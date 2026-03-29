VIDEO: Gerard Piqué menyebut Cristiano Ronaldo lebih giat daripada Lionel Messi dalam dunia sepak bola
Dalam wawancara dengan The Late Run, mantan pemain timnas Spanyol Piqué menyampaikan sudut pandang unik mengenai kedua pemain tersebut. Setelah menyaksikan kehebatan mereka secara langsung—pertama bersama Ronaldo di Manchester United dan kemudian bersama Messi selama era keemasan ketika Barcelona mendominasi berbagai ajang kompetisi—bek yang telah gantung sepatu ini memberikan analisis mendalam mengenai apa yang membedakan kedua ikon tersebut.
'Mesin' versus 'bakat murni'
“Bagi saya, Messi adalah yang terbaik di dunia. Saya belum pernah melihat siapa pun yang memiliki bakat setinggi ini, tapi Cristiano memang seperti mesin yang berlatih tanpa henti setiap hari,” jelas Piqué. “Dalam hal etos kerja, saya belum pernah melihat siapa pun yang mempersiapkan diri sebaik dia; dia ingin menjadi yang terbaik. Tapi dalam hal bakat, Messi lebih unggul. Saya menempatkan Messi sebagai pemain terbaik di dunia, dan Cristiano berada di urutan kedua dengan selisih yang sangat tipis. Mereka adalah pemain terbaik dalam sejarah.”
Dominasi Messi di akademi Barcelona sejak awal
Saat mengenang masa-masa awal mereka di akademi Barca, Piqué mengingat betapa hebatnya Messi saat masih bermain di level junior. “Saya mulai bermain bersamanya saat berusia 13 tahun, dan dia benar-benar luar biasa. Kami sering menang dengan skor 15-0, 20-0, dan dia mencetak banyak gol,” kenangnya. “Ada pertanyaan mengenai postur tubuhnya, karena dia sangat pendek. Tidak seperti Ronaldo, yang bertubuh kuat dan memiliki keterampilan tinggi. Dia juga dulu bermain sebagai pemain sayap, bukan sebagai penyerang. Selama kariernya, dia tahu posisi di mana dia bisa lebih berpengaruh dan mencetak banyak gol.”
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Messi dan Ronaldo?
Saat karier gemilang mereka memasuki babak akhir, kedua legenda ini masih mengincar pencapaian bersejarah. Di usia 41 tahun, Ronaldo terus berjuang tanpa henti untuk mencetak 1.000 gol sepanjang kariernya sebelum gantung sepatu. Sementara itu, Messi yang berusia 38 tahun terus memukau para penggemar di Major League Soccer, di mana Inter Miami menikmati kehadirannya yang luar biasa. Namun, kedua ikon ini tetap sangat fokus pada Piala Dunia yang akan datang. Sementara maestro asal Argentina itu berharap dapat mempertahankan gelar juara dunia yang prestisius bagi negaranya, rivalnya dari Portugal sangat ingin menaklukkan satu-satunya turnamen besar yang belum pernah dimenangkannya, dengan tujuan membawa Portugal meraih gelar juara Piala Dunia pertamanya.