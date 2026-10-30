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أبها والاتحادx/abhaFC
GOAL
Diterjemahkan oleh

Video: Abha Hukum Al Ittihad dalam Laga Penuh Blunder Fatal

Abha vs Al Ittihad
Abha
Al Ittihad
Saudi Pro League
Arab Saudi

Al-Ameed merebut kemenangan dramatis

Pertandingan berikutnya
ITT

ITT

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02 Nov 2026

ALA

ALA

ABH

ABH

Saudi Pro League

05 Nov 2026

ALS

ALS

Al Ittihad harus puas dengan hasil imbang mengecewakan saat bertandang ke markas Abha dengan skor (1-1), dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada petang hari ini, Jumat, dalam ajang pekan kedua belas Liga Roshn Saudi untuk para profesional, setelah "Sang Komandan" harus membayar mahal kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan sepanjang laga, sehingga menyia-nyiakan dua poin berharga dalam persaingan menuju posisi puncak.

Al Ittihad memasuki laga ini dengan ambisi meraih tiga poin dan melanjutkan tekanan terhadap tim-tim pemuncak klasemen, namun mereka tidak mampu menerjemahkan keunggulan menjadi kemenangan, sehingga memberi Abha peluang untuk keluar dengan hasil positif meski tengah kesulitan di tabel klasemen.

Dengan hasil ini, Al Ittihad menambah koleksi poinnya menjadi 24 poin di posisi keempat, sementara Abha mencapai poin ketiga, sehingga tetap berada di posisi terakhir pada tabel klasemen Liga Roshn.

  • Pukulan Dini

    Pertandingan tidak berjalan sesuai dengan perhitungan Al Ittihad sejak awal, setelah mereka menerima pukulan dini dengan keluarnya pemain asal Kolombia, Richard Rios, karena cedera pada menit ketujuh, akibat tekel keras saat memperebutkan bola.

    Ia meninggalkan lapangan dengan menahan sakit akibat cedera di tengah kesulitan yang jelas untuk berjalan, dan pelatih Jens Vesing terpaksa memasukkan Ahmed Al Ghamdi sebagai penggantinya. Momen itu memicu kekhawatiran di dalam tim, terutama dengan semakin dekatnya pertandingan Asia melawan Al Ain.

  • Gol Awar yang dianulir menambah frustrasi

    Masalah Al-Ittihad tidak berhenti pada pergantian pemain yang terpaksa dilakukan, karena pertandingan juga menyaksikan dianulirnya gol Houssem Aouar, yang membuat tim kehilangan peluang untuk mengubah usaha-usaha ofensifnya menjadi gol, serta menambah kerumitan laga bagi para pemain asuhan pelatih Jens Fisinger.

    Gol itu dianulir karena adanya handball oleh pemain Portugal, Danilo Pereira, yang melepaskan tendangan pada awalnya sebelum bola lepas dari penjaga gawang dan kembali ke Aouar.

  • Awar bawa Al-Ittihad unggul, teknologi video kembali turun tangan

    Al Ittihad memasuki babak kedua dengan tekanan yang lebih besar untuk mencari celah membongkar blok pertahanan lawan, dan Houssem Aouar berhasil menerjemahkan salah satu percobaan menjadi gol keunggulan pada menit ke-52, setelah merobek gawang Abha, demi memberikan timnya keunggulan yang diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memastikan kemenangan lebih awal.

    Setelah gol itu, Al Ittihad berusaha memperbesar keunggulannya, namun gagal memanfaatkan peluang yang tersedia untuk mematikan pertandingan, sementara Facing melakukan beberapa perubahan pada susunan pemainnya, di antaranya memasukkan Georges Eleninkhina dan Marwan Al Sahafi menggantikan sejumlah pemain lini depan, demi memanfaatkan ruang yang muncul seiring majunya Abha.

    Menit ke-82 menjadi momen berpengaruh dalam jalannya pertandingan, setelah Al Ittihad mengira telah mencetak gol kedua yang akan sangat mendekatkan mereka pada tiga poin, namun teknologi VAR turun tangan dan membatalkan gol tersebut, sehingga selisih tetap satu gol, dan Abha mendapatkan suntikan moral untuk melanjutkan upaya serangannya.

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  • Abha mencuri hasil imbang, Al Ittihad kehilangan dua poin

    Abha memanfaatkan skor yang masih menggantung dan meningkatkan tekanannya di menit-menit akhir, sebelum pemain pengganti Faisal Al-Sabiani berhasil mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-87, memanfaatkan serangan cepat dan absennya pengawalan pertahanan yang dibutuhkan di dalam kotak penalti Al-Ittihad, sehingga mengejutkan tim tamu dan mengembalikan pertandingan ke titik awal.

    Al-Ittihad tidak mampu merebut kembali keunggulannya pada menit-menit tersisa, hingga harus puas dengan hasil imbang melawan tim juru kunci, sebuah hasil yang merupakan pemborosan dua poin yang sangat dibutuhkan tim untuk melanjutkan pengejaran terhadap tim-tim papan atas, sementara Abha pulang dengan satu poin berharga setelah pertandingan yang mereka jalani dengan kesulitan di lini belakang, namun tetap bertahan pada peluang mereka hingga saat-saat terakhir.

Pertandingan berikutnya
ITT

ITT

AFC Champions League Elite

02 Nov 2026

ALA

ALA

ABH

ABH

Saudi Pro League

05 Nov 2026

ALS

ALS