiper Al Hazm, Jindrich Stanek, melakukan intervensi tepat waktu dan menggagalkan upayanya dengan kaki, sehingga menghalangi tim berseragam biru itu untuk membuka keunggulan lebih awal.

Hanya berselang satu menit, sang winger asal Brasil kembali mengancam gawang tim tamu, setelah melepaskan tembakan keras yang membentur mistar gawang, sebuah peluang yang menahan napas para suporter Al Hilal, sebelum tuan rumah melanjutkan upaya mereka mencari gol keunggulan.

Pada menit ke-20, Mohamed Kanno melompat menyambut umpan silang di dalam kotak penalti dan menyundul bola, tetapi bola melayang di atas mistar gawang, sehingga peluang lain terbuang bagi Al Hilal.

Upaya-upaya Al Hilal terus berlanjut, ketika Martinelli menyia-nyiakan peluang baru pada menit ke-24, setelah menyambut umpan silang mendatar dengan tembakan yang melewati atas gawang, sementara Al Hazm tetap mengandalkan organisasi pertahanan dan berusaha membatasi bahaya serangan tuan rumah.

Sebelum berakhirnya babak pertama, Stanek kembali tampil gemilang pada menit ke-39, ketika ia menggagalkan upaya berbahaya dari Kalidou Koulibaly, sebelum menangani tembakan lain dan menepisnya menjadi sepak pojok, sehingga menjaga skor imbang tanpa gol meski menghadapi tekanan yang terus-menerus.