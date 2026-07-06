UEFA mengenai kasus Balogun: "Kami tak percaya, ini menciptakan preseden. Integritas permainan dan kredibilitas kompetisi terancam"

"Ketika kepastian aturan tidak lagi dijamin oleh pihak yang bertugas menjaganya, integritas permainan terancam dan kredibilitas sebuah kompetisi menjadi tercemar. Demikian pula, keputusan semacam itu menciptakan preseden dalam turnamen yang sedang berlangsung, di mana situasi serupa kini harus diperlakukan secara adil, yang justru merugikan kompetisi itu sendiri.





Sepak bola adalah olahraga yang paling dicintai di dunia karena merupakan permainan yang indah dan dipercaya karena dimainkan di mana-mana dengan aturan yang sama. Sebuah turnamen tidak pernah menjadi peristiwa yang terisolasi, dan jika menyangkut Piala Dunia, turnamen tersebut memiliki kekuatan untuk menimbulkan konsekuensi positif maupun negatif bagi seluruh dunia sepak bola.





Kami menyatakan ketidakpercayaan kami terhadap keputusan yang begitu belum pernah terjadi sebelumnya, tidak dapat dipahami, dan tidak dapat dibenarkan ini."