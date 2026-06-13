Di mana pun Leon Goretzka muncul — baik di Säbener Straße di München, saat bertanding tandang bersama FC Bayern, maupun di kamp persiapan Piala Dunia tim nasional Jerman di Winston-Salem — di mana pun ia berada, ia selalu menjadi pusat perhatian. Hal ini disebabkan oleh tren yang agak aneh, yang sudah berlangsung lebih dari setahun: Begitu para penggemar mengenali dirinya, mereka berseru memanggil namanya dengan nada yang ditarik panjang: "Goreeetzkaaa!"
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Untuk pertama kalinya dalam kariernya: Leon Goretzka terancam mengalami pengalaman pahit pasca Piala Dunia
Hal ini tampaknya sudah mulai sangat mengganggu sang pemain berusia 31 tahun itu sendiri maupun rekan-rekannya. Namun, tak ada jalan keluar. Termasuk di media sosial, di mana setiap postingan Goretzka dibanjiri ratusan komentar terkait.
Sementara ia tanpa sengaja menjadi sorotan karena hal ini, secara olahraga ia saat ini hanya memainkan peran pendukung di tim nasional. Selama persiapan Piala Dunia, Goretzka kalah bersaing dengan Felix Nmecha dari Borussia Dortmund untuk posisi di sisi Aleksandar Pavlovic di lini tengah. Pelatih tim nasional Julian Nagelsmann lebih mengutamakan kualitas umpan dan kelincahan Nmecha daripada fisik dan pengalaman Goretzka. Selain bek kiri David Raum, pemain Munich yang akan hengkang ini menjadi pihak yang paling dirugikan dalam persiapan tersebut.
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Leon Goretzka kalah dalam persaingan dengan Felix Nmecha
Dalam dua pertandingan uji coba terakhir melawan Finlandia (4-0) dan Amerika Serikat (2-1), Goretzka hanya bermain selama total sepuluh menit. Pada pertandingan pembuka Piala Dunia melawan Curacao pada hari Minggu, ia akan duduk di bangku cadangan. Dengan demikian, Goretzka juga memulai turnamen besar keempatnya hanya sebagai pemain cadangan. Namun, hal itu tidak berarti apa-apa baginya secara pribadi, karena dalam tiga turnamen sebelumnya, ia selalu masuk ke dalam starting eleven pada suatu saat selama turnamen berlangsung (meskipun hal itu tidak pernah membawa kesuksesan).
Pada Piala Dunia 2018, Goretzka pertama kali diturunkan pada pertandingan terakhir fase grup melawan Korea Selatan—dan itu sebagai sayap kanan! Jerman kalah 0-2 dan tersingkir dengan memalukan. Pada 2021, Goretzka membawa Jerman ke babak 16 besar Euro sebagai pemain pengganti melawan Hungaria dan dengan demikian mendapatkan tempat di starting line-up melawan Inggris. Jerman kalah 0-2. Pada Piala Dunia 2022, Goretzka masuk ke starting eleven setelah kekalahan pada laga pembuka melawan Jepang. Meskipun meraih hasil imbang melawan Spanyol dan kemenangan melawan Kosta Rika, perjalanan mereka kembali berakhir di babak penyisihan grup.
Pada 2024, Nagelsmann tidak memanggilnya untuk Euro yang diselenggarakan di Jerman. Bahwa Goretzka kemudian kembali ke tim nasional dan bahkan menjadi pemain inti, secara keseluruhan sama mengejutkannya dengan degradasinya saat ini.
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Leon Goretzka tampaknya sudah memastikan tempatnya di tim inti untuk Piala Dunia
Di FC Bayern, Goretzka tak pernah melampaui peran sebagai pemain cadangan dalam laga-laga besar musim ini. Meskipun demikian, Nagelsmann tiba-tiba mulai mempercayainya secara konsisten. Dalam kualifikasi Piala Dunia pada musim gugur, Goretzka masuk dalam starting eleven di lima dari enam pertandingan dan sebagian besar menunjukkan performa yang bagus. Dalam wawancara sensasionalnya dengan majalah kicker pada awal Maret, Nagelsmann bahkan secara signifikan mengaitkan kemenangan penting melawan Irlandia Utara dengan kontribusi Goretzka: "Jika dia tidak bermain di sana, kami pasti tidak akan menang, karena dia telah menghalau 60 bola dengan sundulan."
