Video: Abha Hukum Al Ittihad dalam Laga Penuh Blunder Fatal

Al Ittihad harus puas dengan hasil imbang mengecewakan saat bertandang ke markas Abha dengan skor (1-1), dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada petang hari ini, Jumat, dalam ajang pekan kedua belas Liga Roshn Saudi untuk para profesional, setelah "Sang Komandan" harus membayar mahal kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan sepanjang laga, sehingga menyia-nyiakan dua poin berharga dalam persaingan menuju posisi puncak.

Al Ittihad memasuki laga ini dengan ambisi meraih tiga poin dan melanjutkan tekanan terhadap tim-tim pemuncak klasemen, namun mereka tidak mampu menerjemahkan keunggulan menjadi kemenangan, sehingga memberi Abha peluang untuk keluar dengan hasil positif meski tengah kesulitan di tabel klasemen.

Dengan hasil ini, Al Ittihad menambah koleksi poinnya menjadi 24 poin di posisi keempat, sementara Abha mencapai poin ketiga, sehingga tetap berada di posisi terakhir pada tabel klasemen Liga Roshn.