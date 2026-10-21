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Manchester City v AEK Athens - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Video: Ejekan luas terhadap stadion City: Dan mereka ingin bersaing dengan Real Madrid!

Manchester City vs AEK Athens
Manchester City
AEK Athens
Champions League
E. Maresca
Real Madrid
Inggris
Yunani
Italia
Spanyol

Pemandangan memalukan di Stadion Etihad

Manchester City meraih kemenangan telak atas tim AEK Athena pada Selasa malam, dalam pekan ketiga fase liga Liga Champions Eropa, namun perbincangan yang muncul setelah laga justru mengarah ke jumlah kursi kosong di Stadion Etihad, yang hanya terisi dua pertiga.

Setelah renovasi yang masih terus berlangsung, Stadion Etihad kini mampu menampung 61.038 penonton, namun kehadiran resmi di laga melawan AEK tidak melebihi 40.024 penonton, menurut surat kabar Mirror.

Surat kabar tersebut menyatakan: "Hal ini tidaklah mengejutkan, sebab laga tersebut kerap kali menampakkan adanya kursi-kursi biru yang kosong.

Laga ini merupakan pertandingan ketiga Manchester City di kandangnya dalam kurun waktu 7 hari, setelah kekalahan dari Paris Saint-Germain dan kemenangan atas Ipswich.

Perlu dicatat pula bahwa tim AEK Athena bukanlah tim yang diunggulkan untuk menang, di mana Manchester City diperkirakan akan meraih kemenangan yang relatif mudah, dan hal itu terwujud (5-1) berkat hat-trick Phil Foden, serta dua gol Elliot Anderson dan Rayan Cherki.


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  • Maresca angkat bicara

    Enzo Maresca, pelatih kepala tim, tidak menunjukkan kekhawatiran sama sekali soal kehadiran penonton, dan ia menyatakan kepada para wartawan usai laga: "Saya rasa kehadiran penonton di stadion sudah bagus. Pada laga terakhir melawan Ipswich mereka berada dalam puncak antusiasme, dan pekan depan ada dua laga melawan Brighton, dan saya tidak ragu bahwa atmosfernya akan luar biasa lagi".

    Para pendukung Manchester City baru-baru ini menggelar protes menyusul putusan bersalah yang dikeluarkan oleh sebuah komisi independen, yang kini mengancam keberadaan tim di Liga Primer Inggris. Banding telah diajukan, namun hukuman bagi klub berupa pengurangan poin yang besar dan degradasi masih termasuk dalam kemungkinan yang ada.

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  • Ejekan luas: menyaingi pendapatan Real Madrid?

    Potongan gambar dari Stadion Etihad pun menyebar di media sosial, memicu gelombang cibiran.

    Para pengguna kembali mengangkat stereotip yang sudah lazim bahwa Manchester City kesulitan mengisi tribun stadionnya bahkan di laga-laga turnamen Eropa paling penting sekalipun.

    Menurut situs Tribuna, salah seorang suporter menulis dengan nada sinis: "Hadirin sekalian, inilah laga Liga Champions Eropa."

    Yang lain pun tak menyia-nyiakan kesempatan untuk menyindir banyaknya kursi kosong di tribun stadion Manchester City. Seorang lainnya berkomentar: "Sulit dipercaya betapa kosongnya tempat ini."

    Yang ketiga menambahkan: "Meski begitu, mereka masih saja mencoba meyakinkan kita bahwa mereka mampu menyaingi Real Madrid dari sisi pendapatan."

    Sementara yang lain memakai permainan kata dengan menggabungkan kata "empty" (kosong) dan (stadion) Etihad, lalu berkata: "Singkatnya, inilah si (Emptyhad)."

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