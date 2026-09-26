Hakimi dijadwalkan menjalani persidangan pada 2027 dengan tuduhan pemerkosaan, menurut Foot01. Pemain internasional Maroko itu kini telah kehabisan upaya banding hukum terakhirnya, yang membuat kehadirannya di pengadilan tak terelakkan. Peristiwa yang diduga terjadi pada Februari 2023, dengan persidangan diformalkan pada Agustus 2025 setelah proses hukum berlangsung.

Kini setelah semua banding gagal, bek kanan itu menghadapi sorotan hukum yang signifikan sambil tetap membela klub Prancis tersebut. Keputusan pengadilan itu memicu perdebatan luas di sepak bola Prancis mengenai apakah sang pemain harus tetap aktif untuk klubnya.