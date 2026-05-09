Trofi lain bagi Karim Benzema saat Al Hilal menjuarai Piala Raja Arab Saudi

Al Hilal harus segera mengalihkan fokus dari perayaan mereka untuk mempersiapkan diri menghadapi Derby Ibukota yang akan menentukan nasib musim ini melawan Al Nassr pada 12 Mei. Berada di posisi kedua dengan 77 poin dari 31 pertandingan, pasukan Inzaghi tertinggal lima poin dari pemuncak klasemen, namun yang terpenting, mereka masih memiliki satu pertandingan lebih sedikit. Kekalahan dalam laga krusial ini akan secara resmi menyerahkan gelar Pro League kepada Al Nassr, sedangkan kemenangan akan memastikan nasib Al Hilal tetap berada di tangan mereka sendiri saat mereka mengejar gelar ganda domestik.