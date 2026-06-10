Tunggu saja... Kesaksian Fleck mengubah Hamza Abdulkarim menjadi senjata rahasia Mesir di Piala Dunia

Di setiap Piala Dunia, selalu ada momen ketika dunia sejenak berhenti untuk bertanya: Siapa dia? Seorang pemain yang tak pernah diperhitungkan, tak didahului oleh angka-angka fantastis, dan tak pernah menjadi sorotan media, namun tiba-tiba muncul dan mengubah jalannya turnamen.. Pada edisi 2026, nama tersebut mungkin berasal dari Mesir, dan mungkin datang dari tempat yang tidak biasa kita lihat pemain Arab: Akademi La Masia di Barcelona.

Beberapa bulan yang lalu, Hamza Abdel Karim (18 tahun) adalah penyerang berbakat di Al Ahly, dan hari ini dia menjadi orang Mesir pertama yang secara resmi mengenakan jersey Barcelona, berlatih di bawah pengawasan Hans Flick, dan namanya sudah masuk dalam daftar awal tim nasional Mesir untuk Piala Dunia. Perjalanan yang luar biasa dari Kairo ke Katalonia, dan dari Piala Dunia U-17 ke panggung sepak bola terbesar di dunia.

Kami tidak berbicara tentang keajaiban, dan tidak menciptakan legenda sebelum waktunya.. melainkan berbicara tentang bakat yang memiliki apa yang dicari sepak bola modern: kecerdasan dalam gerakan, ketenangan di depan gawang, dan karakter yang mampu menanggung tekanan jersey Barcelona di usia remaja.

Di episode ke-15 dan terakhir dari seri "Tunggu Mereka", kami mengulas profil pemain yang mungkin tidak akan menjadi starter di Piala Dunia, namun bisa saja mengakhiri turnamen sebagai salah satu nama terkemuka yang bersinar di hadapan dunia.

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