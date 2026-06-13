Untuk pertama kalinya dalam kariernya: Leon Goretzka terancam mengalami pengalaman pahit pasca Piala Dunia

Dalam dua pertandingan uji coba terakhir melawan Finlandia (4-0) dan Amerika Serikat (2-1), Goretzka hanya bermain selama total sepuluh menit. Pada pertandingan pembuka Piala Dunia melawan Curacao pada hari Minggu, ia akan duduk di bangku cadangan. Dengan demikian, Goretzka juga memulai turnamen besar keempatnya hanya sebagai pemain cadangan. Namun, hal itu tidak berarti apa-apa baginya secara pribadi, karena dalam tiga turnamen sebelumnya, ia selalu masuk ke dalam starting eleven pada suatu saat selama turnamen berlangsung (meskipun hal itu tidak pernah membawa kesuksesan).

Pada Piala Dunia 2018, Goretzka pertama kali diturunkan pada pertandingan terakhir fase grup melawan Korea Selatan—dan itu sebagai sayap kanan! Jerman kalah 0-2 dan tersingkir dengan memalukan. Pada 2021, Goretzka membawa Jerman ke babak 16 besar Euro sebagai pemain pengganti melawan Hungaria dan dengan demikian mendapatkan tempat di starting line-up melawan Inggris. Jerman kalah 0-2. Pada Piala Dunia 2022, Goretzka masuk ke starting eleven setelah kekalahan pada laga pembuka melawan Jepang. Meskipun meraih hasil imbang melawan Spanyol dan kemenangan melawan Kosta Rika, perjalanan mereka kembali berakhir di babak penyisihan grup.

Pada 2024, Nagelsmann tidak memanggilnya untuk Euro yang diselenggarakan di Jerman. Bahwa Goretzka kemudian kembali ke tim nasional dan bahkan menjadi pemain inti, secara keseluruhan sama mengejutkannya dengan degradasinya saat ini.