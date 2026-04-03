VIDEO: Jude Bellingham tampil dalam tifo luar biasa Birmingham yang terinspirasi dari Peaky Blinders
Penghormatan untuk Bellingham dan Peaky Blinders
Birmingham tak pernah menyembunyikan kebanggaan mereka terhadap Bellingham, pemain berbakat yang melakukan debutnya di tim utama pada usia 16 tahun sebelum memulai karier kelas dunia. Sebelum pertandingan melawan Blackburn pada Sabtu lalu, para penggemar di St Andrew's memamerkan tifo raksasa yang memadukan sejarah sepak bola klub dengan ketenaran kota tersebut di dunia perfilman. Tampilan tersebut menampilkan Bellingham bersama legenda klub Trevor Francis dan Tommy Shelby, tokoh utama ikonik dari serial populer Peaky Blinders, yang berlatar di kota tersebut.
Sebuah tifo yang memadukan warisan dan dunia perfilman
Keputusan untuk memasukkan karakter Shelby, yang diperankan oleh Cillian Murphy, berakar pada sejarah industri Birmingham yang kental dalam serial tersebut. Seiring dengan dirilisnya film baru, 'Peaky Blinders: The Immortal Man', klub ini berupaya menjembatani kesenjangan antara budaya pop dan lapangan sepak bola. Namun, pelaksanaan pengumuman di media sosial, yang menampilkan akun resmi klub menandai Netflix, membuat beberapa pendukung bingung apakah langkah tersebut merupakan penghormatan yang tulus atau sekadar promosi komersial.
Reaksi negatif di media sosial meski mendapat dukungan dari Bellingham
Meskipun ada yang menghargai upaya artistik tersebut, reaksi di media sosial jauh dari kata bulat.
Banyak penggemar yang menanggapi postingan Birmingham dengan cepat menyebut langkah tersebut sebagai 'memalukan' atau 'cringe', terutama karena branding yang berlebihan dalam pengumuman digital tersebut. Meskipun ada kontroversi, bintang Real Madrid Bellingham membagikan ulang tifo tersebut di akun Instagram pribadinya.
Kekalahan di lapangan semakin memperparah ketegangan
Sore itu berakhir kurang menyenangkan bagi The Blues, karena kemeriahan di tribun penonton dengan cepat teredam oleh hasil buruk di lapangan. Birmingham harus menelan kekalahan 1-0 dari Blackburn yang sedang terpuruk, dengan Todd Cantwell mencetak gol penentu kemenangan. Manajer Chris Davies yang sedang berada di bawah tekanan kini menghadapi sorotan yang semakin tajam karena performa klub terus merosot, meski telah ada berbagai penghormatan besar-besaran kepada para legenda mereka.