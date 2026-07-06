UEFA mengambil sikap tegas terkait kasus Balogun. Federasi Sepak Bola Eropa yang dipimpin oleh Aleksander Čeferin mengkritik keputusan FIFA, yang mencabut sanksi pengusiran terhadap penyerang asal Amerika Serikat tersebut sehingga ia dapat turun ke lapangan malam ini melawan Belgia: "Keputusan kemarin untuk menangguhkan penerapan skorsing otomatis satu pertandingan—sebagai akibat kartu merah yang dijatuhkan kepada pemain Folarin Balogun—selama masa percobaan satu tahun telah melampaui batas yang tak boleh dilanggar. Sepak bola, seperti olahraga lainnya, didasarkan pada aturan, yang menjadi landasan kompetisi yang adil, jujur, dan transparan. Terkadang aturan memang terbuka untuk interpretasi. Namun, tidak dalam kasus ini. Sanksi skorsing otomatis minimal satu hari akibat kartu merah bukanlah kewenangan diskresioner dan tidak memerlukan keputusan dari badan yang berwenang untuk diberlakukan. Ini adalah prinsip yang ditetapkan dalam peraturan, yang tidak dapat dikecualikan, apalagi di tengah-tengah turnamen di mana beberapa pemain lain berada dalam situasi yang sama dan telah menjalani skorsing mereka sesuai aturan.”
Diterjemahkan oleh
UEFA mengenai kasus Balogun: "Kami tak percaya, ini menciptakan preseden. Integritas permainan dan kredibilitas kompetisi terancam"
"KREDIBILITAS KOMPETISI TERANCAM"
"Ketika kepastian aturan tidak lagi dijamin oleh pihak yang bertugas menjaganya, integritas permainan terancam dan kredibilitas sebuah kompetisi menjadi tercemar. Demikian pula, keputusan semacam itu menciptakan preseden dalam turnamen yang sedang berlangsung, di mana situasi serupa kini harus diperlakukan secara adil, yang justru merugikan kompetisi itu sendiri.
Sepak bola adalah olahraga yang paling dicintai di dunia karena merupakan permainan yang indah dan dipercaya karena dimainkan di mana-mana dengan aturan yang sama. Sebuah turnamen tidak pernah menjadi peristiwa yang terisolasi, dan jika menyangkut Piala Dunia, turnamen tersebut memiliki kekuatan untuk menimbulkan konsekuensi positif maupun negatif bagi seluruh dunia sepak bola.
Kami menyatakan ketidakpercayaan kami terhadap keputusan yang begitu belum pernah terjadi sebelumnya, tidak dapat dipahami, dan tidak dapat dibenarkan ini."
MENGAPA SANKSI PENGUSIRAN TERHADAP BALOGUN DICABUT?
Folarin Balogun, yang diusir dari lapangan saat pertandingan babak 16 besar antara timnas AS dan Bosnia akibat pelanggaran terhadap Muharemovic, akan turun ke lapangan malam ini melawan Belgia. FIFA, untuk pertama kalinya dalam kompetisi ini, telah menerapkan Pasal 27 dari kode disiplin yang menyatakan bahwa "badan yudisial dapat memutuskan untuk menangguhkan, baik seluruhnya maupun sebagian, pelaksanaan sanksi disiplin".
KASUS SEBELUMNYA YANG MENIMPA RONALDO
Pada dasarnya ini adalah hukuman bersyarat, seperti yang terjadi pada Cristiano Ronaldo akibat sikutan yang dilakukannya terhadap O'Shea saat Portugal kalah dari Irlandia dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia: penyerang Al Nassr tersebut seharusnya menjalani skorsing selama 3 pertandingan, namun 2 di antaranya ditangguhkan, agar partisipasinya di babak penyisihan grup Piala Dunia tidak terancam. "Jika pihak yang mendapat sanksi yang ditangguhkan melakukan pelanggaran lain dengan sifat dan tingkat keparahan yang serupa selama masa percobaan — demikian tertulis dalam peraturan tersebut — penangguhan tersebut akan dicabut oleh badan yudisial dan sanksi akan diberlakukan tanpa mengurangi kemungkinan sanksi tambahan yang dijatuhkan atas pelanggaran baru tersebut."
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