(C)Getty Images
Diterjemahkan oleh
'Tunda kariernya!' - Bintang PSG Achraf Hakimi didesak menepi setelah sidang kasus pemerkosaan dikonfirmasi
Hakimi menghadapi jadwal sidang pada 2027
Hakimi dijadwalkan menjalani persidangan pada 2027 dengan tuduhan pemerkosaan, menurut Foot01. Pemain internasional Maroko itu kini telah kehabisan upaya banding hukum terakhirnya, yang membuat kehadirannya di pengadilan tak terelakkan. Peristiwa yang diduga terjadi pada Februari 2023, dengan persidangan diformalkan pada Agustus 2025 setelah proses hukum berlangsung.
Kini setelah semua banding gagal, bek kanan itu menghadapi sorotan hukum yang signifikan sambil tetap membela klub Prancis tersebut. Keputusan pengadilan itu memicu perdebatan luas di sepak bola Prancis mengenai apakah sang pemain harus tetap aktif untuk klubnya.
- Getty Images Sport
Pengamat menyerukan penangguhan karier secara langsung
Proses hukum yang masih berlangsung itu memicu reaksi keras dari pundit Prancis Poncet di media RMC. Berbicara di Les Grandes Gueules, komentator yang vokal itu berpendapat bahwa Hakimi seharusnya tidak bermain selagi menunggu persidangan.
Poncet, yang mengaku sebagai pendukung PSG, menegaskan bahwa etika harus diprioritaskan di atas kepentingan olahraga. Ia dengan tegas menyatakan bahwa bek itu seharusnya menepi dari sepak bola untuk fokus pada pembelaannya.
"Kecintaan saya kepada PSG tidak boleh lebih besar daripada nilai-nilai saya," jelas Poncet. "Karier Achraf Hakimi seharusnya ditunda. Beri waktu agar persidangan berlangsung, beri waktu baginya untuk membela diri."
Performa yang kesulitan dan tekanan di luar lapangan
Terlepas dari argumen moral, Poncet menyebut masalah hukum di luar lapangan mungkin sudah memengaruhi performa Hakimi di lapangan. Bek kanan itu menjalani jadwal pertandingan yang padat, bersamaan dengan kampanye Piala Dunia yang berjalan campur aduk.
"Kami juga melihat bahwa dia sudah kurang bagus selama beberapa bulan, jadi itu pasti ada di pikirannya," tambah Poncet. "Saya sudah mengambil sikap dalam kasus [Gerard] Depardieu, jadi saya harus konsisten dan menerapkan logika yang sama kepada Hakimi. Saat ini, dia seharusnya menepi dan menunggu persidangannya. Setelah banyak banding, dia masih akan menuju pengadilan. Setelah semua jalur banding habis, Anda harus menghadapi persidangan."
- Getty Images Sport
Musim PSG akan berlanjut bersama Hakimi
Dengan persidangan yang dijadwalkan pada 2027, bek asal Maroko itu harus menunggu lama sebelum hari persidangannya tiba. PSG diperkirakan akan terus memanfaatkan bek kanan tersebut dalam laga domestik dan Eropa yang sedang mereka jalani. Situasi ini tetap menjadi gangguan yang tidak nyaman bagi semua pihak yang terlibat, saat Hakimi menyeimbangkan karier profesionalnya dengan proses hukum yang akan datang.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami