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Tunggu saja... Kesaksian Fleck mengubah Hamza Abdulkarim menjadi senjata rahasia Mesir di Piala Dunia

FEATURES
Legacy
H. Abdelkarim
Barca Atletic
Egypt
World Cup
Belgium vs Egypt
Belgium
New Zealand vs Egypt
New Zealand
Egypt vs Iran
Iran
Mesir
Belgia
AS
Selandia Baru
Kanada
Iran

Kartu As di Tangan Hossam Hassan

Di setiap Piala Dunia, selalu ada momen ketika dunia sejenak berhenti untuk bertanya: Siapa dia? Seorang pemain yang tak pernah diperhitungkan, tak didahului oleh angka-angka fantastis, dan tak pernah menjadi sorotan media, namun tiba-tiba muncul dan mengubah jalannya turnamen.. Pada edisi 2026, nama tersebut mungkin berasal dari Mesir, dan mungkin datang dari tempat yang tidak biasa kita lihat pemain Arab: Akademi La Masia di Barcelona.

Beberapa bulan yang lalu, Hamza Abdel Karim (18 tahun) adalah penyerang berbakat di Al Ahly, dan hari ini dia menjadi orang Mesir pertama yang secara resmi mengenakan jersey Barcelona, berlatih di bawah pengawasan Hans Flick, dan namanya sudah masuk dalam daftar awal tim nasional Mesir untuk Piala Dunia. Perjalanan yang luar biasa dari Kairo ke Katalonia, dan dari Piala Dunia U-17 ke panggung sepak bola terbesar di dunia.

Kami tidak berbicara tentang keajaiban, dan tidak menciptakan legenda sebelum waktunya.. melainkan berbicara tentang bakat yang memiliki apa yang dicari sepak bola modern: kecerdasan dalam gerakan, ketenangan di depan gawang, dan karakter yang mampu menanggung tekanan jersey Barcelona di usia remaja.

Di episode ke-15 dan terakhir dari seri "Tunggu Mereka", kami mengulas profil pemain yang mungkin tidak akan menjadi starter di Piala Dunia, namun bisa saja mengakhiri turnamen sebagai salah satu nama terkemuka yang bersinar di hadapan dunia.

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  • Dari Tetsu ke La Masia: Perjalanan yang Tak Terduga

    Hamza Abdel Karim, yang lahir di Kairo pada tahun 2008, memulai karier sepak bolanya di tim junior Al Ahly. Di sana, ia bukan sekadar penyerang yang menjanjikan, melainkan pemain yang sudah lebih awal diturunkan bersama tim utama di Liga Champions Afrika dan Piala Mesir, yang memberinya pengalaman bertanding di level kontinental yang langka untuk usianya. 

    Lompatan besarnya terjadi pada musim dingin 2026, ketika Barcelona secara resmi mengumumkan peminjamannya dari Al Ahly hingga 30 Juni 2026 dengan opsi pembelian permanen, untuk bermain bersama Barcelona B di divisi ketiga Spanyol. 

    Kesepakatan itu tidak mudah; laporan media Arab menggambarkannya sebagai "persaingan sengit dengan Bayern Munich", dan berakhir dengan kemenangan Barcelona yang menjadikan Hamza sebagai pemain Mesir pertama yang mengenakan jersey Barcelona dalam sejarah. 

    Transfer ini juga mengungkap kerumitan administratif. Beberapa minggu setelah kedatangannya, Hamza kembali ke Kairo untuk mempercepat proses izin kerja, sebelum Barcelona memintanya kembali "dalam hitungan jam" setelah prosedur hampir selesai, sebuah langkah yang menegaskan bahwa klub menganggapnya sebagai proyek jangka panjang dan bukan sekadar eksperimen pemasaran.

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  • "Salah yang Baru" di La Masia: Apa yang dilihat Barcelona?

    Secara teknis, Hamza bukanlah penyerang konvensional; berbagai laporan menggambarkannya sebagai pemain yang selalu bergerak dan memiliki kemampuan menghubungkan serangan, ditambah dengan naluri mencetak gol yang menonjol yang membuatnya bersinar bersama timnas Mesir U-17, terutama di Piala Dunia U-17.

    Profil ini sesuai dengan apa yang dicari oleh para pejabat La Masia saat ini dalam kebijakan penguatan tim utama: seorang penyerang cerdas yang lebih banyak bergerak di antara lini daripada mengandalkan kekuatan fisik.

    Adapun adaptasinya, ia melakukannya dengan sangat cepat, di mana stasiun radio Spanyol "Cadena SER" mengungkapkan bahwa ia telah menjadi "salah satu nama yang paling menonjol di akademi Barcelona pada tahun 2026", setelah golnya yang memukau melawan Las Palmas U-19 di semifinal Copa del Campeones, saat ia berhadapan satu lawan satu dan melepaskan tendangan "lob" di atas kiper. Gol tersebut meningkatkan nilai pasarnya dalam beberapa minggu, dan membuat manajemen menganggap aktivasi klausul pembelian sebagai "masalah yang hampir pasti", yang baru-baru ini terjadi.

    Perhatian tidak lagi terbatas pada tim cadangan, karena pelatih Hans Flick telah menempatkannya di bawah pengawasan langsung, dan memutuskan untuk mempromosikannya bersama tiga talenta lainnya untuk masa persiapan musim panas bersama tim utama, sebagai tanda jelas bahwa klub mempersiapkannya untuk langkah berikutnya dan bukan hanya untuk bersaing di divisi ketiga.

