VIDEO: David Beckham terkejut saat penonton mencemooh legenda Inggris itu karena prediksinya mengenai final Piala Dunia

Dalam momen tegang yang langka bagi salah satu tokoh paling populer di dunia sepak bola, Beckham dicemooh oleh para penggemar di acara Fanatics Fest di New York. Saat berbicara mengenai dilema memilih di antara kedua finalis, pria berusia 51 tahun itu mengungkapkan ikatan yang mendalam dengan kedua tim. Beckham menghabiskan beberapa tahun penuh prestasi di La Liga bersama Real Madrid dan telah menjalin ikatan pribadi maupun profesional yang erat dengan ikon Argentina, Lionel Messi, sejak membawanya ke MLS.

"Saya akan bersikap netral. Saya tidak tahu siapa yang akan menang. Saya ingin Lionel tampil luar biasa karena dia adalah sosok dan pemain yang luar biasa. Namun, Spanyol akan menjadi lawan yang tangguh. Saya tidak akan menyebutkan siapa yang menurut saya akan menang. Saya hanya akan bersikap netral dan menikmati pertandingan ini," kata Beckham.