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Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Video: "Aku akan membongkar liga ini", Felix picu kemarahan warga Saudi

Al Ittihad vs Al Nassr FC
Al Ittihad
Al Nassr FC
Saudi Pro League
J. Felix
Arab Saudi
Portugal

Serangan tidak beralasan setelah kekalahan Al Ittihad

Pemain asal Portugal, Joao Felix, bintang Al-Nassr, memicu gelombang kekecewaan luas di kalangan suporter Saudi setelah dirinya gagal menahan amarah usai kekalahan dari Al-Ittihad.

Hal itu terjadi setelah Al-Nassr kalah dari rival beratnya, Al-Ittihad, dengan skor 2-1, pada Sabtu malam, di Stadion Al-Inma di Jeddah, dalam laga pekan kelima Liga Roshn Saudi Pro League.

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  • Felix memicu krisis yang tak beralasan

    Selepas laga, kamera menangkap perselisihan antara Felix dan asisten wasit, saat pemain asal Portugal itu terlihat dalam keadaan emosi, sehingga cuplikan tersebut dengan cepat menyebar di media sosial dan memicu reaksi luas di kalangan suporter kedua klub.

    Namun kontroversi tidak berhenti pada insiden itu, sebab Felix menyulut krisis baru saat melewati mixed zone, setelah ia berkata menanggapi salah satu jurnalis yang menanyainya soal pertandingan: "Kalau saya bicara, saya akan membongkar liga ini".

    Ucapan itu memicu reaksi kemarahan, sebab sejumlah pengamat menganggapnya sebagai tindakan yang berlebihan yang tidak sekadar mengkritik jalannya pertandingan atau keputusan wasit, melainkan meluas ke seluruh kompetisi, tanpa alasan.

    Felix tidak menampilkan level yang diharapkan sepanjang laga, dan ia juga tidak mampu menjebol gawang Al Ittihad.

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  • Kemarahan besar Tuntutan untuk penyelidikan

    Publik Saudi tidak menerima serangan dari Felix, dan hal itu terlihat dari reaksi mereka terhadap video yang beredar dan diunggah oleh akun surat kabar Okaz melalui platform X.

    Akun "Hashem" merasa heran dengan pernyataan Felix dan mengecam: "Apa maksudnya aku menang atau merusak!".

    Musa berkata: "Ini adalah tuduhan yang jelas dan terang-terangan serta pencemaran terhadap integritas kompetisi Saudi, dia harus diinvestigasi".

  • Akun MSA berkomentar: "Aku berharap pernyataan pemain ini tidak dianggap angin lalu, sebelumnya Ronaldo juga sudah pernah bicara dan mengancam tapi tidak ada tindakan apa pun, dan hari ini Felix mengancam serta memberi peringatan."

    Sementara itu, "Mohammed Al-Tamimi" berpendapat bahwa Felix harus dilepas setelah pernyataannya, ia berkata: "Depak permanen.. ancaman terang-terangan."

    Akun "Fawaris Al-Jazira" berkomentar: "Inilah akhir dari geng Portugal, sudah tiba waktunya membersihkan olahraga kita dari mereka."

    Klub Al Nassr merekrut Joao Felix pada musim panas 2025, datang dari Chelsea, dan sejak saat itu ia mencetak 30 gol serta memberikan 22 assist dalam 53 pertandingan yang dijalaninya bersama Al-Alami di seluruh ajang, menurut Transfermarkt.

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