    Julukan "Salah Baru" yang dilontarkan oleh beberapa platform Arab masih terlalu dini, namun hal itu menunjukkan besarnya ekspektasi. Perbedaannya adalah Salah meledak di Eropa setelah usia 20 tahun, sementara Hamza memasuki sistem Eropa saat berusia 18 tahun, di klub yang membangun proyeknya berdasarkan pemain muda.

  • Dari Piala Dunia U-17 hingga skuad senior: pemanggilan yang mengejutkan

    Karier internasional Hamza mengalami kemajuan yang luar biasa. Setelah tampil gemilang bersama timnas U-17 di Piala Dunia kategori tersebut, namanya tidak lagi hanya muncul di laporan-laporan tim junior. Pada Mei 2026, Ibrahim Hassan, manajer timnas senior Mesir, mengungkapkan bahwa Hamza masuk dalam daftar awal tim Firaun yang akan berpartisipasi di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

    Pemanggilan ini bukanlah sekadar formalitas, karena "Cadena SER" secara langsung mengaitkan perkembangan pesatnya di Barcelona dengan pemanggilan mendadak ke tim nasional senior, menganggapnya sebagai "salah satu kejutan paling menjanjikan dan tak terduga" di La Masia tahun ini.

    Sedangkan bagi staf pelatih timnas Mesir, di bawah kepemimpinan Hossam Hassan, kehadiran seorang penyerang yang berlatih setiap hari di lingkungan Barcelona memberikan tim opsi yang berbeda dari para penyerang lokal.

    Konteks ini juga menguntungkan Hamza, karena Mesir sedang mencari generasi baru setelah bertahun-tahun bergantung pada Mohamed Salah dan Trezeguet, dan pelatih membutuhkan pemain yang memiliki keberanian Eropa dan tidak gentar menghadapi tekanan. Lompatan dari tim nasional junior ke Piala Dunia dalam waktu kurang dari dua tahun adalah taruhan besar, tetapi sejalan dengan filosofi "tunggu saja mereka": bakat-bakat yang meledak karena ditempatkan di tempat yang tepat pada waktu yang tepat.

  • Kekuatan dan kelemahan: Apa yang dibutuhkan agar bisa meledak?

    Keunggulan utama Hamza adalah kecerdasan geraknya; ia tidak hanya berdiam di kotak penalti, melainkan menyerang ruang kosong, berkolaborasi dengan pemain sayap, dan memiliki sentuhan akhir yang tenang, seperti yang terlihat pada golnya melawan Las Palmas. Karakteristik ini membuatnya mampu beradaptasi dengan gaya permainan Barcelona yang mengutamakan umpan-umpan cepat dan pergerakan tanpa bola.

    Sedangkan kekuatan keduanya adalah karakternya, pindah ke Barcelona pada usia 18 tahun, menangani urusan izin tinggal dan tekanan media sebagai "pemain Mesir pertama di Barcelona", lalu kembali dengan cepat untuk menyelesaikan prosedur, semuanya menunjukkan kedewasaan mental yang langka. Selain itu, Flick tidak akan mempromosikan pemain ke tim utama kecuali ia melihat komitmen taktis, dan hal ini terjadi pada Hamza.

    Namun, kelemahan yang jelas tampaknya bersifat taktis, karena pengalamannya di level pertama sangat terbatas, penampilannya bersama Al-Ahly tidak konsisten, dan yang terpenting, tekanan psikologis dari julukan "Salah Baru" mungkin menjadi beban lebih daripada motivasi jika tidak dikelola secara media dengan benar.

    Bahaya sesungguhnya bukanlah teknis, melainkan waktu: jika ia bermain sebagai starter di Piala Dunia terlalu dini dan mendapat kritik, ia bisa terbakar. Oleh karena itu, peran staf teknis di Mesir dan Barcelona adalah melindungi jalur perkembangannya, bukan memanfaatkan momen kejayaannya.

  • Peran yang Diharapkan di Piala Dunia: Senjata Kejutan

    Dalam skema Mesir, Hamza tidak akan menjadi penyerang utama, karena secara logis ia akan masuk ke turnamen sebagai pemain pengganti, namun ia adalah pengganti yang istimewa: tidak dikenal oleh lawan-lawan, dipenuhi dengan filosofi Eropa, dan memiliki kemampuan untuk mengubah ritme permainan dalam 20 menit terakhir. Inilah tepatnya yang dibutuhkan Mesir saat menghadapi tim-tim yang bermain dengan formasi pertahanan yang rapat.

    Skenario ideal dimulai pada pertandingan kedua fase grup; jika skor imbang atau Mesir tertinggal, masuknya penyerang lincah asal La Masia bisa menciptakan kekacauan di pertahanan lawan yang kelelahan. Satu gol pada momen ini cukup untuk mengubah statusnya dari "bakat menjanjikan" menjadi "nama besar di Piala Dunia".

    Yang lebih penting dari gol itu adalah simbolismenya. Hamza adalah pemain Mesir pertama yang mencapai Piala Dunia dan terdaftar di Barcelona. Ini membuka pintu baru bagi sepak bola Mesir: jalan satu-satunya bukan lagi bersinar di level lokal lalu menjadi profesional pada usia 23 tahun, melainkan bakat dapat dikembangkan di Eropa sejak dini dan kembali ke tim nasional dalam kondisi siap.

    Oleh karena itu, judul episode "Tunggu Mereka" sangat cocok untuknya. Jangan menunggunya karena dia akan menjadi pencetak gol terbanyak di Piala Dunia, melainkan karena ini mungkin momen di mana persepsi dunia tentang penyerang Mesir berubah: dari penyerang yang kuat secara fisik, menjadi penyerang yang cerdas secara taktis, yang keluar dari La Masia.