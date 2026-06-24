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England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Video: Kane membuat semua orang tercengang... Apakah pesulap Ghana itu menepati janjinya?

England vs Ghana
England
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World Cup
H. Kane
C. Ronaldo
Inggris
Ghana
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Portugal

Kapten Inggris tersandung di saat-saat krusial

Hanya dua hari sebelum pertandingan, pesulap Ghana yang terkenal, Nana Kwaku Bonsam, melontarkan peringatan yang menarik perhatian: “Saya sedang mengincar Harry Kane,” lalu pada Selasa malam, Ghana bermain imbang tanpa gol melawan Inggris, di mana pasukan asuhan pelatih Thomas Tuchel yang dipimpin Harry Kane tidak mampu menembus pertahanan kokoh The Black Stars, meskipun melancarkan serangan bertubi-tubi dan menguasai pertandingan hampir sepenuhnya.

Nana Kwaku Bonsam, yang dijuluki “Setan Rabu”, secara terbuka menyatakan bahwa ia mengerahkan kemampuan spiritualnya untuk menetralkan kapten timnas Inggris dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim di Grup 12 Piala Dunia 2026.

  • Tujuan yang berbeda... "Saya sudah membuktikan kemampuan saya sebelumnya"

    Kali ini, tujuannya berbeda dan lebih menarik bagi pers internasional. Kane memasuki pertandingan dalam kondisi terbaiknya setelah mencetak dua gol dalam kemenangan 4-2 atas Kroasia, serta semakin mendekati rekor bersejarah: hanya satu gol lagi yang memisahkannya dari melampaui Gary Lineker sebagai pencetak gol terbanyak asal Inggris dalam sejarah Piala Dunia.

    Bonsam mengatakan kepada surat kabar Daily Star: “Saya sedang mengincar Harry Kane. Saya sudah membuktikan kemampuan saya sebelumnya, dan saya tahu apa yang harus saya lakukan untuk menghentikannya. Saya terkenal dengan prediksi-prediksi saya. Saya tidak berharap dia mengalami cedera serius. Cukup jika dia berhenti memengaruhi pertandingan tim saya.”

    Timnas Inggris menguasai jalannya pertandingan dan menguasai bola sebesar 79%, yang merupakan persentase tertinggi yang dicatat oleh tim mana pun tanpa mencetak gol dalam pertandingan Piala Dunia selama enam dekade: pertahanan Ghana sangat efektif dan kokoh, serta menolak untuk runtuh.

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    Ini bukanlah penampilan pertamanya; si "pesulap" itu sendiri pernah mengklaim bahwa Cristiano Ronaldo mengalami cedera lutut pada Piala Dunia 2014, sebelum pertandingan melawan Ghana, namun pengaruhnya mungkin tidak cukup kuat untuk menembus “aura” kehebatan Ronaldo saat itu, sehingga sang Don mencetak gol kemenangan 2-1, sementara bek Black Stars, John Boye, mencetak gol bunuh diri... mungkin akibat efek sebaliknya dari si dukun terkenal itu!

  • Kejutan besar... Ken menyia-nyiakan peluang termudah!

    Saat momen yang dinantikan oleh setiap penyerang di dunia itu tiba, Kane justru menyia-nyiakannya. Pada menit ke-87, sundulan Nico O’Reilly membentur mistar gawang, dan bola jatuh tepat di depan Kane dengan gawang yang kosong, namun ia justru melepaskan tendangan yang melambung di atas mistar gawang, sehingga menimbulkan keheranan bersama.

    Kane berkata setelah pertandingan: “Saya menunggu bola memantul dan itu terjadi, tapi saya tidak bisa mengendalikannya. Begitulah kadang-kadang bola, dan saya mengetahuinya dengan baik sebagai penyerang profesional.”

    Di detik-detik terakhir waktu tambahan, Johei nyaris mencetak gol, namun sundulannya dihalau dari garis gawang, sehingga pertandingan berakhir imbang tanpa gol yang tidak memuaskan siapa pun.

    Dengan hasil ini, timnas Inggris mencatatkan hasil imbang tanpa gol ke-13 dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia, melampaui tim mana pun dalam statistik memalukan ini, mengingat Brasil di peringkat kedua hanya mencapai angka 9.

    Di sisi lain, Ghana meninggalkan Boston dengan satu poin berharga yang hampir memastikan tempat mereka di babak 32 besar untuk pertama kalinya sejak 2010, jika mereka berhasil menciptakan kejutan melawan Kroasia. Adapun Bonsam, ia belum mengeluarkan komentar apa pun hingga saat ini.

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