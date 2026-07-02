Sebagaimana dilaporkan oleh Sky, beberapa pemain tim nasional dilaporkan merasa tidak puas dengan layanan fisioterapi di kamp Piala Dunia Jerman di Winston-Salem.
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Tuduhan aneh baru terungkap! Apakah para bintang DFB tidak percaya pada staf Julian Nagelsmann?
Rasa frustrasi tersebut tampaknya begitu besar sehingga kapten Joshua Kimmich serta beberapa pemain lain yang namanya tidak disebutkan memanggil seorang fisioterapis eksternal ternama ke kamp Piala Dunia agar dapat menjalani perawatan darinya.
Menurut informasi dariSky, orang tersebut adalah Dr. Jürgen Siegele, direktur eksekutif dan pendiri Pusat Terapi dan Rehabilitasi Bottwartal di Großbottwar, dekat Stuttgart. Ia akhirnya merawat puluhan bintang DFB di sebuah ruangan terpisah dekat hotel tim.
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Tim DFB menonjol karena kelemahan fisiknya
Dalam empat pertandingan Piala Dunia tersebut, tim Jerman terus-menerus menunjukkan performa yang lemah dalam duel satu lawan satu, kurangnya kelincahan, serta kelemahan fisik secara keseluruhan. Dalam keempat pertandingan melawan Curaçao, Pantai Gading, Ekuador, dan Paraguay, tim DFB tetap berada di bawah 50 persen dalam persentase duel yang dimenangkan — hal ini belum pernah terjadi sebelumnya bagi Jerman di putaran final Piala Dunia.
Kritik terhadap staf pelatih timnas Jerman sebenarnya sudah muncul bahkan sebelum turnamen dimulai. Nagelsmann telah memasukkan beberapa mantan rekan kerjanya saat masih menjadi pelatih TSG Hoffenheim ke dalam stafnya, di mana majalah *Der Spiegel* menyebut hal ini sebagai “gelembung kenyamanan” yang ingin diciptakan oleh pria berusia 38 tahun tersebut.
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Para bintang DFB tampaknya merindukan Sandro Wagner
Terutama Sandro Wagner, yang sangat disukai di dalam tim, telah hengkang. Ia berhasil memadukan keramahan dan rasa hormat terhadap dirinya, serta mampu menjelaskan konsep taktis yang diminta oleh pelatih tim nasional dengan cara yang mudah dipahami oleh para pemain.
Seperti diketahui, Wagner meninggalkan timnas Jerman atas kemauannya sendiri pada musim panas 2025 untuk bergabung sebagai pelatih kepala FC Augsburg. Menurut informasi dari Sky, fisioterapis Michael Deiß juga ikut pergi bersamanya; Deiß dianggap sebagai sosok yang sangat dipercaya di dalam tim dan dikabarkan memiliki hubungan dekat dengan Wagner. Terutama antara Wagner dan Nagelsmann, hubungan mereka pada akhir masa kerja sama tersebut sudah tidak lagi harmonis.
Sebelumnya, Sport Bild telah mengungkap tuduhan-tuduhan lain terhadap pelatih timnas Jerman dalam sebuah laporan. Mulai dari perdebatan mengenai penanganan Deniz Undav, komunikasi yang buruk antara tim pelatih dan para pemain, hingga rasa bosan yang dialami para bintang DFB di asrama Piala Dunia, suasana saat itu jauh dari kata optimal.