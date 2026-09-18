Messi tertangkap kamera terlibat dalam percakapan sengit dengan komisioner MLS Garber setelah kemenangan Inter Miami atas Cruz Azul pada Rabu. Superstar Argentina itu terekam menunjuk ke arah petinggi liga tersebut beberapa kali saat berbicara dengannya setelah pertandingan. Interaksi tak terduga itu terjadi langsung di lapangan dalam suasana selepas laga.

Alasan di balik diskusi sengit tersebut masih belum diungkap. MLS menolak berkomentar mengenai hal itu saat dimintai tanggapan, sementara Inter Miami tidak segera merespons permintaan komentar terkait insiden tersebut.