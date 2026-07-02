Tuduhan aneh baru terungkap! Apakah para bintang DFB tidak percaya pada staf Julian Nagelsmann?

Terutama Sandro Wagner, yang sangat disukai di dalam tim, telah hengkang. Ia berhasil memadukan keramahan dan rasa hormat terhadap dirinya, serta mampu menjelaskan konsep taktis yang diminta oleh pelatih tim nasional dengan cara yang mudah dipahami oleh para pemain.

Seperti diketahui, Wagner meninggalkan timnas Jerman atas kemauannya sendiri pada musim panas 2025 untuk bergabung sebagai pelatih kepala FC Augsburg. Menurut informasi dari Sky, fisioterapis Michael Deiß juga ikut pergi bersamanya; Deiß dianggap sebagai sosok yang sangat dipercaya di dalam tim dan dikabarkan memiliki hubungan dekat dengan Wagner. Terutama antara Wagner dan Nagelsmann, hubungan mereka pada akhir masa kerja sama tersebut sudah tidak lagi harmonis.

Sebelumnya, Sport Bild telah mengungkap tuduhan-tuduhan lain terhadap pelatih timnas Jerman dalam sebuah laporan. Mulai dari perdebatan mengenai penanganan Deniz Undav, komunikasi yang buruk antara tim pelatih dan para pemain, hingga rasa bosan yang dialami para bintang DFB di asrama Piala Dunia, suasana saat itu jauh dari kata optimal.