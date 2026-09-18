Getty Images Sport
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VIDEO: Lionel Messi terlihat dalam adu argumen 'panas' dengan komisaris MLS Don Garber setelah Inter Miami meraih trofi
Messi terlibat dalam konfrontasi sengit dengan Garber
Messi tertangkap kamera terlibat dalam percakapan sengit dengan komisioner MLS Garber setelah kemenangan Inter Miami atas Cruz Azul pada Rabu. Superstar Argentina itu terekam menunjuk ke arah petinggi liga tersebut beberapa kali saat berbicara dengannya setelah pertandingan. Interaksi tak terduga itu terjadi langsung di lapangan dalam suasana selepas laga.
Alasan di balik diskusi sengit tersebut masih belum diungkap. MLS menolak berkomentar mengenai hal itu saat dimintai tanggapan, sementara Inter Miami tidak segera merespons permintaan komentar terkait insiden tersebut.
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Gol penanda tonggak penting mengamankan trofi Miami lainnya
Pertukaran panas itu terjadi tepat setelah Inter Miami meraih kemenangan 2-0 atas tim Meksiko, Cruz Azul, untuk mengangkat trofi Campeones Cup. Messi menikmati malam bersejarah di lapangan, mencetak gol ke-100 dalam kariernya bersama Inter Miami pada pertandingan tersebut untuk memastikan kemenangan meyakinkan bagi timnya.
Keberhasilan itu menandai tambahan trofi lainnya tiga tahun setelah kedatangan Messi di South Florida. Inter Miami sebelumnya menjuarai Leagues Cup pada 2023, disusul Supporters' Shield pada 2024 dan MLS Cup pada 2025.
- Getty Images Sport
Keheningan menyelimuti interaksi seusai pertandingan dengan komisioner
Dengan MLS dan Inter Miami sama-sama tetap bungkam soal insiden tersebut, detail seputar pembicaraan seusai pertandingan antara Messi dan Garber sepenuhnya masih tertutup rapat.
Messi dan rekan-rekan setimnya kini akan mengabaikan spekulasi pascapertandingan saat mereka mengalihkan perhatian ke laga-laga berikutnya dan melanjutkan performa kuat mereka.
Apakah salah satu pihak pada akhirnya akan memberikan klarifikasi masih harus dilihat, tetapi keberhasilan terbaru di ajang piala itu memastikan era penuh trofi Miami di bawah kapten bintang mereka terus berlanjut tanpa gangguan.
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