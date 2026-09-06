Akun MSA berkomentar: "Aku berharap pernyataan pemain ini tidak dianggap angin lalu, sebelumnya Ronaldo juga sudah pernah bicara dan mengancam tapi tidak ada tindakan apa pun, dan hari ini Felix mengancam serta memberi peringatan."
Sementara itu, "Mohammed Al-Tamimi" berpendapat bahwa Felix harus dilepas setelah pernyataannya, ia berkata: "Depak permanen.. ancaman terang-terangan."
Akun "Fawaris Al-Jazira" berkomentar: "Inilah akhir dari geng Portugal, sudah tiba waktunya membersihkan olahraga kita dari mereka."
Klub Al Nassr merekrut Joao Felix pada musim panas 2025, datang dari Chelsea, dan sejak saat itu ia mencetak 30 gol serta memberikan 22 assist dalam 53 pertandingan yang dijalaninya bersama Al-Alami di seluruh ajang, menurut Transfermarkt.