Selain itu, pelatih timnas Jerman itu menjanjikan tempat reguler bagi Goretzka di Piala Dunia: "Saat ini, Leon Goretzka, meskipun minim waktu bermain di Bayern, memiliki peluang bagus untuk bermain dan memainkan peran serupa seperti di kualifikasi Piala Dunia." Goretzka diharapkan mengambil "peran yang lebih ofensif" dalam formasi ganda gelandang bersama Pavlovic atau Nmecha. Mengenai duo yang kini menjadi favoritnya, Nagelsmann saat itu hanya mengatakan: "Salah satu dari keduanya pasti memiliki peluang bagus untuk bermain."
Pada pertandingan uji coba bulan Maret berikutnya, Goretzka sekali masuk starting eleven dan sekali masuk sebagai pemain pengganti. Setelah itu, ia mengalami fase terbaiknya musim ini bersama FC Bayern. Karena pelatih Vincent Kompany mengistirahatkan tim inti untuk pertandingan sistem gugur yang penting di kompetisi piala, Goretzka menjadi pemain tetap di Bundesliga yang sudah ditentukan. Dalam enam pertandingan terakhir, ia mencetak lima poin, bahkan sekali ia mengenakan ban kapten. Tepat setelah fase ini, Goretzka kehilangan tempatnya di tim nasional.
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Setelah hengkang dari FC Bayern: Di mana Leon Goretzka akan bermain pada musim depan?
Namun, itu bukanlah satu-satunya hal yang mungkin membebani Goretzka saat ini. Ada juga tanda tanya besar mengenai masa depannya. Kontrak Goretzka di FC Bayern tidak akan diperpanjang dan akan berakhir pada 30 Juni, yaitu di antara babak 32 besar dan 16 besar Piala Dunia. Mulai saat itu, berdasarkan situasi saat ini—dan untuk pertama kalinya dalam kariernya—ia akan menjadi pemain bebas.
Pada pertengahan Mei, penandatanganan kontraknya dengan AC Milan tampaknya hanya tinggal formalitas. Namun, pada hari pertandingan terakhir, Milan secara dramatis gagal lolos ke Liga Champions dan memecat jajaran kepemimpinan olahraga yang dipimpin oleh pelatih Massimiliano Allegri, direktur olahraga Igli Tare, dan ketua dewan direksi Giorgio Furlani.
Sejak saat itu, perekrutan Goretzka tidak lagi menjadi prioritas bagi klub tradisional Italia tersebut. Fokusnya kini beralih ke pencarian pemimpin baru. Sebenarnya, manajer tim nasional Austria Ralf Rangnick direncanakan akan datang sebagai direktur teknis dan Oliver Glasner sebagai pelatih - namun negosiasi dengan keduanya tampaknya terhenti. Selain itu, masih belum jelas apakah mereka - atau siapa pun yang akan mengisi posisi kosong tersebut - tertarik pada Goretzka.
Sementara itu, namanya juga masih dikaitkan dengan Atletico Madrid, yang sudah berusaha tanpa hasil untuk merekrutnya pada musim dingin lalu. Selain itu, beberapa klub dari Liga Premier dilaporkan juga memantau situasi Goretzka. Pada hari Jumat, The Athletic melaporkan bahwa klub MLS Chicago Fire juga sedang berusaha merekrutnya.
Goretzka sendiri selalu menghindar dari pertanyaan mengenai masa depannya dan terlihat sangat tenang. Bagaimanapun juga, Goretzka tampaknya memiliki banyak pilihan yang bagus. Namun, pertanyaan mengenai masa depan yang belum terjawab serta negosiasi yang berpotensi mengganggu selama Piala Dunia tetaplah tidak menguntungkan.