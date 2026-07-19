Diterjemahkan oleh
VIDEO: David Beckham terkejut saat penonton mencemooh legenda Inggris itu karena prediksinya mengenai final Piala Dunia
Beckham bermain aman di New York
Dalam momen tegang yang langka bagi salah satu tokoh paling populer di dunia sepak bola, Beckham dicemooh oleh para penggemar di acara Fanatics Fest di New York. Saat berbicara mengenai dilema memilih di antara kedua finalis, pria berusia 51 tahun itu mengungkapkan ikatan yang mendalam dengan kedua tim. Beckham menghabiskan beberapa tahun penuh prestasi di La Liga bersama Real Madrid dan telah menjalin ikatan pribadi maupun profesional yang erat dengan ikon Argentina, Lionel Messi, sejak membawanya ke MLS.
"Saya akan bersikap netral. Saya tidak tahu siapa yang akan menang. Saya ingin Lionel tampil luar biasa karena dia adalah sosok dan pemain yang luar biasa. Namun, Spanyol akan menjadi lawan yang tangguh. Saya tidak akan menyebutkan siapa yang menurut saya akan menang. Saya hanya akan bersikap netral dan menikmati pertandingan ini," kata Beckham.
Tonton klipnya
Penjelasan diplomatis mengenai sikap netral tersebut
Menanggapi reaksi tersebut dengan santai, Beckham menanggapi ejekan itu dengan tawa sebelum mengakui betapa tidak biasa rasanya menjadi sasaran kritik semacam itu. Jawaban Beckham tidak disambut baik oleh penonton karena mereka ingin mendengarnya menyebut nama sebuah tim. “Sudah lama saya tidak dicemooh. Saya tidak menyangka hal ini akan terjadi di sini,” kata Beckham.
“Saya pernah bermain di Spanyol, jadi saya sangat menyayangi Spanyol sebagai sebuah negara dan tentu saja tim sepak bolanya. Menurut saya, mereka telah tampil luar biasa di Piala Dunia ini dan pantas berada di final,” jelas Beckham.
“Adapun Argentina, mereka memiliki Lionel. Dia adalah pemain yang luar biasa, sosok yang luar biasa dengan nilai-nilai yang tepat, dan dia memperlakukan semua orang sebagaimana mestinya.”
- (C)Getty Images
Kekecewaan mendalam setelah Inggris tersingkir dari Piala Dunia
Sikap netral sang legenda ini muncul tak lama setelah ia terlihat merasakan emosi yang mendalam akibat tersingkirnya Inggris dari turnamen di tangan Argentina. Rekaman yang viral memperlihatkan Beckham tampak hancur di tribun penonton, menundukkan kepala, dan seolah menahan air mata saat Three Lions gagal melaju di semifinal.
Terlepas dari rasa sakit akibat kekalahan tersebut, ia tetap bersikap profesional dan mendukung upaya tim nasional melalui media sosial. Dalam pesan yang ditujukan kepada jutaan pengikutnya di Instagram, Beckham membagikan perasaannya mengenai perjalanan tersebut, dengan menyatakan: “Ini memang patah hati bagi kita semua, namun kenangan ini menginspirasi dan akan abadi selamanya… Terima kasih kepada tim kami, para penggemar, dan negara kami atas apa yang telah kalian berikan kepada kami di Piala Dunia ini.”
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami