Video: Al-Owais Menyelamatkan Arab Saudi dari Badai Uruguay pada Malam yang Bersejarah

Mohammed Al-Owais, kiper tim nasional Saudi Arabia, membawa “Al-Akhdar” meraih hasil imbang yang menegangkan melawan Uruguay dengan skor 1-1, dalam laga putaran pertama Piala Dunia 2026, sebuah pertandingan yang menampilkan penampilan gemilang “The Green Octopus” selama 90 menit.

Dengan hasil imbang ini, perolehan poin semua tim di Grup 8 naik menjadi satu poin, setelah Spanyol imbang dengan Cape Verde dalam pertandingan lain, sehingga keempat tim memiliki jumlah poin yang sama, dengan Uruguay dan Arab Saudi unggul hanya berdasarkan selisih gol, yang semakin memanaskan persaingan awal untuk dua tiket lolos ke babak berikutnya.

Dua putaran berikutnya diperkirakan akan menyajikan persaingan sengit di dalam grup, mengingat kesetaraan level dan poin, yang menjadikan setiap pertandingan sebagai “final dini” dalam perjalanan menuju babak gugur.

Abdulilah Al-Omari mencetak gol tunggal Arab Saudi pada menit ke-41, sementara Maximiliano Araujo menyamakan kedudukan (menit ke-80).