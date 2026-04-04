Video: Badai Haland menghancurkan Liverpool... dan menambah keraguan seputar Slott

Pemain Mesir Mohamed Salah semakin menambah kekecewaan timnya saat menghadapi Manchester City setelah Liverpool mendapat tendangan penalti pada menit ke-65 pertandingan. Pemain asal Mesir itu yang mengambil tendangan tersebut, namun kiper Manchester City, Trafford, berhasil menahannya.

Salah sebelumnya telah mengumumkan bahwa ia akan hengkang dari skuad Liverpool pada akhir musim ini, meskipun kontraknya dengan The Reds masih berlaku hingga musim panas 2027.

Perlu dicatat bahwa masa depan pelatih asal Belanda, Arne Slot, di Liverpool dipenuhi dengan banyak keraguan, setelah penurunan drastis dalam hasil The Reds musim ini.



