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FBL-WC-2026-MATCH13-KSA-URUAFP
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Diterjemahkan oleh

Video: Al-Owais Menyelamatkan Arab Saudi dari Badai Uruguay pada Malam yang Bersejarah

Saudi Arabia vs Uruguay
Saudi Arabia
Uruguay
World Cup
Arab Saudi
Uruguay
AS

Tim Hijau Menjadi Sorotan di Piala Dunia Amerika

Mohammed Al-Owais, kiper tim nasional Saudi Arabia, membawa “Al-Akhdar” meraih hasil imbang yang menegangkan melawan Uruguay dengan skor 1-1, dalam laga putaran pertama Piala Dunia 2026, sebuah pertandingan yang menampilkan penampilan gemilang “The Green Octopus” selama 90 menit.

Dengan hasil imbang ini, perolehan poin semua tim di Grup 8 naik menjadi satu poin, setelah Spanyol imbang dengan Cape Verde dalam pertandingan lain, sehingga keempat tim memiliki jumlah poin yang sama, dengan Uruguay dan Arab Saudi unggul hanya berdasarkan selisih gol, yang semakin memanaskan persaingan awal untuk dua tiket lolos ke babak berikutnya.

Dua putaran berikutnya diperkirakan akan menyajikan persaingan sengit di dalam grup, mengingat kesetaraan level dan poin, yang menjadikan setiap pertandingan sebagai “final dini” dalam perjalanan menuju babak gugur.

Abdulilah Al-Omari mencetak gol tunggal Arab Saudi pada menit ke-41, sementara Maximiliano Araujo menyamakan kedudukan (menit ke-80).

  • Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Awal yang hati-hati

    Pertandingan dimulai dengan hati-hati dari kedua belah pihak, sebelum tim Uruguay menciptakan peluang berbahaya pertamanya pada menit kelima, saat mereka melepaskan tendangan keras, namun Mohammed Al-Owais tampil sigap dan menepisnya dengan mantap, sehingga gawangnya tetap bersih.

    Tim Hijau membalas pada menit ke-18 melalui kaptennya, Salem Al-Dossari, yang melepaskan tendangan dari luar kotak penalti, namun bola melebar jauh dari gawang tanpa menimbulkan ancaman nyata bagi kiper Uruguay.

    Timnas Uruguay terus menekan untuk mencari gol pembuka, dan hampir mencapainya pada menit ke-30 setelah salah satu pemainnya melompat untuk menyundul bola berbahaya dari dalam kotak penalti, namun Al-Owais terus tampil gemilang dan menepis bola dengan cerdik di tengah sorakan penonton Saudi.

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  • Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Al-Omari memberi keunggulan kepada timnas

    Pada menit ke-36, tim Saudi mendapat peluang menjanjikan setelah Musab Al-Juwair mengirim umpan terobosan yang akurat ke belakang barisan pertahanan, namun bek Mosquera melakukan intervensi di detik-detik terakhir dan menghalau bola sebelum sampai ke penyerang Saudi.

    Tim Hijau kembali mengancam gawang Uruguay pada menit ke-38 setelah tendangan sudut, yang sampai ke Abdulilah Al-Omari yang melepaskan tendangan keras, namun kiper Uruguay tampil gemilang dan menepisnya sehingga skor tetap imbang.

    Tim Saudi tidak menunggu lama, karena Abdulilah Al-Omari berhasil menembus pertahanan Uruguay pada menit ke-40, setelah menyambar bola yang memantul dari kiper akibat upaya Saudi di dalam kotak penalti, dan mencetak gol untuk membawa tim Hijau unggul tanpa balasan.




  • FBL-WC-2026-MATCH13-KSA-URUAFP

    Teks Latin

    Timnas Uruguay terus menguasai jalannya pertandingan pada babak kedua, memanfaatkan strategi bertahan yang diterapkan timnas Saudi untuk mempertahankan keunggulan mereka, dan meningkatkan serangan demi mencari gol penyama kedudukan.

    Peluang paling berbahaya dalam pertandingan ini terjadi pada menit ke-60, ketika bola sampai ke Manuel Ogarti di tepi kotak penalti, yang kemudian melepaskan tendangan keras yang melesat melewati Mohammed Al-Owais, namun bola itu membentur tiang kiri di tengah ketegangan di tribun penonton, sebelum kembali ke lapangan, sehingga "Al-Akhdar" lolos dari gol yang pasti dan tetap memimpin.

    Upaya Uruguay untuk menyamakan kedudukan terus berlanjut, di mana Mohammed Al-Owais kembali tampil gemilang pada menit ke-67, setelah dengan cemerlang menahan tendangan keras dari gelandang bintang Federico Valverde, yang memanfaatkan ruang di depan kotak penalti dan melepaskan bola berbahaya ke arah gawang, namun kiper tim hijau itu hadir dengan reaksi yang luar biasa, untuk terus mempertahankan keunggulan timnya dan menegaskan layak mendapat gelar pemain terbaik hingga saat itu.


  • FBL-WC-2026-MATCH13-KSA-URUAFP

    Hasil imbang yang mengejutkan

    Pada menit ke-80 pertandingan, timnas Uruguay berhasil menyamakan kedudukan melawan timnas Arab Saudi, setelah Maximiliano Araujo mencetak gol indah dengan menyambar bola pantulan dari kiper Mohammed Al-Owais di dalam kotak penalti, lalu melepaskan tendangan keras yang menggetarkan jala gawang tanpa bisa dihalau oleh barisan pertahanan.

    Gol tersebut tercipta setelah tekanan terus-menerus dari tim Uruguay pada menit-menit akhir, memanfaatkan mundurnya “Al-Akhdar” secara relatif untuk mempertahankan keunggulannya, sehingga mampu membalikkan keadaan dan memanaskan kembali suasana pertandingan di tengah persaingan sengit antara kedua tim untuk memperebutkan poin pertama di grup.

    Namun, ketegangan tidak berhenti di situ, karena Al-Owais terus tampil gemilang di menit-menit akhir pertandingan, menyelamatkan tim Saudi dari dua gol yang hampir tercipta oleh Federico Valverde, melalui penyelamatan luar biasa yang mencerminkan reaksi cepat dan ketenangannya di bawah tekanan, sehingga "Al-Akhdar" tetap bertahan dalam pertandingan meskipun Uruguay terus menekan di momen-momen krusial.





  • Malam yang bersejarah

    Pertandingan antara Arab Saudi dan Uruguay menjadi malam bersejarah bagi timnas Arab Saudi, terutama bagi Abdulilah Al-Omari yang menjadi bek pertama yang mencetak gol dalam pertandingan pembuka sepanjang sejarah partisipasi timnas Arab Saudi.

    Dia juga menjadi pemain pertama dari timnas Saudi yang mencetak gol pembuka dalam pertandingan pembuka timnas Saudi, setelah pertandingan melawan Belanda pada tahun 1994.

    Dari segi statistik, Mohammed Al-Owais adalah pemain terbaik dalam pertandingan tersebut, setelah berhasil menggagalkan 9 upaya, 4 di antaranya terjadi di dalam kotak penalti.

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