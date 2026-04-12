Video: Liga Premier memanas... Manchester City menerima hadiah dari Arsenal dan mempermalukan Chelsea

Manchester City meraih kemenangan telak atas tuan rumah Chelsea dengan skor 3-0, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada Minggu malam di Stadion Stamford Bridge, dalam rangkaian pertandingan pekan ke-32 Liga Primer Inggris.

Dengan kemenangan ini, Manchester City mengumpulkan 64 poin dari 31 pertandingan, sehingga memperkecil selisih menjadi 6 poin dengan pemuncak klasemen Arsenal, yang memiliki 70 poin dari 32 pertandingan, sehingga persaingan perebutan gelar Liga Premier semakin memanas di pekan-pekan mendatang.

Di sisi lain, perolehan poin Chelsea di bawah asuhan manajer Liam Rossiner tetap di angka 48 poin di peringkat keenam, setelah menjalani 32 pertandingan, sehingga tim ini terus menunjukkan performa yang naik-turun musim ini.

Manchester City memasuki pertandingan dengan susunan pemain: "Gianluigi Donnarumma, Abdulkadir Khosanov, Matheus Nunes, Marc Ghee, Nico Aurili, Rodri, Bernardo Silva, Jeremy Doku, Ryan Sharqi, Antoine Semenyo, dan Erling Haaland".

Di sisi lain, Chelsea memulai pertandingan dengan susunan pemain: "Robert Sanchez dan Malo Justo, Wesley Fofana, Jorel Hato, Mark Cucurella dan Andre Santos, Moises Caicedo, Estevao, Cole Palmer, Pedro Neto, dan Joao Pedro".

