Birmingham City v Blackburn Rovers - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport
VIDEO: Jude Bellingham tampil dalam tifo luar biasa Birmingham yang terinspirasi dari Peaky Blinders

Jude Bellingham tetap menjadi jantung dari Birmingham City, bahkan bertahun-tahun setelah ia hengkang ke Borussia Dortmund dan kemudian ke Real Madrid. Menjelang laga Championship melawan Blackburn Rovers, klub asal Inggris itu memutuskan untuk merayakan salah satu lulusan akademi terkemuka mereka dengan penghormatan yang benar-benar unik berupa tifo.

  • Penghormatan untuk Bellingham dan Peaky Blinders

    Birmingham tak pernah menyembunyikan kebanggaan mereka terhadap Bellingham, pemain berbakat yang melakukan debutnya di tim utama pada usia 16 tahun sebelum memulai karier kelas dunia. Sebelum pertandingan melawan Blackburn pada Sabtu lalu, para penggemar di St Andrew's memamerkan tifo raksasa yang memadukan sejarah sepak bola klub dengan ketenaran kota tersebut di dunia perfilman. Tampilan tersebut menampilkan Bellingham bersama legenda klub Trevor Francis dan Tommy Shelby, tokoh utama ikonik dari serial populer Peaky Blinders, yang berlatar di kota tersebut.

  • Sebuah tifo yang memadukan warisan dan dunia perfilman

    Keputusan untuk memasukkan karakter Shelby, yang diperankan oleh Cillian Murphy, berakar pada sejarah industri Birmingham yang kental dalam serial tersebut. Seiring dengan dirilisnya film baru, 'Peaky Blinders: The Immortal Man', klub ini berupaya menjembatani kesenjangan antara budaya pop dan lapangan sepak bola. Namun, pelaksanaan pengumuman di media sosial, yang menampilkan akun resmi klub menandai Netflix, membuat beberapa pendukung bingung apakah langkah tersebut merupakan penghormatan yang tulus atau sekadar promosi komersial.


  • Reaksi negatif di media sosial meski mendapat dukungan dari Bellingham

    Meskipun ada yang menghargai upaya artistik tersebut, reaksi di media sosial jauh dari kata bulat.

    Banyak penggemar yang menanggapi postingan Birmingham dengan cepat menyebut langkah tersebut sebagai 'memalukan' atau 'cringe', terutama karena branding yang berlebihan dalam pengumuman digital tersebut. Meskipun ada kontroversi, bintang Real Madrid Bellingham membagikan ulang tifo tersebut di akun Instagram pribadinya.

    Kekalahan di lapangan semakin memperparah ketegangan

    Sore itu berakhir kurang menyenangkan bagi The Blues, karena kemeriahan di tribun penonton dengan cepat teredam oleh hasil buruk di lapangan. Birmingham harus menelan kekalahan 1-0 dari Blackburn yang sedang terpuruk, dengan Todd Cantwell mencetak gol penentu kemenangan. Manajer Chris Davies yang sedang berada di bawah tekanan kini menghadapi sorotan yang semakin tajam karena performa klub terus merosot, meski telah ada berbagai penghormatan besar-besaran kepada para legenda mereka.