Insiden itu digambarkan sebagai hal yang sangat mengkhawatirkan oleh para saksi di lokasi, karena Safonov tidak langsung bisa berdiri kembali. Rekaman di media sosial dan kesaksian para saksi mata menyoroti ketegangan yang terasa saat skuad PSG menyaksikan kejadian tersebut.

Salah satu pengamat mencatat betapa seriusnya situasi itu, dengan menyatakan kerasnya benturan yang diterima Matvey Safonov saat pemanasan prapertandingan PSG sambil mengungkapkan kekhawatiran atas kondisi pemain tersebut sesaat setelah insiden.

Meski insiden jatuhnya itu menakutkan, tim medis tidak langsung mencoretnya dari pertandingan tersebut. Mereka terus memantau kondisinya di ruang ganti untuk menentukan apakah ia mengalami gegar otak atau cedera lain yang akan mencegahnya tampil.