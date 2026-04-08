Al Ittihad v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Video: Latihan terakhir Roshen... Al-Ittihad bersiap menghadapi Asia Elite setelah menelan kekalahan telak dari Neom

Al Ittihad vs Neom SC
Al Ittihad
Neom SC
Saudi Pro League
Arab Saudi

Ketegangan terasa sangat kental dalam pertandingan tersebut

Klub Al-Ittihad Jeddah menutup rangkaian pertandingannya di Liga Roshen, menjelang dimulainya babak gugur Liga Champions Asia, dengan kekalahan telak dari Neom.

Al-Ittihad kalah dari Neom dengan skor 3-4, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya, hari Rabu ini, di Stadion Pangeran Abdullah Al-Faisal, pada putaran ke-29 Liga Roshen.

Neom membuka skor pada menit ketiga melalui Saeed bin Rahma, sebelum Luciano Rodriguez menambah gol kedua pada menit ke-16.

Yusuf Al-Nusairi berhasil memperkecil ketertinggalan, setelah mencetak dua gol berturut-turut pada menit ke-38 dan ke-44.

Meskipun Husam Awar mencetak gol ketiga untuk Al-Ittihad pada menit ke-49, Neom menyamakan kedudukan melalui Muhannad Al-Saad pada menit ke-55, dan mencetak gol penentu kemenangan melalui Alaa Al-Hajji pada menit pertama waktu tambahan.

  • Kekalahan Kesembilan

    Kekalahan ini merupakan yang kesembilan yang dialami tim Al-Ittihad pada musim ini di Liga Roshen, sehingga total poinnya kini berada di angka 45, yang menempatkannya di peringkat keenam klasemen.

    Di sisi lain, Neom meraih kemenangan pertamanya atas tim-tim papan atas Liga Saudi, sehingga mengumpulkan 39 poin dan menempati peringkat kedelapan di klasemen.

    "Al-Amid" harus segera memulihkan keseimbangannya, sebelum memulai perjalanan di babak kualifikasi Liga Champions Asia Elite, saat menghadapi Al-Wahda dari Uni Emirat Arab, Selasa mendatang, di babak 16 besar.

  • Pengganti Diaby

    Pelatih asal Portugal, Sergio Conceição, yang menjabat sebagai pelatih kepala tim Al-Ittihad Jeddah, memutuskan untuk memasukkan kembali pemain asal Portugal, Roger Fernandes, ke dalam susunan pemain inti, guna menggantikan absennya pemain sayap asal Prancis, Moussa Diaby.

    Diaby absen dalam pertandingan melawan Neom, setelah dihukum larangan bermain dua pertandingan, akibat kartu merah langsung yang diterimanya dalam pertandingan sebelumnya melawan Al-Hazm, pada putaran ke-27 Liga Roshen.

    Selain itu, pelatih asal Portugal tersebut juga memasukkan kembali pemain asal Aljazair, Hossam Aouar, ke dalam susunan pemain inti, menggantikan Ahmed Al-Ghamdi yang duduk di bangku cadangan.

    Susunan pemain Al-Ittihad adalah sebagai berikut:

    Penjaga gawang: Bredraž Raiković

    Barisan pertahanan: Muhannad Al-Shanqiti - Danilo Pereira - Carlo Simic - Hassan Kadash

    Lini tengah: Fabinho - Hossam Aouar - Faisal Al-Ghamdi

    Lini depan: Roger Fernandes - Youssef Al-Nusairi - Steven Bergwijn

  • Gol cepat

    Pertandingan dimulai dengan klub Neom yang lebih dulu mencetak gol, tepatnya pada menit ketiga, berkat pemain asal Aljazair, Saïd Benrahma, yang menyarangkan umpan silang ke gawang Al-Ittihad.

    Meskipun Raikovic awalnya berhasil menahan bola dari pemain Uruguay Luciano Rodríguez, serta dari Benrahma, wasit tetap mengesahkan gol tersebut setelah memeriksa tayangan ulang video, dengan alasan bola telah melewati garis gawang.

  • Tendangan Ben Rahma

    Said Benrahma melepaskan tendangan baru ke gawang Rajković pada menit kedelapan pertandingan, namun bola melebar di sisi kanan tiang gawang.

    Pada menit ke-14, Ben Rahma melepaskan tendangan baru ke gawang Rajkovic, kali ini dari tendangan bebas, namun bola juga melebar di samping tiang kanan.

  • Gol kedua

    Pada menit ke-16, Luciano Rodríguez mencetak gol kedua untuk tim Neom, setelah lolos sendirian ke gawang Raiković dari sisi kiri, lalu melepaskan tendangan datar ke sisi kiri kiper Serbia itu yang hanya bisa melihat bola masuk ke gawang.

  • Perubahan dini

    Pada menit ke-23, Conceição memutuskan untuk melakukan pergantian cepat dengan memasukkan pemain sayap Abdulrahman Al-Aboud menggantikan Faisal Al-Ghamdi, dalam upaya untuk mengejar ketertinggalan.

  • Dua-duanya dari Al-Nusairi

    Youssef El-Nassiri berhasil memperkecil ketertinggalan tim Al-Ittihad pada menit ke-38, setelah berhasil lolos sendirian ke gawang Neom, sebelum dengan cerdik mencetak gol ke gawang lawan.

    Pada menit terakhir babak pertama, Al-Nusairi sendiri menyamakan kedudukan, setelah mencetak gol keduanya dan gol kedua bagi timnya, setelah kembali berhadapan satu lawan satu dengan kiper Neom dari dalam kotak penalti.

  • Tujuan dari bea cukai

    Al-Ittihad memulai babak kedua dengan kuat, di mana Hossam Awar mencetak gol ketiga pada menit ke-49, berkat tendangan sudut yang disundul oleh Danilo Pereira ke arah pemain Aljazair itu di depan gawang yang kosong.

  • Hasil imbang untuk Neom

    Pada menit ke-54, Raiković menggagalkan upaya Luciano Rodríguez untuk mencetak gol keduanya dan gol ketiga bagi timnya, setelah ia menepis tendangan datar sang pemain dan mengarahkannya menjadi tendangan sudut.

    Namun, tendangan sudut yang sama itulah yang membawa tim Neom menyamakan kedudukan pada menit berikutnya, setelah Muhannad Al Saad menyundul bola umpan silang tersebut ke dalam gawang.

  • Gol penentu

    Neom berhasil mencetak gol penentu kemenangan pada menit pertama tambahan waktu, berkat serangan ganda.

    Said Benrahma berhadapan satu lawan satu dengan kiper Raikovic, melepaskan tembakan yang membentur tiang gawang, namun bola memantul kembali dan sampai ke Alaa Al-Hajji yang dengan cerdik mengarahkan bola ke dalam gawang.

