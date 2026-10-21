Video: Ejekan luas terhadap stadion City: Dan mereka ingin bersaing dengan Real Madrid!

Manchester City meraih kemenangan telak atas tim AEK Athena pada Selasa malam, dalam pekan ketiga fase liga Liga Champions Eropa, namun perbincangan yang muncul setelah laga justru mengarah ke jumlah kursi kosong di Stadion Etihad, yang hanya terisi dua pertiga.

Setelah renovasi yang masih terus berlangsung, Stadion Etihad kini mampu menampung 61.038 penonton, namun kehadiran resmi di laga melawan AEK tidak melebihi 40.024 penonton, menurut surat kabar Mirror.

Surat kabar tersebut menyatakan: "Hal ini tidaklah mengejutkan, sebab laga tersebut kerap kali menampakkan adanya kursi-kursi biru yang kosong.

Laga ini merupakan pertandingan ketiga Manchester City di kandangnya dalam kurun waktu 7 hari, setelah kekalahan dari Paris Saint-Germain dan kemenangan atas Ipswich.

Perlu dicatat pula bahwa tim AEK Athena bukanlah tim yang diunggulkan untuk menang, di mana Manchester City diperkirakan akan meraih kemenangan yang relatif mudah, dan hal itu terwujud (5-1) berkat hat-trick Phil Foden, serta dua gol Elliot Anderson dan Rayan Cherki.





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