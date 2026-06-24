Video: Kane membuat semua orang tercengang... Apakah pesulap Ghana itu menepati janjinya?

Saat momen yang dinantikan oleh setiap penyerang di dunia itu tiba, Kane justru menyia-nyiakannya. Pada menit ke-87, sundulan Nico O’Reilly membentur mistar gawang, dan bola jatuh tepat di depan Kane dengan gawang yang kosong, namun ia justru melepaskan tendangan yang melambung di atas mistar gawang, sehingga menimbulkan keheranan bersama.

Kane berkata setelah pertandingan: “Saya menunggu bola memantul dan itu terjadi, tapi saya tidak bisa mengendalikannya. Begitulah kadang-kadang bola, dan saya mengetahuinya dengan baik sebagai penyerang profesional.”

Di detik-detik terakhir waktu tambahan, Johei nyaris mencetak gol, namun sundulannya dihalau dari garis gawang, sehingga pertandingan berakhir imbang tanpa gol yang tidak memuaskan siapa pun.

Dengan hasil ini, timnas Inggris mencatatkan hasil imbang tanpa gol ke-13 dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia, melampaui tim mana pun dalam statistik memalukan ini, mengingat Brasil di peringkat kedua hanya mencapai angka 9.

Di sisi lain, Ghana meninggalkan Boston dengan satu poin berharga yang hampir memastikan tempat mereka di babak 32 besar untuk pertama kalinya sejak 2010, jika mereka berhasil menciptakan kejutan melawan Kroasia. Adapun Bonsam, ia belum mengeluarkan komentar apa pun hingga saat ini.