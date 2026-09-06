Selepas laga, kamera menangkap perselisihan antara Felix dan asisten wasit, saat pemain asal Portugal itu terlihat dalam keadaan emosi, sehingga cuplikan tersebut dengan cepat menyebar di media sosial dan memicu reaksi luas di kalangan suporter kedua klub.

Namun kontroversi tidak berhenti pada insiden itu, sebab Felix menyulut krisis baru saat melewati mixed zone, setelah ia berkata menanggapi salah satu jurnalis yang menanyainya soal pertandingan: "Kalau saya bicara, saya akan membongkar liga ini".

Ucapan itu memicu reaksi kemarahan, sebab sejumlah pengamat menganggapnya sebagai tindakan yang berlebihan yang tidak sekadar mengkritik jalannya pertandingan atau keputusan wasit, melainkan meluas ke seluruh kompetisi, tanpa alasan.

Felix tidak menampilkan level yang diharapkan sepanjang laga, dan ia juga tidak mampu menjebol gawang Al Ittihad.