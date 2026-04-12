Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

Video: Liga Premier memanas... Manchester City menerima hadiah dari Arsenal dan mempermalukan Chelsea

Penampilan yang luar biasa... Guardiola tak kenal ampun!

Manchester City meraih kemenangan telak atas tuan rumah Chelsea dengan skor 3-0, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada Minggu malam di Stadion Stamford Bridge, dalam rangkaian pertandingan pekan ke-32 Liga Primer Inggris.

Dengan kemenangan ini, Manchester City mengumpulkan 64 poin dari 31 pertandingan, sehingga memperkecil selisih menjadi 6 poin dengan pemuncak klasemen Arsenal, yang memiliki 70 poin dari 32 pertandingan, sehingga persaingan perebutan gelar Liga Premier semakin memanas di pekan-pekan mendatang.

Di sisi lain, perolehan poin Chelsea di bawah asuhan manajer Liam Rossiner tetap di angka 48 poin di peringkat keenam, setelah menjalani 32 pertandingan, sehingga tim ini terus menunjukkan performa yang naik-turun musim ini.

Manchester City memasuki pertandingan dengan susunan pemain: "Gianluigi Donnarumma, Abdulkadir Khosanov, Matheus Nunes, Marc Ghee, Nico Aurili, Rodri, Bernardo Silva, Jeremy Doku, Ryan Sharqi, Antoine Semenyo, dan Erling Haaland".

Di sisi lain, Chelsea memulai pertandingan dengan susunan pemain: "Robert Sanchez dan Malo Justo, Wesley Fofana, Jorel Hato, Mark Cucurella dan Andre Santos, Moises Caicedo, Estevao, Cole Palmer, Pedro Neto, dan Joao Pedro".

  • Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Kesempatan yang terlewatkan

    Pertandingan dimulai dengan upaya penguasaan bola dan pembangunan serangan dari pihak Manchester City, yang mendapatkan tendangan sudut di awal pertandingan yang tidak membahayakan gawang Chelsea, sebelum kemudian memberikan tekanan yang jelas dalam upaya mencari gol pembuka.

    Cole Palmer nyaris membuka skor setelah menerima bola di dalam kotak penalti dan melepaskan tendangan keras, namun tendangannya membentur jaring luar. 

    Chelsea melakukan upaya berbahaya, ketika João Pedro menerima umpan terobosan di dalam kotak penalti, menendangnya namun bola membentur pertahanan dan berubah menjadi tendangan sudut.

    Palmer kembali melepaskan tendangan dengan kaki kanannya, namun bola dengan mudah ditangkap oleh kiper, sementara wasit mengeluarkan kartu kuning kepada Estevao.

    • Iklan
  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-MAN CITYAFP

    Gol dianulir

    Mark Cucurella berhasil mencetak gol ke gawang Manchester City, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside. 

    Pedro Neto juga membuang peluang emas setelah melepaskan tendangan keras dari dalam kotak penalti, yang berhasil ditepis dengan gemilang oleh kiper.

    Kedua tim saling menguasai lini tengah, dengan beberapa upaya yang tidak membuahkan hasil, terutama tendangan keras dari Antoine Semenyo yang meleset tipis di sebelah tiang kiri.

    Di masa injury time, Andre Santos nyaris mencetak gol lewat sundulan keras, namun bola melambung di atas mistar gawang, sehingga babak pertama berakhir imbang tanpa gol.

  • Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Pukulan ganda yang membuat The Blues kebingungan

    Manchester City memulai babak kedua dengan penuh semangat, di mana Erling Haaland menerima umpan terobosan yang apik dan melepaskan tendangan keras, namun bola membentur pertahanan lawan. 

    Jeremy Doku juga meminta penalti setelah terjatuh di dalam kotak penalti, namun wasit memutuskan permainan dilanjutkan.

    Pada menit ke-51, Manchester City membuka skor, setelah Ryan Sherki mengirim umpan silang yang akurat ke dalam kotak penalti, yang disundul dengan keras oleh Nico Orieli ke dalam gawang.

    City tidak menunggu lama, karena mereka menambah gol kedua pada menit ke-57, saat Mark Ghee menerima bola di dalam kotak penalti dan melepaskan tendangan keras ke gawang.

    Nico Orieli mengalami cedera, yang memaksa tim medis turun tangan, sebelum ia meninggalkan lapangan dan digantikan oleh Yann Ayte-Nouri.

    Chelsea nyaris memperkecil ketertinggalan, setelah Cole Palmer melepaskan tendangan keras dari dalam kotak penalti, namun bola membentur pertahanan dan melambung di atas mistar gawang.

  • Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Doku melepaskan tembakan terakhir

    Pada menit ke-68, Manchester City mencetak gol ketiga, setelah Jeremy Doku merebut bola dan menerobos ke dalam kotak penalti, sebelum melepaskan tendangan kaki kiri yang keras yang mendarat di sisi kanan kiper Robert Sanchez.

    Liam Rossineur melakukan dua pergantian pemain pada menit yang sama, dengan memasukkan Romeo Lavia dan Alejandro Garnacho menggantikan Andre Santos dan Estevao, dalam upaya untuk menghidupkan kembali tim.

    Upaya Chelsea terus berlanjut, di mana Kokorela melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang melebar tipis di samping tiang gawang, sementara João Pedro juga membuang peluang lain dengan sundulan yang melebar jauh dari gawang.

  • Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Pergantian pemain di akhir pertandingan... dan pesan yang kuat

    Pep Guardiola melakukan tiga pergantian pemain, dengan menarik keluar Ryan Sherki, Jérémy Doku, dan Bernardo Silva, serta memasukkan Phil Foden, Sávio Moreira, dan Mateo Kovačić.

    Rosiner juga merespons pada menit ke-82 dengan memasukkan Dario Isogo dan William Delap menggantikan Moises Caicedo dan João Pedro, namun Chelsea gagal mengubah skor, sehingga pertandingan berakhir dengan kemenangan telak 3-0 untuk Manchester City.

    Dengan kemenangan ini, Manchester City menegaskan tekadnya untuk terus mengejar posisi puncak, sekaligus mengirimkan pesan jelas kepada Arsenal bahwa perebutan gelar juara belum berakhir.

