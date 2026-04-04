Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter Final

Video: Badai Haland menghancurkan Liverpool... dan menambah keraguan seputar Slott

E. Haaland
A. Slot
M. Salah
Manchester City
Liverpool
FA Cup
Norwegia
Belanda
Mesir
Inggris

Salah gagal menyaingi penampilan gemilang bintang Norwegia itu

Manchester City meraih kemenangan telak atas Liverpool dengan skor 4-0, hari Sabtu ini, dalam pertandingan perempat final Piala FA.

Gol-gol City dicetak oleh Erling Haaland yang mencetak hat-trick pada menit ke-39, 45, dan 57, serta Antonio Semino pada menit ke-50.

  • Tendangan Salah dan balasan dari timur

    Bintang Mesir Mohamed Salah mendapati dirinya berada di ruang kosong di dalam kotak penalti City pada menit ke-15, di mana ia melepaskan tendangan keras, namun salah satu bek City berhasil menghalau bola dengan gemilang dan mencegahnya masuk ke gawang.

    Winger Prancis Ryan Cherki membalas pada menit ke-17 melalui tendangan keras dan mendadak dari dalam kotak penalti, namun pertahanan berhasil menghalau bola dari garis gawang.

  • Kesalahan Van Dijk dan Hukuman untuk Haaland

    Bek Liverpool, Virgil van Dijk, melakukan kesalahan fatal dengan menjatuhkan bintang Manchester City, Nico O'Reilly, di dalam kotak penalti pada menit ke-37 babak pertama, sehingga memberikan tendangan penalti bagi tim asuhan Pep Guardiola.

    Penyerang Norwegia Erling Haaland berhasil mengeksekusi tendangan penalti tersebut dengan sukses ke gawang kiper Giorgi Mamardashvili.

    Haaland kemudian menambah keunggulan Manchester City, setelah menerima umpan apik dari Antoine Semenyo pada masa injury time babak pertama, di mana ia melompat dan menyundul bola ke sudut kiri gawang Liverpool.

  • Seminio menentukan hasil pertandingan

    Antonio Semino berhasil memastikan kemenangan tim asuhan Pep Guardiola pada menit ke-50, setelah menerima umpan brilian di dalam kotak penalti dan melihat kiper Giorgi Mamardashvili sudah maju dari gawangnya, lalu melepaskan tendangan "lob" dengan sangat cerdik yang menggetarkan jala gawang.

    Haaland menambah gol keempat setelah menerima umpan akurat di dalam kotak penalti dan berhadapan langsung dengan kiper, lalu melepaskan tendangan keras yang menggetarkan jala gawang.

  • Kekecewaan Salah

    Pemain Mesir Mohamed Salah semakin menambah kekecewaan timnya saat menghadapi Manchester City setelah Liverpool mendapat tendangan penalti pada menit ke-65 pertandingan. Pemain asal Mesir itu yang mengambil tendangan tersebut, namun kiper Manchester City, Trafford, berhasil menahannya.

    Salah sebelumnya telah mengumumkan bahwa ia akan hengkang dari skuad Liverpool pada akhir musim ini, meskipun kontraknya dengan The Reds masih berlaku hingga musim panas 2027.

    Perlu dicatat bahwa masa depan pelatih asal Belanda, Arne Slot, di Liverpool dipenuhi dengan banyak keraguan, setelah penurunan drastis dalam hasil The Reds musim ini.

