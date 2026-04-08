Al Ahli v Al Hilal: King's Cup Semi Final

Video: Benzema memimpin pesta gol Al-Hilal di Al-Khalid... dan menekan Al-Nassr

Hattrick Benzema dan gol penentu dari Salem Al-Dossari memberi "Al-Zaeem" kemenangan telak

Al-Hilal meraih kemenangan telak atas tim tamu Al-Khaloud dengan skor 6-0, dalam pertandingan yang digelar Rabu malam di Stadion "Al-Mamlakah Arena" dalam rangkaian pertandingan pekan ke-29 Liga Roshen Saudi musim 2025-2026. 

Hasil ini membawa Al-Hilal kembali ke jalur kemenangan setelah imbang melawan Al-Taawoun pada putaran sebelumnya, sehingga semakin mendekati puncak klasemen yang saat ini ditempati Al-Nassr dengan selisih hanya dua poin.

  • Awal yang menjanjikan

    Pertandingan ini dimulai dengan sangat seru; belum genap sepuluh menit sejak peluit kick-off dibunyikan, Al-Hilal sudah berhasil menguasai permainan sejak awal dan mencetak dua gol berturut-turut untuk unggul telak atas tamunya, Al-Khaloud.

    Tuan rumah menguasai jalannya pertandingan sejak awal, memanfaatkan peluang yang ada untuk membuka skor lebih awal melalui Muteb Al-Harbi, sebelum Karim Benzema menambah dua gol.

    Tiga puluh menit pertama menampilkan performa menyerang yang luar biasa dari Al-Hilal, yang menegaskan keunggulan teknis dan taktisnya atas Al-Khaloud yang tampil defensif hampir sepanjang pertandingan.

  • Al-Harbi mencuri perhatian dari Salem

    Pertandingan dimulai dengan tempo yang cepat, di mana Salem Al-Dossari membuang peluang emas untuk membawa Al-Hilal unggul pada menit kedua, setelah tendangannya melebar jauh dari gawang kiper Juan Cuzani.

    Namun, balasan yang menentukan segera datang, saat Muteb Al-Harbi berhasil mencetak gol pertama Al-Hilal pada menit ketujuh, memanfaatkan umpan terobosan dari Sergej Milinković-Savić.

  • Hattrick kedua Benzema bersama Al-Hilal

    Benzema berhasil mencetak tiga gol ke gawang Al-Khulud pada menit ke-9, 31, dan 45+5, yang merupakan hat-trick kedua bagi penyerang Prancis tersebut bersama Al-Hilal dalam 7 pertandingan yang telah dilakoninya sejauh ini, sehingga menambah koleksi golnya menjadi 8 gol serta dua assist.

    Pada menit ke-9, Al-Hilal menambah gol kedua melalui Karim Benzema, dalam sebuah momen yang membuat pertandingan dihentikan selama beberapa menit karena wasit kembali ke ruang video untuk memastikan keabsahan gol tersebut.

    Pada menit ke-29, Al-Hilal mendapat tendangan penalti. Karim Benzema maju untuk mengeksekusinya, namun striker Prancis itu gagal mencetak gol setelah kiper Al-Khaloud melakukan penyelamatan gemilang, sebelum bola memantul di depan penyerang Al-Hilal yang kemudian memasukkannya ke gawang.

    Pada menit ke-45+4, Karim Benzema mencetak gol ketiganya ke gawang Al-Khaloud.

  • Salem ikut serta dalam Festival Gol

    Salem Al-Dossari mencuri perhatian dalam pertandingan yang diwarnai hujan gol ini, saat ia mencetak gol kelima pada menit ke-56 melalui serangan terorganisir yang dieksekusi dengan apik, di mana Murad Al-Hosawi berhasil mengirimkan umpan terobosan kepada rekan setimnya.

    Pertahanan Al-Khaloud benar-benar runtuh, yang mendorong Al-Hilal untuk mencetak lebih banyak gol. Pada menit ke-75, Leonardo mencetak gol keenam setelah menerima umpan terobosan dari Benzema.

  • Al-Hilal Tetap di Posisi Kedua

    Setelah kemenangan telak Al-Hilal atas Al-Khulud dalam pertandingan yang digelar hari Rabu ini, pada putaran ke-29 Liga Profesional Saudi, sang Juara tetap mempertahankan posisinya di peringkat kedua klasemen dengan raihan 65 poin dari 27 pertandingan (19 kemenangan dan 8 hasil imbang tanpa kekalahan). 

    Al-Hilal berada di belakang Al-Nassr yang memimpin klasemen dengan 55 poin (dengan selisih gol yang besar untuk keunggulan Al-Hilal), sehingga persaingan perebutan gelar tetap memanas di sisa putaran. 

    Sedangkan Al-Khulud, kembali menelan kekalahan telak yang membuatnya tetap berada di peringkat ke-14 dengan hanya mengumpulkan 26 poin, serta catatan pertahanan yang lemah yang mencerminkan sulitnya misinya untuk menjauh dari zona degradasi. 

