Hanya dua hari sebelum pertandingan, pesulap Ghana yang terkenal, Nana Kwaku Bonsam, melontarkan peringatan yang menarik perhatian: “Saya sedang mengincar Harry Kane,” lalu pada Selasa malam, Ghana bermain imbang tanpa gol melawan Inggris, di mana pasukan asuhan pelatih Thomas Tuchel yang dipimpin Harry Kane tidak mampu menembus pertahanan kokoh The Black Stars, meskipun melancarkan serangan bertubi-tubi dan menguasai pertandingan hampir sepenuhnya.
Nana Kwaku Bonsam, yang dijuluki “Setan Rabu”, secara terbuka menyatakan bahwa ia mengerahkan kemampuan spiritualnya untuk menetralkan kapten timnas Inggris dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim di Grup 12 Piala Dunia 2026.