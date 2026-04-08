Video: Latihan terakhir Roshen... Al-Ittihad bersiap menghadapi Asia Elite setelah menelan kekalahan telak dari Neom

Klub Al-Ittihad Jeddah menutup rangkaian pertandingannya di Liga Roshen, menjelang dimulainya babak gugur Liga Champions Asia, dengan kekalahan telak dari Neom.

Al-Ittihad kalah dari Neom dengan skor 3-4, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya, hari Rabu ini, di Stadion Pangeran Abdullah Al-Faisal, pada putaran ke-29 Liga Roshen.

Neom membuka skor pada menit ketiga melalui Saeed bin Rahma, sebelum Luciano Rodriguez menambah gol kedua pada menit ke-16.

Yusuf Al-Nusairi berhasil memperkecil ketertinggalan, setelah mencetak dua gol berturut-turut pada menit ke-38 dan ke-44.

Meskipun Husam Awar mencetak gol ketiga untuk Al-Ittihad pada menit ke-49, Neom menyamakan kedudukan melalui Muhannad Al-Saad pada menit ke-55, dan mencetak gol penentu kemenangan melalui Alaa Al-Hajji pada menit pertama waktu tambahan.